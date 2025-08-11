Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11- 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 11- 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11- 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 11- 17/8/2025



Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 13:30:00 11/08/2025 14:30:00 Tại trạm biến áp Xuân An 1 trục đường Trần Quang Diệu, Trường Chinh thuộc một phần phường Hàm Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 14:30:00 11/08/2025 15:30:00 Tại trạm biến áp Nguyễn Hoàng 1 trục đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong thuộc một phần phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 15:30:00 11/08/2025 16:30:00 Tại trạm biến áp Động Giá trục đường Cao Hành thuộc một phần phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 07:00:00 12/08/2025 16:00:00 Trục đường Xuân Thuỷ, Huỳnh Tấn Phát thuộc một phần phường Mũi Né Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12/08/2025 07:00:00 12/08/2025 16:00:00 Trục đường Trường Chinh khu vực Bệnh viên Đa Khoa Bình Thuận, Ga Phan Thiết thuộc một phần phường Bình Thuận Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 09:00:00 Tại trạm biến áp Hùng Vương 3 trục đường Lê Đại Hành thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 09:00:00 12/08/2025 10:00:00 Tại trạm biến áp tái định cư Đông Xuân An 1 trục đường Phạm Hùng, Đỗ Ngọc Du thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 10:00:00 12/08/2025 11:00:00 Tại trạm biến áp tái định cư Đông Xuân An 2 trục đường Phạm Hùng thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 11:00:00 12/08/2025 12:00:00 Tại trạm biến áp Trường Chuyên trục đường Trần Hưng Đạo, Cao Thắng thuộc một phần phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 16:00:00 Trục đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ dốc Mũi Né về đến khu vực chợ Hàm Tiến thuộc một phần phường Mũi Né Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 09:00:00 Tại trạm biến áp Sở Xây Dựng trục đường Trần Hưng Đạo trường Phan Bội Châu thuộc một phần phường Phan Thiết và phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 09:00:00 13/08/2025 10:00:00 Tại trạm biến áp Dân cư Thương Mại 1 trục đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Phú Nguyễn thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 10:00:00 13/08/2025 11:00:00 Tại trạm biến áp Dân cư Thương Mại 6 trục đường Tôn Đức Thắng, Đặng Thai Mai thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 11:00:00 13/08/2025 12:00:00 Tại trạm biến áp Trung tâm Thương Mại 7 trục Nguyễn Hồng thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 14:00:00 13/08/2025 15:00:00 Tại trạm biến áp Võ Thị Sáu 2 trục đường Tôn Đức Thắng, Võ Thị Sáu thuộc một phần phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 15:00:00 13/08/2025 16:00:00 Tại trạm biến áp Vỉnh Phú 1 trục đường Lê Lợi thuộc một phần phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 16:00:00 Trục đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn từ chợ Hàm Tiến đến cuối đường Nguyễn Thông thuộc một phần phường Mũi Né Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 16:00:00 Khu vực thôn Thiện Sơn thuộc một phần phường Mũi Né Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 16:00:00 Tại trạm biến áp Đông Xuân An 2 trục đường Nguyễn Bình, Hoàng Minh Giám thuộc một phần phường Phú Thuỷ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 12:00:00 Khu Phố Song Thanh 1, 2, 3, Xuân Giang 1, 2, 3, Hải Tân 1, 2, 3, Minh Tân 1, 2, 3, 4, Phú Hòa, Phú Thủy, Phú Hải , Phú Tân - Xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12/08/2025 07:30:00 12/08/2025 11:30:00 Một phần Thôn Thanh Lương, dọc Quốc Lộ 1A- Xã Phan Rí Cửa; Một phần KP 5- xã Liên Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 12:00:00 Thôn Lâm Lộc 1, Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Thôn Thanh Lương, Thôn Hiệp Đức, Thôn Hà thủy, Xã Phan Rí Cửa. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 12:00:00 Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương và toàn xã Tuy Phong. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 12:00:00 Một phần Khu Phố: 1,5 và Khu phố: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14- xã Liên Hương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 07:30:00 12/08/2025 17:00:00 Thôn Đức Hạnh 4, Thôn Đức Tín 5, 6, 7, 8, 9, 10 Xã Hoài Đức Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 11:30:00 Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 13:30:00 12/08/2025 16:00:00 Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 11:30:00 Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 13:30:00 13/08/2025 16:00:00 Khu vựcTân Nghĩa - Xã Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 12:00:00 Xã Sơn Mỹ - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Khu vực Z30D - Xã Tân Minh - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần tổ dân phố 10 Bình Tân - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần đường Lý Thường Kiệt - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 16:00:00 Khu vực Chợ Thanh Linh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 16:00:00 Một phần đường Nguyễn Du - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 11:30:00 Khách hàng Nước đa Phước Minh - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 14:00:00 12/08/2025 16:00:00 Khu dân cư Nguyễn Thái Học - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 16:00:00 Khu vực Đài Liệt Sỹ - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 16:00:00 Đường Bùi Thị Xuân - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 12:00:00 Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện, đường Tôn Đức Thắng, đường Ngô Quyên - Phường La Gi, khu vực Phước Thọ - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 06:00:00 12/08/2025 16:00:00 Khách hàng trạm Bà Cạy thuộc thôn Đông Hải và toàn bộ thôn Quý Hải, thôn Tân Hải đặc khu Phú Quý Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 06:00:00 13/08/2025 16:00:00 Toàn bộ thôn Phú Long và thôn Đông Hải, đặc khu Phú Quý Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 13:00:00 Một phần thôn 2 Xã Hồng Sơn - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 11:00:00 Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần thôn Thắng Thuận phường Hàm Thắng - Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 11:30:00 Một phần khu phố Phú Hòa phường Hàm Thắng - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 10:00:00 Một phần thôn Đại Lộc phường Bình Thuận - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 16:00:00 Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:30:00 12/08/2025 10:30:00 Một phần thôn 2 xã La Dạ - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần thôn Thắng Hiệp phường Hàm Thắng - Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 13:00:00 Một phần thôn 1, thôn 2 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 11:00:00 Một phần thôn Phú Nhang phường Bình Thuận - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 12:00:00 Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 12:00:00 Một phân thôn Suối Đá xã Hồng Sơn - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 15:00:00 Một phần thôn 1 (Hàm Đức) xã Hàm Thuận - Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 07:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 11/08/2025 07:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm (CDC đường dẫn QL1A đi Cao tốc) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 07:00:00 11/08/2025 17:00:00 Một phần xã Tân Thành (KDC dọc biển đi về xã Thuận Quý cũ) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 11/08/2025 07:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần xã Hàm Kiệm (khu vực trụ sở UBND xã Hàm Kiệm cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 09:00:00 11/08/2025 11:00:00 Thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 11/08/2025 09:00:00 11/08/2025 11:00:00 Thôn Phú Lộc, xã Hàm Kiệm Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần Hàm Cần thôn 3, toàn bộ Mỹ Thạnh thôn 1, Mỹ Thạnh thôn 2, xã Hàm Thạnh. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần thôn Phú Lộc, xã Hàm Kiệm Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 07:30:00 12/08/2025 12:00:00 Thôn An Lạc, An Trung, An Thạnh, An Hòa - xã Hải Ninh- tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 06:00:00 14/08/2025 06:30:00 Thôn Hồng Lâm, Hồng Chính, Hồng Thắng, Hồng Hải, Hồng Trung, Thanh Thịnh - xã Hòa Thắng- tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 17:00:00 Xã Lương Sơn, và một phần xã Sông Lũy - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 09:00:00 thôn Bình Tiến -xã Bắc Bình - tỉnh Lâm Đồng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 09:00:00 14/08/2025 10:00:00 khu phố Hiệp Phước -xã Bắc Bình - tỉnh Lâm Đồng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 17:00:00 14/08/2025 17:30:00 Thôn Hồng Lâm, Hồng Chính, Hồng Thắng, Hồng Hải, Hồng Trung, Thanh Thịnh - xã Hòa Thắng- tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)