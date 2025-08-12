Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 12 - 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/08/2025 07:00:00
12/08/2025 14:00:00
Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ từ đường Mậu Thân bên phải đi đến hẻm 359, hẻm 311 và đến đầu hẻm 233.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 17:00:00
Mất điện: một phần đường Mậu Thân từ hẻm 9 đi đến hẻm 8, đến đường Nguyễn Văn Trổi rẽ phải vào đến cuối đường. TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 16:00:00
Mất điện: một phần đường Hồ Tùng Mậu, Lý Hồng Thanh, Nguyễn Đức Cảnh, Ung Văn Khiêm . TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Mất điện: Đường Nguyễn Văn Trường, KDC Tỉnh lộ 923, KDC rạch Ngã Ngay, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 17:00:00
KDC Xuân Khánh - KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 15:30:00
Một phần KV Thạnh Phú - P. Thường Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 09:30:00
Rạch Bà Vèn, Rạch Ngã Bát - KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 12:30:00
Một phần KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 10:00:00
12/08/2025 16:30:00
Một phần KV Thạnh Hưng - P. Thường Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 11:30:00
Một phần Khu TĐC P. Tân Phú - P. Tân Phú cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 11:30:00
Từ Cầu Bùng Binh đến Cảng Cái Cui - P. Tân Phú cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 15:00:00
KV 4 - P. Hưng Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 11:00:00
15/08/2025 12:30:00
Trung tâm thí nghiệm điện TP Cần Thơ KV Thạnh Thắng - P. Phú Thứ cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:05:00
11/08/2025 09:30:00
KV Thới Lợi - Phường Phước Thới.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 10:00:00
11/08/2025 11:30:00
KV Thới Lợi - Phường Phước Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 12:30:00
11/08/2025 14:00:00
KV Thới Lợi - Phường Phước Thới.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 11:00:00
Mất điện: KV Thới Hòa C - Phường Thới Long, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 10:00:00
Mất điện: KV Thới Hưng - Phường Thới Long, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 09:30:00
Mất điện: KV Thới Phong A – Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 10:00:00
15/08/2025 11:30:00
Mất điện: KV Thới Trinh – Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 12:30:00
15/08/2025 14:00:00
Mất điện: Thới Lợi A – Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 14:30:00
15/08/2025 16:00:00
Mất điện: KV Thới Phong A – Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 09:00:00
11/08/2025 10:00:00
Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 10:30:00
11/08/2025 11:30:00
Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 12:00:00
11/08/2025 13:00:00
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 13:30:00
11/08/2025 14:30:00
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 15:00:00
11/08/2025 16:00:00
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 16:00:00
Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 11:00:00
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 16:00:00
Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 11:00:00
Cty TNHH MTV SEMBCORP SOLAR VN, Phường Thốt Nốt., Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:00:00
Một phần KV Phúc Lộc 2, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 16:00:00
DNTN Việt Long 1, Phường Thốt Nốt., Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 16:00:00
Một phần KV Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 11:00:00
KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt., phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 09:00:00
15/08/2025 10:00:00
Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 10:30:00
15/08/2025 11:30:00
Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 12:00:00
15/08/2025 13:00:00
Một phần KV Tân An, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 16:00:00
Công ty Cổ Phần Nam Việt, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt. Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 14:30:00
Một phần KV Tân An, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 15:00:00
15/08/2025 16:00:00
Một phần KV Tân An, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 16:00:00
Một phần KV Thới Bình A, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 16:00:00
Một phần KV Thới Bình A, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 07:30:00
11/08/2025 17:00:00
Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa – CN Cần Thơ, tại 176 Trần Quang Diệu -Phường Bình Thủy - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 11:00:00
Công ty CP CL, Công ty Sevina Đường số 10 KCN Trà Nóc 2 - Phường Phước Thới - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 07:30:00
11/08/2025 17:00:00
(Mất điện: một phần Ấp Vĩnh Phụng-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/08/2025 07:30:00
11/08/2025 17:00:00
(Mất điện: một phần Ấp C2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 16:30:00
(Mất điện: một phần Ấp Vĩnh Phụng-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 17:00:00
(Mất điện: một phần Ấp C2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 12:00:00
(Mất điện: một phần Ấp Vĩnh Quới-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 08:30:00
12/08/2025 13:30:00
(Mất điện: một phần Ấp Tân Lợi-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 17:00:00
(Mất điện: một phần Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 17:00:00
(Mất điện: một phần Ấp C2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 11:00:00
(Mất điện: một phần Ấp Phụng Lợi-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 13:00:00
13/08/2025 16:00:00
(Mất điện: một phần Ấp Phụng Phụng-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 17:00:00
(Mất điện: một phần Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 16:00:00
(Mất điện: một phần Ấp Đất Mới-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:45:00
15/08/2025 11:45:00
(Mất điện: một phần Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
(Mất điện: một phần Ấp Vĩnh Lân-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 12:00:00
(Mất điện: một phần Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 12:15:00
15/08/2025 17:00:00
(Mất điện: một phần Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 16:30:00
(Mất điện: một phần Ấp: Phụng Quới A, Phụng Quới B, Phụng Hưng, B1, B2, C1, C2, D1, D2-Xã Thạnh An; Ấp Phụng Thạnh, E1, E2-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 12:00:00
(Mất điện: một phần Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 12:00:00
(Mất điện: một phần Ấp B2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 17:00:00
(Mất điện: Ấp: Vĩnh Lân, Vĩnh Qui, Vĩnh Thành-Xã Vĩnh Trinh, một phần ấp Hòa Tây B-Xã Phú Hòa-Tỉnh An Giang)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 08:00:00
(Mất điện: Ấp: Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh và một phần xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:45:00
17/08/2025 11:45:00
(Mất điện: một phần Ấp B2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 12:00:00
(Mất điện: một phần Ấp B2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 12:15:00
17/08/2025 16:15:00
(Mất điện: một phần Ấp B2-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 16:30:00
17/08/2025 17:00:00
(Mất điện: Ấp: Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh và một phần xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 14:00:00
Các ấp: An Thạnh; Bình Thạnh; Thới Thạnh - Xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 09:30:00
Một phần khu vực Mỹ Phước – Phường An Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 17:00:00
Các ấp: Trưòng Thọ 1; Trường Thọ 2; Trường Hòa A; Trường Phú A- xã Trường Long và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng và Bà Đầm thuộc Đội QLĐ Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 10:00:00
12/08/2025 11:30:00
Một phần khu vực Mỹ Phước – Phường An Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 12:30:00
12/08/2025 14:00:00
Một phần khu vực Mỹ Phước – Phường An Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 14:30:00
12/08/2025 16:00:00
Một phần khu vực Mỹ Ái– Phường An Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 13:00:00
Một phần các ấp Mỹ Long; Mỹ Phụng – Phường An Bình; Một phần các ấp Thới Thạnh; Bình Thạnh - xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 12:00:00
Một phần ấp: Mỹ Lộc – Phường An Bình
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 14:00:00
Ấp Thới Bình - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 16:00:00
Một phần Ấp Trường Thuận, Xã Thới Lai, Ấp Định Khánh A, Xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 11:00:00
Một phần Khu vực Thới Hòa A, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 13:00:00
Khu vực Thới Bình A, Thới Bình B, phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 13:00:00
Một phần Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 13:00:00
Khu vực Thới Bình A, Thới Bình B, phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 11:00:00
Một phần Khu vực Thới Hòa A, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 13:00:00
Một phần ấp Trung Hóa Trung Thành, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 11:00:00
Một phần Khu vực Thới Bình B, xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 10:00:00
DNTN Danh Hà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 10:00:00
14/08/2025 13:00:00
Cty Hữu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 15:00:00
Cty Sao Mới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Thới Xuân, Xã Đông Hiệp)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Thới Phước 1, Xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 16:00:00
Một phần Ấp Trường Phú A, Trường Thắng, Thới Quan, Thới Thuận A, Xã Thới Lai, và Xã Trường Xuân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 12:00:00
Một phần Ấp Đông Hòa A, Đông Hòa B, Thới Phước B, Xã Thới Lai, và Xã Đông Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Thới Phước A, Xã Thới Lai, Ấp Đông Hòa A, Xã Đông Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 12:00:00
17/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 16:00:00
Lưới hạ áp thuộc TBA T17 Kinh Ngang 7 tại trụ 318/49–472VT (VH 471VT).Xã Đông Hiệp, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện một phần kinh Xáng Bộ, Đông Thắng, xã Đông Hiệp-TP cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 14:00:00
(k/v mất điện Kinh 4 Thước, Thới Đông – xã Cờ Đỏ - TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 14:00:00
(k/v mất điện một phần kinh số 2 NTCĐ xã Thạnh Phú – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 08:30:00
14/08/2025 11:11:00
(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 12:30:00
14/08/2025 14:00:00
(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 14:30:00
14/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện một phần xã Trung Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 09:00:00
15/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện một phần kinh Thầy Tám, Thới Đông xã Cờ Đỏ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện môt phần xã Thới Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 16:00:00
(k/v mất điện môt phần phường Trung Nhứt, một phần xã Trung Trung Hưng – TP Cần Thơ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
