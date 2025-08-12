Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Thứ ba, 09:04 12/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 12 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 – 17/8/2025

Lịch cúp điện Trấn Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 16:00:00

(Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Tân Hạnh cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 16:00:00

(Mất điện một phần P.Tân Triều – Khu vực P.Tân Phóng cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dầu Giây

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 10:00:00

Một phần Ấp Xuân Thiện - phường Bình Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 10:00:00

13/08/2025 12:30:00

Một phần Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 12:30:00

13/08/2025 14:45:00

Một phần Ấp Dốc Mơ 3 - xã Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 14:45:00

13/08/2025 16:45:00

Một phần Ấp Dốc Mơ 3 - xã Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 12:00:00

Một phần Ấp Ngô Quyền - xã Dầu Giây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:00:00

15/08/2025 16:30:00

Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trị An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 07:30:00

12/08/2025 09:30:00

TBA Thiên Lê Phát Solar - Ấp 4, xã Phú Lý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 16:00:00

Ấp 3, ấp 4, ấp Hiếu Liêm xã Trị An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 15:30:00

TBA Solar Việt - Ấp 4, xã Phú Lý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 16:00:00

Một phần xã Trị An (ấp 3, ấp 4 xã Mã Đà cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 09:30:00

TBA Đầu tư Xanh HCM - Ấp Bình Chánh, xã Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 09:30:00

Trạm biến áp Chăn Nuôi Ngọc Vân - Ấp 2, xã Vĩnh Tân cũ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 16:00:00

Một phần ấp Bình Ý, Phường Tân Triều.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 10:00:00

15/08/2025 12:00:00

TBA Vòng Lày Phùng - Ấp 1, xã Vĩnh Tân cũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 10:00:00

15/08/2025 12:00:00

TBA Trường Thanh - Ấp Vàm, xã Thiện Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 15:00:00

TBA Việt Thành -Ấp Vĩnh An 7, xã Trị An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 15:30:00

TBA Nguyễn Thị Huyền - Ấp 4, xã Bình Lợi cũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Khánh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 07:30:00

12/08/2025 10:00:00

Mất điện khu vực (khu phố Bảo Vinh A, Ruộng Lớn, Ruộng Hời phường Bảo Vinh, xã Bảo Quang cũ) Phường Bảo Vinh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 11:30:00

- Mất điện (khu vực tổ 2, 3, 6, 7 ấp Bàu Sen xã Bàu Sen cũ) phường Xuân Lập tỉnh Đồng Nai.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 16:00:00

- Mất điện (một phần khu phố Núi Tung phường Suối Tre cũ) Phường Bình Lộc.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 08:00:00

17/08/2025 11:30:00

- Mất điện khách hàng Hòa Phát.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 08:30:00

17/08/2025 11:30:00

- Mất điện khách hàng LeatherBank

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 17:00:00

Các trạm khách hàng Công ty Phương Anh, Cty Hải Thủy XH, Cty Ngọc Diệp XH, Cty Minh Khoa XH - Xuân Hưng xã Xuân Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 12:00:00

- Một phần khu 7 - xã Xuân Lộc (khu vực đường vào hồ Núi Le -Đường Huỳnh Văn Nghệ); - Các trạm khách hàng BCH Quân sự Huyện, TT TDTT xã, Nhà máy nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục Thuế Xuân Lộc, Đền Thờ Liệt Sĩ Xuân Lộc - xã Xuân Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 13:30:00

11/08/2025 16:30:00

Một phần các ấp 2, 3, 7 Gia Ray - xã Xuân Lộc.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 13:30:00

11/08/2025 16:30:00

Một phần áp Gia Lào Suối Cao - xã Xuân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 17:00:00

Trạm khách hàng HTX Chăn nuôi Bình Hòa, Công ty Hoàng Thịnh Xuân Phú - xã Xuân Phú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:30:00

12/08/2025 12:30:00

Một phần xã Xuân Phú (khu vực từ sau cầu vượt cao tốc đường từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:30:00

12/08/2025 08:45:00

Một phần xã Xuân Phú (khu vực từ sau cầu vượt cao tốc đường từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 12:15:00

12/08/2025 12:30:00

Một phần xã Xuân Phú (khu vực từ sau cầu vượt cao tốc đường từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 16:30:00

Công ty cổ phần 3F Việt – chi nhánh tại Đồng Nai (toàn bộ trạm 160kVA-Cty Long Châu Minh); Công ty TNHH một thành viên Hải Thủy (toàn bộ trạm 1250kVA-Hải Thủy Solar SC); Công ty cổ phần Khang Ngọc Diệp (toàn bộ trạm 1250kVA-Khang Ngọc Diệp Solar SC); Công ty cổ phần An Minh Khoa (toàn bộ trạm 1250kVA-An Minh Khoa Solar SC); Công ty TNHH một thành viên Hải Thủy Đồng Nai (toàn bộ trạm 400kVA-Công ty Hải Thủy 1) - xã Xuân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 17:00:00

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 2 tại Đồng Nai (toàn bộ trạm 400kVA-Công ty Hải Thủy); Công ty cổ phần An Minh Khoa (toàn bộ trạm 1250kVA-Công ty An Minh Khoa) - xã Xuân Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 16:00:00

Một phần xã Xuân Lộc và một phần xã Xuân Phú (khu vực từ ngã ba Bảo Chánh đến ngã tư Xuân Thọ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 12:30:00

14/08/2025 16:30:00

Một phấn ấp 4 Xuân Hưng - xã Xuân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 13:30:00

14/08/2025 15:30:00

Một phần xã Xuân Hòa (khu vực bân phải Quốc Lộ 1A từ Xuân Tâm ra Xuân Hòa)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 13:30:00

14/08/2025 14:00:00

Một phần xã Xuân Hòa (khu vực bân phải Quốc Lộ 1A từ Xuân Tâm ra Xuân Hòa)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 15:00:00

14/08/2025 15:30:00

Một phần xã Xuân Hòa (khu vực bân phải Quốc Lộ 1A từ Xuân Tâm ra Xuân Hòa)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 11:30:00

Một phần ấp Bầu Sen Xuân Trường - xã Xuân Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Định Quán

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 09:00:00

12/08/2025 11:45:00

Một phần Ấp Cây Xăng Xã Phú Túc (cũ) nay thuộc xã Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:15:00

12/08/2025 15:45:00

Một phần Ấp 2 Xã Phú An (cũ) nay thuộc xã Nam Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:15:00

15/08/2025 11:00:00

Một phần Ấp 4 - Xã Tà Lài - Tỉnh Đồng Nai, hiện đang nhận điện từ Trạm biến áp Tà Lài 18.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:45:00

16/08/2025 11:15:00

Một phần Ấp Gia Canh 5 Xã Định Quán.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 11:00:00

Tỉnh Đồng Nai: Một phần khu phố Long Khánh 1 - phường Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:30:00

13/08/2025 10:30:00

Tỉnh Đồng Nai: Một phần khu phố Long Khánh 2 - phường Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 14:00:00

Tỉnh Đồng Nai: Phụ tải Công ty STSS1, Công ty TS3 và Công ty TSS - CCN Bình Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:30:00

14/08/2025 11:30:00

Tỉnh Đồng Nai: Một phần khu 13,14 - xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 08:00:00

17/08/2025 14:00:00

Tỉnh Đồng Nai: Một phần Đường số 7 – KCN Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 12:00:00

Khu dân cư Cù Lao Đại Phước, Khu Vina Đại Phước, Khu Sân Golf Cù lao Đại Phước.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp 3 Sông Nhạn xã Xuân Quế

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bom

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 15:30:00

Một phần ấp 6 thuộc xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 16:00:00

Một phần ấp Phú Sơn thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 16:00:00

Một phần các ấp Bùi Chu, ấp Phú Sơn, ấp Tân Thành, ấp Bắc Hòa thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 14:00:00

Một phần các ấp Tân Bình, ấp Trà Cổ thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 11:00:00

trạm Solar Thái Bình Dương Xanh 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 11:00:00

12/08/2025 14:30:00

trạm Solar Thái Bình Dương Xanh 5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 11:00:00

trạm Solar Thái Bình Dương Xanh 6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 11:00:00

15/08/2025 14:30:00

trạm Solar Thái Bình Dương Xanh 7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngàyLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11- 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11- 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/8/2025: Cuối tuần nhiều khách hàng vẫn bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/8/2025: Cuối tuần nhiều khách hàng vẫn bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện

Cùng chuyên mục

Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B sở hữu thiết kế cực đẹp khiến Toyota Corolla Cross cũng phải dè chừng, xe thậm chí có cả bản hybrid nhưng giá bán lại siêu rẻ chỉ 480 triệu đồng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 12/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay 12/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đi ngang, vàng nhẫn giảm 200.000 đến 300.000 đồng.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất lao dốc, giảm tiền triệu, thấp nhất lịch sử chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất lao dốc, giảm tiền triệu, thấp nhất lịch sử chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất đồng loạt giảm mạnh gần thời điểm iPhone 17 ra mắt, chạm mức thấp nhất lịch sử.

Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua, người bán hàng, không giấu được sự hoang mang khi các chi phí bán hàng trên sàn thương mại Tiktok Shop bất ngờ bị áp mức tăng 2-3 lần.

Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông

Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 11/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều lô đất ở tại các tuyến phố trung tâm cao hơn nhiều so với bảng giá đất, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.

Xem nhiều

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng vừa ra mắt đang khiến dân tình săn đón hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand I 10 vì quá đẹp.

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11- 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11- 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top