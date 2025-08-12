Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 12 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 – 17/8/2025

Lịch cúp điện Trấn Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 16:00:00 (Mất điện một phần P.Biên Hòa – Khu vực P.Tân Hạnh cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 (Mất điện một phần P.Tân Triều – Khu vực P.Tân Phóng cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dầu Giây

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 10:00:00 Một phần Ấp Xuân Thiện - phường Bình Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 10:00:00 13/08/2025 12:30:00 Một phần Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 12:30:00 13/08/2025 14:45:00 Một phần Ấp Dốc Mơ 3 - xã Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 14:45:00 13/08/2025 16:45:00 Một phần Ấp Dốc Mơ 3 - xã Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 07:30:00 14/08/2025 12:00:00 Một phần Ấp Ngô Quyền - xã Dầu Giây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:00:00 15/08/2025 16:30:00 Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trị An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 07:30:00 12/08/2025 09:30:00 TBA Thiên Lê Phát Solar - Ấp 4, xã Phú Lý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 16:00:00 Ấp 3, ấp 4, ấp Hiếu Liêm xã Trị An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 13:00:00 12/08/2025 15:30:00 TBA Solar Việt - Ấp 4, xã Phú Lý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 16:00:00 Một phần xã Trị An (ấp 3, ấp 4 xã Mã Đà cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 09:30:00 TBA Đầu tư Xanh HCM - Ấp Bình Chánh, xã Tân An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 09:30:00 Trạm biến áp Chăn Nuôi Ngọc Vân - Ấp 2, xã Vĩnh Tân cũ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Bình Ý, Phường Tân Triều. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 10:00:00 15/08/2025 12:00:00 TBA Vòng Lày Phùng - Ấp 1, xã Vĩnh Tân cũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 10:00:00 15/08/2025 12:00:00 TBA Trường Thanh - Ấp Vàm, xã Thiện Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 15:00:00 TBA Việt Thành -Ấp Vĩnh An 7, xã Trị An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 15:30:00 TBA Nguyễn Thị Huyền - Ấp 4, xã Bình Lợi cũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Khánh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 07:30:00 12/08/2025 10:00:00 Mất điện khu vực (khu phố Bảo Vinh A, Ruộng Lớn, Ruộng Hời phường Bảo Vinh, xã Bảo Quang cũ) Phường Bảo Vinh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 11:30:00 - Mất điện (khu vực tổ 2, 3, 6, 7 ấp Bàu Sen xã Bàu Sen cũ) phường Xuân Lập tỉnh Đồng Nai. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 07:30:00 14/08/2025 16:00:00 - Mất điện (một phần khu phố Núi Tung phường Suối Tre cũ) Phường Bình Lộc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 11:30:00 - Mất điện khách hàng Hòa Phát. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 08:30:00 17/08/2025 11:30:00 - Mất điện khách hàng LeatherBank Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 17:00:00 Các trạm khách hàng Công ty Phương Anh, Cty Hải Thủy XH, Cty Ngọc Diệp XH, Cty Minh Khoa XH - Xuân Hưng xã Xuân Hòa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 12:00:00 - Một phần khu 7 - xã Xuân Lộc (khu vực đường vào hồ Núi Le -Đường Huỳnh Văn Nghệ); - Các trạm khách hàng BCH Quân sự Huyện, TT TDTT xã, Nhà máy nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục Thuế Xuân Lộc, Đền Thờ Liệt Sĩ Xuân Lộc - xã Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 13:30:00 11/08/2025 16:30:00 Một phần các ấp 2, 3, 7 Gia Ray - xã Xuân Lộc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 13:30:00 11/08/2025 16:30:00 Một phần áp Gia Lào Suối Cao - xã Xuân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 17:00:00 Trạm khách hàng HTX Chăn nuôi Bình Hòa, Công ty Hoàng Thịnh Xuân Phú - xã Xuân Phú. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:30:00 12/08/2025 12:30:00 Một phần xã Xuân Phú (khu vực từ sau cầu vượt cao tốc đường từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:30:00 12/08/2025 08:45:00 Một phần xã Xuân Phú (khu vực từ sau cầu vượt cao tốc đường từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 12:15:00 12/08/2025 12:30:00 Một phần xã Xuân Phú (khu vực từ sau cầu vượt cao tốc đường từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 16:30:00 Công ty cổ phần 3F Việt – chi nhánh tại Đồng Nai (toàn bộ trạm 160kVA-Cty Long Châu Minh); Công ty TNHH một thành viên Hải Thủy (toàn bộ trạm 1250kVA-Hải Thủy Solar SC); Công ty cổ phần Khang Ngọc Diệp (toàn bộ trạm 1250kVA-Khang Ngọc Diệp Solar SC); Công ty cổ phần An Minh Khoa (toàn bộ trạm 1250kVA-An Minh Khoa Solar SC); Công ty TNHH một thành viên Hải Thủy Đồng Nai (toàn bộ trạm 400kVA-Công ty Hải Thủy 1) - xã Xuân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 17:00:00 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 2 tại Đồng Nai (toàn bộ trạm 400kVA-Công ty Hải Thủy); Công ty cổ phần An Minh Khoa (toàn bộ trạm 1250kVA-Công ty An Minh Khoa) - xã Xuân Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 16:00:00 Một phần xã Xuân Lộc và một phần xã Xuân Phú (khu vực từ ngã ba Bảo Chánh đến ngã tư Xuân Thọ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 12:30:00 14/08/2025 16:30:00 Một phấn ấp 4 Xuân Hưng - xã Xuân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 15:30:00 Một phần xã Xuân Hòa (khu vực bân phải Quốc Lộ 1A từ Xuân Tâm ra Xuân Hòa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 14:00:00 Một phần xã Xuân Hòa (khu vực bân phải Quốc Lộ 1A từ Xuân Tâm ra Xuân Hòa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 15:00:00 14/08/2025 15:30:00 Một phần xã Xuân Hòa (khu vực bân phải Quốc Lộ 1A từ Xuân Tâm ra Xuân Hòa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Bầu Sen Xuân Trường - xã Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Định Quán

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 09:00:00 12/08/2025 11:45:00 Một phần Ấp Cây Xăng Xã Phú Túc (cũ) nay thuộc xã Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 13:15:00 12/08/2025 15:45:00 Một phần Ấp 2 Xã Phú An (cũ) nay thuộc xã Nam Cát Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:15:00 15/08/2025 11:00:00 Một phần Ấp 4 - Xã Tà Lài - Tỉnh Đồng Nai, hiện đang nhận điện từ Trạm biến áp Tà Lài 18. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:45:00 16/08/2025 11:15:00 Một phần Ấp Gia Canh 5 Xã Định Quán. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 11:00:00 Tỉnh Đồng Nai: Một phần khu phố Long Khánh 1 - phường Tam Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:30:00 13/08/2025 10:30:00 Tỉnh Đồng Nai: Một phần khu phố Long Khánh 2 - phường Tam Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 14:00:00 Tỉnh Đồng Nai: Phụ tải Công ty STSS1, Công ty TS3 và Công ty TSS - CCN Bình Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:30:00 14/08/2025 11:30:00 Tỉnh Đồng Nai: Một phần khu 13,14 - xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 14:00:00 Tỉnh Đồng Nai: Một phần Đường số 7 – KCN Tam Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 12:00:00 Khu dân cư Cù Lao Đại Phước, Khu Vina Đại Phước, Khu Sân Golf Cù lao Đại Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:30:00 Ấp 3 Sông Nhạn xã Xuân Quế Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bom

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 15:30:00 Một phần ấp 6 thuộc xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Phú Sơn thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 16:00:00 Một phần các ấp Bùi Chu, ấp Phú Sơn, ấp Tân Thành, ấp Bắc Hòa thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 14:00:00 Một phần các ấp Tân Bình, ấp Trà Cổ thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Bình