Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 12 - 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 12:00:00 Nội bộ DNTN Mun Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 11:00:00 Nội bộ Hộ NLMT Huỳnh Thế Giới Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.15MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 14:00:00 Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.125MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 14:00:00 Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 11:00:00 13/08/2025 13:00:00 Nội bộ Công ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.63MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 11:00:00 Nội bộ DNTN Tập Xương (H Đào 1) Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.63MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 09:00:00 14/08/2025 14:00:00 Ấp Cái Su, ấp Gành Hào 2 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 11:00:00 14/08/2025 13:00:00 Nội bộ Nước Đá Hồng Nhung Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 11:00:00 14/08/2025 15:00:00 Ấp Tân Phong, Tân Hóa, Hòa Trung Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 11:00:00 14/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Bùng Binh Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.312MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:00:00 Nội bộ TT TM Cửu Long Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1.2MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Đường Lý Thường Kiệt (Từ Nhà máy Diesel đến Bưu Điện Tắc Vân), ấp 1,2, 5, ấp Bình Định Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7.5MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 12:00:00 Một phần Ấp Cái Ngang, Ấp Xóm Lung, ấp Ba Dinh, ấp Cái Rô Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.725MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 11:00:00 15/08/2025 13:00:00 Nội bộ Nước Đá Quang Đại Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 11:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 4 Tắc Vân, và một phần Ấp Bình Thành Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.137MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 10:00:00 Nội bộ NHNN & PTNN CN - Cà Mau 2 (Agribank) Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 11:00:00 Một phần đường Phan Bội Châu, Hùng Vương , An Dương Vương, Chợ nông sản Phường 7, đường Sư Vạn Hạnh , đường Hồ Trung Thành, đường Nguyễn Thái Học, Chơ bách Hóa phường 7,đường số 11, một phần đường Quang Trung, một phần đường Lý Thường Kiệt và đường Lưu Tấn Tài Bưu Điện Tỉnh Thư Viện Tỉnh, Khách Sạn Công Đoàn , Liên Đoàn Lao Động Tỉnh phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 16:00:00 Một phần đường Ngô Quyền từ Vòng xoay Khí Điện Đạm đến ngã ba đường Lê Duẫn, một phần đường Tạ Uyên, Nam Cao, Khu Nhà Công Vụ Khí Điện Đạm Cà Mau, Bệnh Viện Điều Dưỡng, Trường Dân Tộc Nội trú phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 5MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 16:00:00 Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 10:58:00 11/08/2025 12:40:00 Nội bộ trạm DN Việt Tiến, khóm Cái Nai, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 16:00:00 Một phần xã Năm Căn, Đất Mới, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 15:00:00 Một phần khóm 1, 2, 4, 6, 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 09:00:00 12/08/2025 15:30:00 Khóm 2, 3, 4, 5, 6, một phần ấp Kinh Củ, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 09:00:00 13/08/2025 15:30:00 Khóm 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 09:00:00 14/08/2025 15:30:00 Ấp Tắc Thủ, Giao Vàm, Phường Lý Văn Lâm; Ấp Cỏ Xước ấp Cái Bát, xã Lường Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 15:30:00 Ấp 10A, 10B, 10C xã Trần Văn Thời, Ấp 1,2,3,4,5, Cơi 6A, Cơi 6B, cơi 5A, Cơi 5B xã Đá Bạc; Kinh Đứng A, Kinh Đứng B, Nhà Máy B, Nhà Máy C xã Khánh Hưng Tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 14:00:00 Một phần ấp 01 xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.4 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 14:00:00 Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.1 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 14:00:00 Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.3 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 04 xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.2 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.2 Mw Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 7, 8, 9, 10, 11, 12 xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.6 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 1, 6, An Phú xã Khánh An, một phần ấp 9 xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.2 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.5 Mw Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 16:00:00 Một phần Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.7 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 09:00:00 11/08/2025 14:00:00 Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:30:00 12/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12/08/2025 08:30:00 12/08/2025 16:00:00 Một phần xã Tân Thuận, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12/08/2025 09:00:00 12/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Long A Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 09:00:00 13/08/2025 16:00:00 Khách hàng NLMT Tính Thành và NLMT Kiện Toàn ấp Tân Đức xã Tân Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 16:00:00 Ấp Đồng Giác, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận.; một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:30:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 09:00:00 16/08/2025 16:00:00 Ấp Mai Hoa, một phần ấp Hiệp Dư, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 09:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Phú xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tân Thành xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 11:00:00 Một phần khóm 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 15:00:00 Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11/08/2025 12:00:00 11/08/2025 14:00:00 Một phần ấp 18, ấp Trương Thoại xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:00:00 12/08/2025 11:00:00 Một phần ấp 7, khóm 7 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 08:30:00 12/08/2025 12:30:00 Khách hàng trạm Cty TNHH MTV Điện NLMT Tấn Lợi, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 14:00:00 12/08/2025 14:30:00 Khách hàng trạm Vạn Phước Thành xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/08/2025 15:30:00 12/08/2025 16:00:00 Khách hàng trạm Cty Viễn Thông Hà Nội xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 9, ấp 10 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:30:00 13/08/2025 11:00:00 Một phần ấp 9, ấp 10 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 13:00:00 13/08/2025 15:30:00 Một phần ấp 9, ấp 10 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 16:00:00 13/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm Cty Cơ Giới Quang Vinh xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 11:00:00 Khách hàng trạm T6B Tân Phú xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:30:00 14/08/2025 11:00:00 Khách hàng trạm Cty TNHH XD & DV Thương mại Gia Việt xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 11:10:00 14/08/2025 14:00:00 Khách hàng trạm T6 Tân Phú xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:00:00 14/08/2025 15:30:00 Khách hàng trạm Cty TNHH DV TM XD Nhật Thành xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 16:00:00 14/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm Cty TNHH DV TM XD Nhật Thành xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 10:30:00 Khách hàng trạm Cty PTNLMT Cà Mau xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 11:00:00 15/08/2025 13:30:00 Khách hàng trạm Cty TNHH TM Đạt Tài xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 14:00:00 15/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm TNHH DV Nhật Tiến, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 13:00:00 Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:30:00 16/08/2025 09:00:00 Khách hàng trạm Kho Đạn xã Tân lộc, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 12:00:00 16/08/2025 13:00:00 Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 16:00:00 Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 11:00:00 Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Sáu La Cua xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Thọ Mai xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 12/08/2025 09:00:00 12/08/2025 15:00:00 Một phần kênh Lung Bổn, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 09:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần kênh Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 13/08/2025 09:30:00 13/08/2025 13:30:00 Một phần kênh Ông Xe, Kênh Má Tám xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần kênh Năm Nhung, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 17/08/2025 09:00:00 17/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/08/2025 08:00:00 11/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 09:00:00 11/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Bàn Quỳ, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/08/2025 11:45:00 11/08/2025 12:26:00 KH 3 pha Cty Việt Úc - Cà Mau Trạm 1 ( 750kVA ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần, ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; Một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 09:00:00 16/08/2025 13:00:00 Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện