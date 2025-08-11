Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 11 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 11 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 11 – 17/8/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/08/2025 07:00:00
12/08/2025 14:00:00
Khu phố 3. Phường Phú Tân -Ấp 1. Phường Sơn Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 17:00:00
Ấp 2A. Phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Nhà điều hành công ty Điện lực Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 17:00:00
Đường Hùng Vương từ Khách Sạn Dừa đến Cầu Mỹ Hóá. Phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 13:00:00
11/08/2025 14:30:00
Một phần ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 14:00:00
11/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 12:00:00
Một phần ấp An Định xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 15:00:00
Một phần ấp An Hòa xã Ba Tri.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 14:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần KP 6 xã Ba Tri.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 09:00:00
Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 09:30:00
13/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 13:00:00
13/08/2025 14:30:00
Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 13:00:00
13/08/2025 16:00:00
Một phần ấp An Thạnh xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 14:30:00
13/08/2025 15:30:00
Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 09:30:00
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Thị Em xã Bảo Thạnh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:30:00
14/08/2025 11:00:00
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương xã Bảo Thạnh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 17:00:00
Tân Quí xã Mỹ Chánh Hòa, ấp Mỹ Quí xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 09:30:00
Khách hàng Công ty CP SX&TM N.I.D xã Tân Xuân.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 13:00:00
Một phần ấp Nhơn Hòa xã Mỹ Chánh Hòa.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 16:00:00
Công ty CP thủy sản Phương Nam xã Tân Thủy.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 09:30:00
15/08/2025 11:30:00
Khách hàng nuôi tôm Trương Văn Chồi xã Bảo Thạnh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 10:00:00
15/08/2025 12:00:00
Hộ Kinh doanh Thành Duyên xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Giồng Sao xã An Hiệp.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Giồng Lân xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thới Đức - Thới Khương xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp An Thới xã Đồng Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Phú Lộc Hạ xã An Định
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp An Phong xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Phú Lộc Hạ 1 - Phú Tây xã An Định; Ấp An Hoà xã Thành Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 13:00:00
Một phần Ấp An Thiện xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp Tân Phong xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 10:00:00
Một phần Ấp An Hòa xã Thành Thới; Ấp Phú Tây A - Phú Tây B xã An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 09:00:00
16/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp An Phước xã Thành Thới; Ấp Phú Tây A - Phú Tây B xã An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 13:00:00
Một phần ấp Bình Thuận - Bình Chiến xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 13:00:00
Một phần ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 13:00:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 13:00:00
Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 09:00:00
15/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Long An xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 05:00:00
16/08/2025 18:30:00
- Xã Thới Thuận - Khu phố 1 - 2 - 3; ấp 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Bình Chiến - Bình Thuận; một phần ấp Bình Thới 3 - Giồng Sầm - Bình Hòa xã Bình Đại - Một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị - Ấp Phước Hòa - Phước Bình; một phần ấp Tân An - Phước Lợi - Phước Thạnh xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 17:00:00
- Ấp 1 - 2 - 3 - 4 xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 18:00:00
- Ấp Cầu Sắt - Cây Trôm; một phần ấp Bình Thới 3 - Giồng Sầm xã Bình Đại - Ấp Giồng Kiến - Giồng Tre - Ao Vuông - Rạch Gừa - Cả Nhỏ - Bến Cát - Tân Định - Cả Đuối; một phần ấp Bình Phú - Bình Thạnh 3 - Bình Trung xã Thạnh Trị - Ấp Lộc Thành - Lộc Thới - Lộc Sơn - Lộc Hòa - Phú Thành - Phú Mỹ - Phú Hòa; một phần ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/08/2025 09:00:00
12/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Giao Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 10:00:00
12/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Giao Hoà A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 10:00:00
12/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Giao Hoà A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Giao Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Giao Hòa B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp An Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 17:00:00
Một phần ấp An Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 13:00:00
Một phần ấp An Hòa – An Hòa B
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 09:00:00
11/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thuận Điền-An Bình-Hòa Thanh xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/08/2025 13:00:00
11/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Tiên Thạnh xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Phú Xuân-Song Phú xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Tiên Chánh xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:30:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần ấp An Hòa-Hòa Thanh xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:30:00
13/08/2025 11:30:00
Một phần ấp Chánh xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 13:30:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Phước Hậu - Phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Một phần ấp 4-5 xã Giao Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:30:00
16/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Phú Luông xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thanh Bình xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Nghĩa Huấn xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 17:00:00
Một Phần ấp Giồng Chủ - Giồng Lực xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hưng Phú A xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Bào Dơi xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 10:30:00
Một phần ấp Cái Da xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 11:00:00
Một phần Tân Hòa xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hưng Hòa Đông - Hưng An Đông xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 09:45:00
13/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Cái Da - Hưng Lễ xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 10:30:00
13/08/2025 14:00:00
Một phần Tân Hòa xã Hưng Nhượng, một phần ấp Giồng Ông Xòm - Giồng Bà Thủ xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 11:00:00
13/08/2025 15:00:00
Một phần ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 14:30:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hưng Hòa Đông - Hưng An Đông xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 15:00:00
13/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hưng An Đông xã Hưng Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 18:00:00
Ấp Đồng Nhơn - Qui Nghĩa - Phú Tân - Phú Hòa - Phú Thuận - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới Thuận - Thới Trị - Thới An xã Châu Hòa, ấp Phong Điền - Hòa Bình - Hòa Trị - Hòa Thạnh A - Hòa Thạnh B xã Lương Hòa, ấp Chợ - một phần ấp Căn cứ xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 18:00:00
Âp Hòa Bình xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 14:00:00
Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 07:30:00
11/08/2025 10:00:00
Ấp Tân Thới - Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 11:00:00
Một phần Ấp Long Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 09:00:00
11/08/2025 11:00:00
Ấp Tân Thới - Thới Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 09:30:00
11/08/2025 11:00:00
Một phần Ấp Sơn Lân - Sơn Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 10:30:00
11/08/2025 12:00:00
Ấp Thới Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 11:30:00
11/08/2025 13:00:00
Khách hàng nước đá Phan Hữu Bá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 12:00:00
11/08/2025 13:30:00
Ấp Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 13:30:00
11/08/2025 15:00:00
Ấp Thới Định - Định Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 13:30:00
11/08/2025 15:00:00
Ấp Tân Thới - Thới Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 15:00:00
11/08/2025 16:00:00
Ấp Sơn Lân - Sơn Phụng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 09:00:00
Ấp Hòa Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:30:00
12/08/2025 17:00:00
Ấp Chợ - Ấp Cống xã Phú Phụng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 12:00:00
Ấp Sơn Qui
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 17:00:00
Ấp Vĩnh Chính
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 09:00:00
12/08/2025 10:30:00
Ấp Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 10:30:00
12/08/2025 12:00:00
Ấp Long Quới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 16:00:00
Ấp Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:30:00
12/08/2025 15:00:00
Ấp Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 15:00:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 09:00:00
Ấp Định Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 17:00:00
Ấp An Quy - Quân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 09:00:00
13/08/2025 10:30:00
Ấp Thiện Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 10:30:00
13/08/2025 12:00:00
Ấp Quân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 13:30:00
13/08/2025 15:00:00
Ấp Thanh Tịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 15:00:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Thanh Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 09:00:00
Ấp Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Ấp Mỹ Sơn Tây - Lân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:00:00
14/08/2025 10:30:00
Ấp Phú Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 10:30:00
14/08/2025 12:00:00
Ấp Phú Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:30:00
14/08/2025 15:00:00
Ấp Vĩnh Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 15:00:00
14/08/2025 16:30:00
Ấp Vĩnh Hưng 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 09:00:00
Ấp An Hòa - Hòa An - Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp Long Hòa - Long Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 09:00:00
15/08/2025 10:30:00
Ấp Lân Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 10:30:00
15/08/2025 12:00:00
Ấp Đông Nam - Vĩnh Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 15:00:00
Ấp Vĩnh Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 15:00:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp Hòa 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 09:00:00
Ấp Hòa Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 09:00:00
16/08/2025 10:30:00
Ấp Phú Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 10:00:00
16/08/2025 11:00:00
Ấp Phú Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:00:00
16/08/2025 14:30:00
Ấp Phụng Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 14:00:00
16/08/2025 15:30:00
Ấp cống - Phụng Đức B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 15:00:00
16/08/2025 16:30:00
Ấp Phụng Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 15:00:00
11/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:30:00
13/08/2025 18:00:00
- Ấp Thành Hoá 1, Một phần ấp Chợ Xếp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 06:30:00
14/08/2025 18:00:00
- Ấp Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3, Một phần ấp Chợ Xếp - Ấp Thủ Sở - Ấp Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, Thanh Sơn 3, Thanh Sơn 4; Ấp Tân Thông 1, Tân Thông 2, Tân Thông 3, Tân Thông 4, Tân Thông 5; Ấp Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:30:00
17/08/2025 12:00:00
Ấp Hòa Hưng -Xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 13:30:00
17/08/2025 17:00:00
Ấp Hưng Long - xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
