Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Thứ hai, 12:05 11/08/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 11 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 11 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 11 – 17/8/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 07:00:00

12/08/2025 14:00:00

Khu phố 3. Phường Phú Tân -Ấp 1. Phường Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 17:00:00

Ấp 2A. Phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

Nhà điều hành công ty Điện lực Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 07:00:00

17/08/2025 17:00:00

Đường Hùng Vương từ Khách Sạn Dừa đến Cầu Mỹ Hóá. Phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 13:00:00

11/08/2025 14:30:00

Một phần ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 14:00:00

11/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:30:00

12/08/2025 12:00:00

Một phần ấp An Định xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 15:00:00

Một phần ấp An Hòa xã Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 14:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần KP 6 xã Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 09:00:00

Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 09:30:00

13/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 13:00:00

13/08/2025 14:30:00

Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 13:00:00

13/08/2025 16:00:00

Một phần ấp An Thạnh xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 14:30:00

13/08/2025 15:30:00

Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 09:30:00

Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Thị Em xã Bảo Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 09:30:00

14/08/2025 11:00:00

Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương xã Bảo Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 13:00:00

14/08/2025 17:00:00

Tân Quí xã Mỹ Chánh Hòa, ấp Mỹ Quí xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 09:30:00

Khách hàng Công ty CP SX&TM N.I.D xã Tân Xuân.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 13:00:00

Một phần ấp Nhơn Hòa xã Mỹ Chánh Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 16:00:00

Công ty CP thủy sản Phương Nam xã Tân Thủy.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 09:30:00

15/08/2025 11:30:00

Khách hàng nuôi tôm Trương Văn Chồi xã Bảo Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 10:00:00

15/08/2025 12:00:00

Hộ Kinh doanh Thành Duyên xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Giồng Sao xã An Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Giồng Lân xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thới Đức - Thới Khương xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp An Thới xã Đồng Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Phú Lộc Hạ xã An Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp An Phong xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Phú Lộc Hạ 1 - Phú Tây xã An Định; Ấp An Hoà xã Thành Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 13:00:00

Một phần Ấp An Thiện xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp Tân Phong xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 10:00:00

Một phần Ấp An Hòa xã Thành Thới; Ấp Phú Tây A - Phú Tây B xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 09:00:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp An Phước xã Thành Thới; Ấp Phú Tây A - Phú Tây B xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 13:00:00

Một phần ấp Bình Thuận - Bình Chiến xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 13:00:00

Một phần ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 13:00:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 13:00:00

Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 13:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 09:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Long An xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 05:00:00

16/08/2025 18:30:00

- Xã Thới Thuận - Khu phố 1 - 2 - 3; ấp 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Bình Chiến - Bình Thuận; một phần ấp Bình Thới 3 - Giồng Sầm - Bình Hòa xã Bình Đại - Một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị - Ấp Phước Hòa - Phước Bình; một phần ấp Tân An - Phước Lợi - Phước Thạnh xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 17:00:00

- Ấp 1 - 2 - 3 - 4 xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 07:00:00

17/08/2025 18:00:00

- Ấp Cầu Sắt - Cây Trôm; một phần ấp Bình Thới 3 - Giồng Sầm xã Bình Đại - Ấp Giồng Kiến - Giồng Tre - Ao Vuông - Rạch Gừa - Cả Nhỏ - Bến Cát - Tân Định - Cả Đuối; một phần ấp Bình Phú - Bình Thạnh 3 - Bình Trung xã Thạnh Trị - Ấp Lộc Thành - Lộc Thới - Lộc Sơn - Lộc Hòa - Phú Thành - Phú Mỹ - Phú Hòa; một phần ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 09:00:00

12/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Giao Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 10:00:00

12/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Giao Hoà A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 10:00:00

12/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Giao Hoà A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Giao Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Giao Hòa B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp An Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần ấp An Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 13:00:00

Một phần ấp An Hòa – An Hòa B

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 09:00:00

11/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thuận Điền-An Bình-Hòa Thanh xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/08/2025 13:00:00

11/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tiên Thạnh xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Phú Xuân-Song Phú xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tiên Chánh xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:30:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần ấp An Hòa-Hòa Thanh xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:30:00

13/08/2025 11:30:00

Một phần ấp Chánh xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 13:30:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Phước Hậu - Phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần ấp 4-5 xã Giao Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:30:00

16/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Phú Luông xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 13:30:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thanh Bình xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Nghĩa Huấn xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 17:00:00

Một Phần ấp Giồng Chủ - Giồng Lực xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hưng Phú A xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bào Dơi xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 10:30:00

Một phần ấp Cái Da xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 11:00:00

Một phần Tân Hòa xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hưng Hòa Đông - Hưng An Đông xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 09:45:00

13/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Cái Da - Hưng Lễ xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 10:30:00

13/08/2025 14:00:00

Một phần Tân Hòa xã Hưng Nhượng, một phần ấp Giồng Ông Xòm - Giồng Bà Thủ xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 11:00:00

13/08/2025 15:00:00

Một phần ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 14:30:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hưng Hòa Đông - Hưng An Đông xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 15:00:00

13/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bào Lò xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hưng An Đông xã Hưng Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 18:00:00

Ấp Đồng Nhơn - Qui Nghĩa - Phú Tân - Phú Hòa - Phú Thuận - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới Thuận - Thới Trị - Thới An xã Châu Hòa, ấp Phong Điền - Hòa Bình - Hòa Trị - Hòa Thạnh A - Hòa Thạnh B xã Lương Hòa, ấp Chợ - một phần ấp Căn cứ xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 18:00:00

Âp Hòa Bình xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 14:00:00

Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 07:30:00

11/08/2025 10:00:00

Ấp Tân Thới - Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 11:00:00

Một phần Ấp Long Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 09:00:00

11/08/2025 11:00:00

Ấp Tân Thới - Thới Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 09:30:00

11/08/2025 11:00:00

Một phần Ấp Sơn Lân - Sơn Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 10:30:00

11/08/2025 12:00:00

Ấp Thới Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 11:30:00

11/08/2025 13:00:00

Khách hàng nước đá Phan Hữu Bá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 12:00:00

11/08/2025 13:30:00

Ấp Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 13:30:00

11/08/2025 15:00:00

Ấp Thới Định - Định Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 13:30:00

11/08/2025 15:00:00

Ấp Tân Thới - Thới Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 15:00:00

11/08/2025 16:00:00

Ấp Sơn Lân - Sơn Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:30:00

12/08/2025 09:00:00

Ấp Hòa Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:30:00

12/08/2025 17:00:00

Ấp Chợ - Ấp Cống xã Phú Phụng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 12:00:00

Ấp Sơn Qui

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 17:00:00

Ấp Vĩnh Chính

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 09:00:00

12/08/2025 10:30:00

Ấp Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 10:30:00

12/08/2025 12:00:00

Ấp Long Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 16:00:00

Ấp Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:30:00

12/08/2025 15:00:00

Ấp Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 15:00:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 09:00:00

Ấp Định Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 17:00:00

Ấp An Quy - Quân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 09:00:00

13/08/2025 10:30:00

Ấp Thiện Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 10:30:00

13/08/2025 12:00:00

Ấp Quân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 13:30:00

13/08/2025 15:00:00

Ấp Thanh Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 15:00:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Thanh Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 09:00:00

Ấp Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 17:00:00

Ấp Mỹ Sơn Tây - Lân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 09:00:00

14/08/2025 10:30:00

Ấp Phú Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 10:30:00

14/08/2025 12:00:00

Ấp Phú Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 13:30:00

14/08/2025 15:00:00

Ấp Vĩnh Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 15:00:00

14/08/2025 16:30:00

Ấp Vĩnh Hưng 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 09:00:00

Ấp An Hòa - Hòa An - Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp Long Hòa - Long Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 09:00:00

15/08/2025 10:30:00

Ấp Lân Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 10:30:00

15/08/2025 12:00:00

Ấp Đông Nam - Vĩnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 15:00:00

Ấp Vĩnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 15:00:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp Hòa 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 09:00:00

Ấp Hòa Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 09:00:00

16/08/2025 10:30:00

Ấp Phú Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 10:00:00

16/08/2025 11:00:00

Ấp Phú Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 13:00:00

16/08/2025 14:30:00

Ấp Phụng Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 14:00:00

16/08/2025 15:30:00

Ấp cống - Phụng Đức B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 15:00:00

16/08/2025 16:30:00

Ấp Phụng Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Phú Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 15:00:00

11/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Phú Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:30:00

13/08/2025 18:00:00

- Ấp Thành Hoá 1, Một phần ấp Chợ Xếp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 06:30:00

14/08/2025 18:00:00

- Ấp Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3, Một phần ấp Chợ Xếp - Ấp Thủ Sở - Ấp Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, Thanh Sơn 3, Thanh Sơn 4; Ấp Tân Thông 1, Tân Thông 2, Tân Thông 3, Tân Thông 4, Tân Thông 5; Ấp Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 08:30:00

17/08/2025 12:00:00

Ấp Hòa Hưng -Xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 13:30:00

17/08/2025 17:00:00

Ấp Hưng Long - xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

