Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 20-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20-26/10/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Trà, Đinh Công Bê, Hồ Thị Trầm, từ tổ 1 đến tổ 9, từ tổ 12 đến tổ 15, tổ 69, khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Long, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 22/10/2025 09:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, tổ 20, tổ 43, tổ 51, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 22/10/2025 10:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Mai Văn Khải, từ tổ 1 đến tổ 3, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 22/10/2025 11:45:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Mai Văn Khải, từ tổ 1 đến tổ 3, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 22/10/2025 15:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hương, Nguyễn Văn Voi, tổ 53, tổ 54, tổ 58, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Nguyễn Huệ, tổ 3, tổ 8, tổ 10, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần đường Ngô Quyền, từ tổ 21 đến tổ 25, tổ 61 đến tổ 64, khóm Mỹ Hưng, khóm Mỹ Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Khách hàng Công Ty TNHH DVTM Lộc Phước Thảo, đường Nguyễn Văn Tre, khóm 2, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khách hàng Ngân hàng Đông Á (Ngân Hàng TNHH MTV Số Vikki Chi Nhánh Đồng Tháp), 137 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 11:30:00 ngày 26/10/2025 Khách hàng Công ty Cổ phần Tô Châu, số 1553, Quốc lộ 30, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Khách hàng Công Ty Cổ phần Bệnh Viện Tâm Trí Đồng Tháp, số 700, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:13:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Khu công nghiệp C, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Mất điện khách hàng trạm CS XL Võ Văn Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Mất điện khách hàng trạm Thuận Bình 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 13:30:00 ngày 21/10/2025 Toàn bộ khu vực Chợ Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thái Bình, PPE Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ khí Ngọc Có Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Lê Thành Danh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Toàn bộ khu vực Kênh Miễu Trắng thuộc xã Tân Phú Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/10/2025 10:00:00 ngày 22/10/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bích Chi 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng VLXD Bảy Giàu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 15:00:00 ngày 22/10/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Goldnust Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Minh Hồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Toàn bộ khu vực từ cầu Xẻo Giang đến cầu Ngang Xẻo Giang, toàn bộ khu vực từ cầu Xẻo Giang đến Rạch Ông Quý thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Toàn bộ khu vực từ cầu Xẻo Giang đến cầu Ngang Xẻo Giang, toàn bộ khu vực từ cầu Xẻo Giang đến Rạch Ông Quý thuộc xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 17:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/10/2025 12:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần ấp 1, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần ấp 1, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Một phần CDC Thị Trấn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (gần Cống Đất Rọc) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Công ty TNHH MTV NT&NT, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Công Ty CP Gentraco, ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Tân Thới, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Tân Vạn Thành, ấp Long Định, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Công Ty TNHH SX-TM-DV-XNK Tâm Thành Phát, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần khu vực Ấp Bình Hòa Thượng, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu vực Ấp Thường Thới, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu vực Ấp Phước Tiền, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực Ấp Thường Thới, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần khu vực Ấp Mương Kinh, Ấp 3, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 16:00:00 ngày 21/10/2025 Mất điện TBA chuyên dùng Cơ sở gọt xoài Văn Toàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 12:00:00 ngày 22/10/2025 Mất điện khách hàng thuộc TBA trạm Bến Xe Dinh Bà 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 12:00:00 ngày 22/10/2025 Mất điện TBA chuyên dùng Bãi Rác Dinh Bà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Mất điện TBA chuyên dùng trạm bơm Gò Ổi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Mất điện TBA chuyên dùng Công ty TNHH Nông Nghiệp và Năng Lượng Long Châu 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Mất điện TBA chuyên dùng Công ty TNHH TM-DV Năng lượng HQ 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 09:00:00 ngày 20/10/2025 Trạm Bơm CDC Kênh Ba Mỹ Điền tăng cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 20/10/2025 10:00:00 ngày 20/10/2025 Trạm Bơm Tây Kênh Ba tăng cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Trạm Bơm Khóm 4 TT Mỹ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/10/2025 14:30:00 ngày 20/10/2025 Trạm Bơm Mỹ Hòa 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 20/10/2025 16:00:00 ngày 20/10/2025 Trạm Bơm Ấp 6A+6B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 09:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm Chính Giống Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm Bơm Nam Cà Dăm - Bắc Kênh kho tăng cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 14:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm Bơm Bắc Kênh Nhất - Nam Kênh 1000 số 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 21/10/2025 16:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm Bơm Thanh Mỹ 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Chơn Chính, xã Đốc Binh Kiều Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 16:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm biến áp chuyên dùng Sấy lúa Thuận Thành, xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 22/10/2025 15:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần khu vực ấp 1, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 22/10/2025 09:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần khu vực ấp 1, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 10:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Phú, xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Phú, xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 14:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 09:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A, Mỹ Thị B, xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A, Mỹ Thị B, xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần khóm 3, phường Mỹ Ngãi (mất điện một phần ĐT 846) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần ấp 1, xã Ba Sao (Mương Ông Quỳ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khóm An Định, phường Mỹ Trà (Rạch Gốc) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần khóm 4, phường Mỹ Ngãi (Cống Tư Tình) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 2, ấp 3, xã Bình Hàng Trung (Rạch Bà Đội) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Đông Mỹ, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (Cầu Hội Đồng Tường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp 3P, xã Ba Sao (Chợ Thống Linh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp 3, xã Ba Sao (Cầu Nguyễn Văn Tiếp) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khóm An Định, khóm Bình Nhứt (phường Mỹ Trà) và ấp Mỹ Thuận (xã Mỹ Thọ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Mỹ Thuận (xã Mỹ Thọ), khóm Hòa Dân (phường Mỹ Trà) – từ Nhà văn hóa đến Cầu vượt cao tốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 08:00:00 ngày 24/10/2025 Khóm Hòa Dân (phường Mỹ Trà), ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn (xã Mỹ Thọ) – từ cầu vượt đến cầu Kháng Chiến Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 24/10/2025 17:30:00 ngày 24/10/2025 Khóm Hòa Dân (phường Mỹ Trà), ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn (xã Mỹ Thọ) – từ cầu vượt đến cầu Kháng Chiến Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 2, xã Ba Sao (bến đò Ba Sao) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu vực Cầu Kinh Mới, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Cuối lộ 26/3, giáp ranh Rạch Bà Bùng, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 08:30:00 ngày 24/10/2025 Khu vực Cầu Xẻo Đào, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Khu vực Cầu Xẻo Đào, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Khu vực Cầu Thầy Sơn, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 14:30:00 ngày 24/10/2025 Khu vực Trường Cấp 1 Xẻo Đào, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Khu vực Trường Cấp 1 Xẻo Đào, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Khu vực Ngọn Xẻo Đào, xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ cây xăng Tân Hòa đến Bưu điện Tân Quới) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 16:30:00 ngày 20/10/2025 Khách hàng VINFAST 3, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ UBND Tân Quới cũ đến Bưu điện Tân Quới) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 07:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ Chợ Tân Bình đến UBND Tân Quới cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 12:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Kim Sơn, Ông Há) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/10/2025 16:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình (khu vực Chợ Cái Tre, ông Kết) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 21/10/2025 17:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ Chợ Tân Bình đến UBND Tân Quới cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ Chợ Tân Bình đến UBND Tân Quới cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 22/10/2025 07:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ UBND Tân Quới cũ đến Bưu điện Tân Quới) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 22/10/2025 16:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (tuyến đường Ấp Bắc từ bơm Tân Thạnh đến lò gạch Bùi Văn Nguyên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 22/10/2025 17:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ UBND Tân Quới cũ đến Bưu điện Tân Quới) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ Ban trị sự xã Tân Bình cũ đến Chợ Tân Bình) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Rạch Bà Xã) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực ranh Tân Long – Tân Huề) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Rạch Voi Lửa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 16:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực Mười Chay) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực Kinh 2/9 xã Phú Lợi cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực Kinh Đường Gạo xã Phú Lợi cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực UBND xã Phú Lợi cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực cụm dân cư Phú Lợi) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 16:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực Rọc Sen xã Phú Lợi cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 16:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực tuyến dân cư Kênh 2/9 Tân Phú) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 16:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm số 3 Phú Cường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 16:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 4, xã Bình Thành (khu vực Mũi Tàu, gần trạm bơm số 7 Phú Cường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long (một phần khu vực cụm dân cư An Phú) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 21/10/2025 11:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu vực ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim (khu vực từ cầu An Bình đến nhà bà Lê Thị Kiều Ngân) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông (khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Để đến cây xăng Sao Đỏ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần khu vực ấp 1, xã Tràm Chim (khu vực từ nhà ông Phan Văn Kiên đến nhà ông Ngô Tấn Đạt) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 22/10/2025 12:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim (khu vực từ trại mộc Bảy Thâu đến nhà trọ Hoàng Anh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực ấp 1, ấp Phú Yên, xã An Long (từ chùa Phát Quang đến trạm XX An Long; từ nhà ông Phạm Minh Quân dọc ven sông Tiền đến giáp Cù Lao Mẻ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 23/10/2025 16:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long (từ Trung tâm Y tế xã An Long đến cuối khu vực Cù Lao Mẻ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Mất điện một phần phường Hồng Ngự (đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo dọc lộ dal đến cầu 2/9), một phần xã Bình Thạnh (từ cầu 2/9 dọc lộ dal đến chợ Bình Thạnh và từ CDC Cần Sen đến CDC Á Đôn) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực một phần TDC Trung Tâm Bình Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực đoạn từ Ngã tư Nguyễn Huệ – Nguyễn Văn Cừ dọc đường Nguyễn Huệ đến đường Nguyễn Tất Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực đoạn từ Ngã tư Nguyễn Huệ – Nguyễn Văn Cừ dọc đường Nguyễn Huệ đến đường Nguyễn Tất Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

