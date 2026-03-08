Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 8/3/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 8/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/03/2026 đến 18:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu phố 2 – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 10:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 6 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/03/2026 đến 14:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 9 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.