Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 8/3/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Chủ nhật, 07:00 08/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 8/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng dài hộ dân cư để sửa chữaLịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng dài hộ dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 8/3/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 8/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/03/2026 đến 18:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công


KHU VỰC: Một phần Khu phố 2 – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 10:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu phố 6 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/03/2026 đến 14:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu phố 9 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/3/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 6 giờ sángLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/3/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 6 giờ sáng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

