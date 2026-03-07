Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Bảy ngày 7/3/2026: Một số khu dân cư 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 6/3/2026: Cúp điện 8 - 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 6/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 7/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 7/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 7/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 7/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 7/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 7/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu phố Năm Châu – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 16:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thọ Khương xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 7/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 7/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Ấp Bình Khương 1, 2, Bình Quới, Bình Phú, Bình Thọ, Bình Ninh xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 14:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 07:20:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:20:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 7/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 7/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 7/3/2026.