Lịch cúp điện Kiên Giang từ 30/10 - 3/11/2024: Nhiều khu dân cư cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa

Khu vực mất điện một phần ấp An Thoại, Minh Hưng, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng

Khu vực mất điện một phần ấp An Thoại, Minh Hưng, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng

03/11/2024 07:00:00

03/11/2024 17:00:00

Khu vực mất điện một phần ấp Kinh 5, An Hòa, An Thạnh, An Hưng, Minh Hưng, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng. - Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện : UBND xã An Minh Bắc, Khu vực An Minh Bắc, Vườn Bưởi Huỳnh Trí Thức .