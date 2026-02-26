Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 26/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phhần đường Rạch Rập, đường số 12, khóm Xóm Lớn, Lung Dừa, khóm Bà Điều, Ông Muộn, Tân Hưng, Ngã Cái Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 3.5MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 14:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Vường Kiểng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Luận, Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,2MW.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,2MW.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 16:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Thới Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 33 phút trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Nissan Gravite vẫn được hãng xe Nhật Bản bố trí cấu hình 7 chỗ nhờ lợi thế chiều dài cơ sở rộng rãi, tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.
Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ nhỏ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.
Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần TàiXu hướng - 2 giờ trước
GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cập nhật những khu vực dân cư bị mất điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 26/2/2026: Những khu dân cư và tuyến đường nào sẽ bị mất diện nhiều giờ trong ngày?Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 26/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực TP. Cần Thơ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 26/2/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 26/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tàiBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Chi tiết SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 giá 350 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ có giá ra sao khi về Việt Nam?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2026 có thêm lựa chọn hộp số sàn dành cho người thích trải nghiệm lái thuần chất, nhưng đồng thời lại bị cắt bỏ một tính năng quan trọng.
Vàng 0,1 chỉ thành mặt hàng ‘hot’ dịp vía Thần Tài 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Những miếng vàng mini 0,1 chỉ có mức tiền phù hợp và tạo hình bắt mắt đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 25/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.