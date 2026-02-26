Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 24/2 - 1/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữa GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 26/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phhần đường Rạch Rập, đường số 12, khóm Xóm Lớn, Lung Dừa, khóm Bà Điều, Ông Muộn, Tân Hưng, Ngã Cái Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 3.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 14:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Vường Kiểng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Luận, Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Nguyễn Phích





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,2MW.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,2MW.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 16:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đầm Dơi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thới Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.