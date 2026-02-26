Mới nhất
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cập nhật những khu vực dân cư bị mất điện liên tục

Thứ năm, 07:31 26/02/2026
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 26/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26/2 – 1/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26/2 – 1/3/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyên Tử Lực, 1 đoạn đường Yersin, 1 đoạn đường Khe Sanh (mỗi trạm cắt khoảng 1 -2 giờ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 1 đoạn đường Kim Đồng, Khu vực xử lý nước thải Kim Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 1 đoạn đường Yersin

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nguyễn Thị Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260291 - Trạm 476/115/48/10/1 Nhà Thờ Tân Bình - Mã trạm – tên trạm: 030202697 - Trạm 476/115/48/26/10 Hộ Vũ Minh Nhật - Mã trạm – tên trạm: 030260294 - 476/115/48/30/1 Hộ Nguyễn Văn Hợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200137 - 480/6/38/17/1 CTy Tân Thành Nam - Mã trạm – tên trạm: 030240260 - 474/153/50 & 474/153/50A/1/11Lộc Tân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 13:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260364 - Trạm 476/165/13/7/1 Chu Ngọc Trung - Mã trạm – tên trạm: 030260384 - 476/165A/13/7/T2 Nguyễn Thị Lan - Mã trạm – tên trạm: 030260365 - 476/165A/14 TRẠI TRẺ MỒ CÔI

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200310 - 478/6/119/1A Lộc Nam - Mã trạm – tên trạm: 030200320 - 478/6/326 Bảo Lâm 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280030 - 480/8/5B/3 Lâm Nghiệp - Mã trạm – tên trạm: 030280080 - 478/42/1 Trà Nam Thành - Mã trạm – tên trạm: 030280267 - 478/162/15 BKọ - Mã trạm – tên trạm: 030260019 - 476/46A/21 Lương Văn Can - Mã trạm – tên trạm: 030280243 - 478/122/15 Nga Sơn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/02/2026 đến 13:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280598 - Trạm 478/230/6 CTy TNHH REBEAU GOWN VINA - Mã trạm – tên trạm: 030280285 - 478/169/6 Lộc An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Một phần các thôn Nam Hiệp 1, Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Kăn Kin thuộc xã D’Ran; Một phần các thôn G’Răng Gọ 2, Hamanhai thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 10:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Nam Hiệp 1, Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Kăn Kin thuộc xã D’Ran; Một phần các thôn G’Răng Gọ 2, Hamanhai thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Nam Hiệp 1, Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Kăn Kin thuộc xã D’Ran; Một phần các thôn G’Răng Gọ 2, Hamanhai thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Nam Hiệp 1, Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Kăn Kin thuộc xã D’Ran; Một phần các thôn G’Răng Gọ 2, Hamanhai thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Nam Hiệp 1, Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Kăn Kin thuộc xã D’Ran; Một phần các thôn G’Răng Gọ 2, Hamanhai thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Ta Ly 2, Tân Hiên thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Sao Mai thuộc xã Quảng Lập; Một phần thôn Lạc Thạnh thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Ta Ly 2, Tân Hiên thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Sao Mai thuộc xã Quảng Lập; Một phần thôn Lạc Thạnh thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 27 thuộc xã Đức Trọng; thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 28, 30 thuộc xã Đức Trọng;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện KH BÙI XUÂN THOẠI

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện KH HOÀNG VĂN QUỲNH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: Một phần thôn 18,19 Xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 12 Xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 15:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần thôn 8 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:11:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 12 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/2 – 1/3/2026.

