Những loại thuế phải nộp khi có nhà cho thuê

Hoạt động cho thuê bất động sản bao gồm cho thuê nhà ở, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi… Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp cung cấp chỗ ở đều được coi là cho thuê tài sản. Các dịch vụ lưu trú như cung cấp chỗ ở ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai; chỗ ở dài hạn không phải căn hộ dành cho sinh viên, công nhân; hoặc lưu trú kèm theo dịch vụ ăn uống, giải trí… không thuộc phạm vi cho thuê tài sản để tính thuế theo diện này.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản được xác định là toàn bộ số tiền cá nhân, hộ gia đình thực nhận từ việc cho thuê. Trường hợp vừa cho thuê bất động sản, vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh khác thì doanh thu chịu thuế là tổng doanh thu từ tất cả các hoạt động trong năm dương lịch. Nếu tổng doanh thu trong năm không đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định của pháp luật thì không phải nộp thuế.

Đối với cá nhân có doanh thu cho thuê nhà thuộc diện chịu thuế, nghĩa vụ tài chính bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc khai thuế được thực hiện trực tiếp với cơ quan thuế quản lý nơi có bất động sản cho thuê hoặc thông qua tổ chức khai, nộp thuế thay theo quy định hiện hành.

Cơ quan thuế khuyến nghị người cho thuê nhà chủ động tìm hiểu chính sách, xác định đúng doanh thu và thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, tránh phát sinh vi phạm trong quá trình kinh doanh.

