Những loại thuế phải nộp khi có nhà cho thuê

Thứ năm, 16:01 26/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội, cá nhân và hộ gia đình phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản có thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế nếu đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định.

Hoạt động cho thuê  bất động sản bao gồm cho thuê nhà ở, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi… Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp cung cấp chỗ ở đều được coi là cho thuê tài sản. Các dịch vụ lưu trú như cung cấp chỗ ở ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai; chỗ ở dài hạn không phải căn hộ dành cho sinh viên, công nhân; hoặc lưu trú kèm theo dịch vụ ăn uống, giải trí… không thuộc phạm vi cho thuê tài sản để tính thuế theo diện này.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản được xác định là toàn bộ số tiền cá nhân, hộ gia đình thực nhận từ việc cho thuê. Trường hợp vừa cho thuê bất động sản, vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh khác thì doanh thu chịu thuế là tổng doanh thu từ tất cả các hoạt động trong năm dương lịch. Nếu tổng doanh thu trong năm không đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định của pháp luật thì không phải nộp thuế.

Đối với cá nhân có doanh thu cho thuê nhà thuộc diện chịu thuế, nghĩa vụ tài chính bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc khai thuế được thực hiện trực tiếp với cơ quan thuế quản lý nơi có bất động sản cho thuê hoặc thông qua tổ chức khai, nộp thuế thay theo quy định hiện hành.

Cơ quan thuế khuyến nghị người cho thuê nhà chủ động tìm hiểu chính sách, xác định đúng doanh thu và thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, tránh phát sinh vi phạm trong quá trình kinh doanh.

Những loại thuế phải nộp khi có nhà cho thuê - Ảnh 1.Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động năm 2026

GĐXH - Từ năm 2026, người nộp thuế có thể thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động thông qua hệ thống điện tử của ngành Thuế, giúp rút ngắn thời gian và giảm thủ tục giấy tờ.

Những loại thuế phải nộp khi có nhà cho thuê - Ảnh 2.Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

GĐXH - Năm 2026, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu nộp thừa thuế có thể được hoàn theo quy định mới của ngành Thuế. Điều kiện và quy trình hoàn thuế được hướng dẫn tại Quyết định 216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 108/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.

Top