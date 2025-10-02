Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 2-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 2-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 2-5/10/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 03/10/2025 11:00:00 03/10/2025 Tại trạm Mũi Né 5C thuộc một phần đường Nguyễn Minh Châu, một phần phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 04/10/2025 15:00:00 04/10/2025 Trục đường Tuyên Quang, khu vực Nhà hát & Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận cũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 04/10/2025 15:00:00 04/10/2025 Trục đường Thủ Khoa Huân, Tuyên Quang, Lê Văn Phấn, Lương Thế Vinh thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 04/10/2025 12:15:00 04/10/2025 Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 04/10/2025 15:00:00 04/10/2025 Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Thôn Lâm Lộc 1, Lâm Lộc 2, Song Thanh 1 - xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Xã Tuy Phong và một phần thôn Lạc Trị - xã Liên Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Thôn Đa Kai 6, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Thôn Đa Kai 5, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Thôn Đa Kai 3, 4, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Thôn Đa Kai 2, 3, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 11:30:00 02/10/2025 Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 02/10/2025 11:30:00 02/10/2025 Một phần thôn Cô Kiều - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Một phần thôn Cô Kiều - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 11:30:00 03/10/2025 Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 11:30:00 03/10/2025 Một phần thôn Hồ Lân - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần thôn Hồ Lân - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần xã Hàm Thuận Nam Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tánh Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 02/10/2025 11:00:00 02/10/2025 Một phần Thôn 6 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

