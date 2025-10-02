Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 2-5/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 2-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 2-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 2-5/10/2025
Lịch cúp điện Phan Thiết
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 03/10/2025
11:00:00 03/10/2025
Tại trạm Mũi Né 5C thuộc một phần đường Nguyễn Minh Châu, một phần phường Mũi Né
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 04/10/2025
15:00:00 04/10/2025
Trục đường Tuyên Quang, khu vực Nhà hát & Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận cũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 04/10/2025
15:00:00 04/10/2025
Trục đường Thủ Khoa Huân, Tuyên Quang, Lê Văn Phấn, Lương Thế Vinh thuộc một phần phường Phú Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 04/10/2025
12:15:00 04/10/2025
Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 04/10/2025
15:00:00 04/10/2025
Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Thôn Lâm Lộc 1, Lâm Lộc 2, Song Thanh 1 - xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Xã Tuy Phong và một phần thôn Lạc Trị - xã Liên Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Thôn Đa Kai 6, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Thôn Đa Kai 5, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Thôn Đa Kai 3, 4, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Thôn Đa Kai 2, 3, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
11:30:00 02/10/2025
Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/10/2025
11:30:00 02/10/2025
Một phần thôn Cô Kiều - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Một phần thôn Cô Kiều - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
11:30:00 03/10/2025
Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần thôn Đá Mài 1 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
11:30:00 03/10/2025
Một phần thôn Hồ Lân - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần thôn Hồ Lân - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần xã Hàm Thuận Nam
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tánh Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 02/10/2025
11:00:00 02/10/2025
Một phần Thôn 6 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
