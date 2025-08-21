Mới nhất
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 21-24/8/2025: Nhiều khách hàng bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Thứ năm, 11:50 21/08/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 21-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 21-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 21-24/8/2025: Nhiều khách hàng bị cúp điện 10 tiếng/ngày- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 21-24/8/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 16:00:00

Tại trạm biến áp Đông Xuân An 4 trục đường Trương Hán Siêu, Tôn Đức Thắng thuộc một phần phường Hàm Thắng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 16:00:00

Khu vực khu phố Mũi Né 1 và khu phố Mũi Né 2 thuộc một phần phường Mũi Né

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:00:00

22/08/2025 16:00:00

Tại trạm biến áp Đông Xuân An 6 trục đường Trần Đại Nghĩa, Võ Chí Công thuộc một phần phường Hàm Thắng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:00:00

22/08/2025 16:00:00

Tại trạm biến áp Bơm nước Mũi Né trục đường Huỳnh Tấn Phát khu phố 15 thuộc một phần phường Mũi Né

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 16:00:00

Khu vực thôn Thiện Sơn thuộc một phần phường Mũi Né

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 16:00:00

Tại trạm biến áp Hoàng Sa trục đường Võ Chí Công, Hoàng Sa thuộc một phần phường Hàm Thắng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 16:00:00

Tại trạm biến áp Nguyễn Duy Trinh trục đường Đinh Lễ thuộc một phần phường Hàm Thắng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

24/08/2025 09:00:00

24/08/2025 11:00:00

Tại trạm biến áp Dân cư Sở Muối trục đường Trần Quang Diệu, đường 19/4 thuộc một phần phường Hàm Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 16:00:00

Thôn: 1, 2, 3 Phước Thể, thôn Lạc Trị, Vĩnh Hanh - xã Liên Hương.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 16:00:00

Thôn La Bá 1, La Bá 2, một phần Thôn 1 - xã Tuy Phong.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 12:00:00

Một phần thôn Đa Kai 10 xã Nam Thành tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

KDC Nghĩa Hòa - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 11:30:00

21/08/2025 13:30:00

Khu Trung tâm hành chính - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:00:00

22/08/2025 16:00:00

Khu vực Tân Xuân từ cầu Suối Đó đến chợ Tân Xuân - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:30:00

23/08/2025 16:00:00

Từ Giáo xứ Thánh Linh đến Ngã ba 46 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Một phần tổ dân phố 10 Bình Tân - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 12:00:00

Toàn bộ khu vực phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quý

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Một phần thôn Dân Hòa xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:00:00

Một phần thôn Đại Thiện phường Bình Thuận, Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 16:00:00

Một phần thôn Thắng Hòa phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 16:00:00

Xã Tân Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:00:00

22/08/2025 16:00:00

Một phần thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 09:00:00

Thôn Hiệp Phước, xã Bắc Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 09:30:00

21/08/2025 10:30:00

Thôn Hiệp Phước, xã Bắc Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20 – 24/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
