Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 21-24/8/2025: Nhiều khách hàng bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 21-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 21-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 21-24/8/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 16:00:00 Tại trạm biến áp Đông Xuân An 4 trục đường Trương Hán Siêu, Tôn Đức Thắng thuộc một phần phường Hàm Thắng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 16:00:00 Khu vực khu phố Mũi Né 1 và khu phố Mũi Né 2 thuộc một phần phường Mũi Né Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 16:00:00 Tại trạm biến áp Đông Xuân An 6 trục đường Trần Đại Nghĩa, Võ Chí Công thuộc một phần phường Hàm Thắng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 16:00:00 Tại trạm biến áp Bơm nước Mũi Né trục đường Huỳnh Tấn Phát khu phố 15 thuộc một phần phường Mũi Né Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 16:00:00 Khu vực thôn Thiện Sơn thuộc một phần phường Mũi Né Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 16:00:00 Tại trạm biến áp Hoàng Sa trục đường Võ Chí Công, Hoàng Sa thuộc một phần phường Hàm Thắng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 16:00:00 Tại trạm biến áp Nguyễn Duy Trinh trục đường Đinh Lễ thuộc một phần phường Hàm Thắng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 24/08/2025 09:00:00 24/08/2025 11:00:00 Tại trạm biến áp Dân cư Sở Muối trục đường Trần Quang Diệu, đường 19/4 thuộc một phần phường Hàm Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Thôn: 1, 2, 3 Phước Thể, thôn Lạc Trị, Vĩnh Hanh - xã Liên Hương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:00:00 Thôn La Bá 1, La Bá 2, một phần Thôn 1 - xã Tuy Phong. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 12:00:00 Một phần thôn Đa Kai 10 xã Nam Thành tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 KDC Nghĩa Hòa - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 11:30:00 21/08/2025 13:30:00 Khu Trung tâm hành chính - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 16:00:00 Khu vực Tân Xuân từ cầu Suối Đó đến chợ Tân Xuân - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 16:00:00 Từ Giáo xứ Thánh Linh đến Ngã ba 46 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Một phần tổ dân phố 10 Bình Tân - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 12:00:00 Toàn bộ khu vực phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quý

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Một phần thôn Dân Hòa xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:00:00 Một phần thôn Đại Thiện phường Bình Thuận, Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần thôn Thắng Hòa phường Hàm Thắng, Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 16:00:00 Xã Tân Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 09:00:00 Thôn Hiệp Phước, xã Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:30:00 21/08/2025 10:30:00 Thôn Hiệp Phước, xã Bắc Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.