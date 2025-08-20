Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 – 24/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 20 – 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 – 24/8/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 11:30:00 Phòng Giao Dịch Số 15 - Kho Bạc Nhà Nước Khu Vực XVIII, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Khách hàng NLMT Nguyễn Thị Thùy Trang, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần đường Võ Trường Toản, Ngô Thời Nhậm, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 11:30:00 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp (Trạm Bến cảng Trần Quốc Toản), Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp (Trạm bê tông nhựa nóng), KCN Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:30:00 Khu dân cư BacSac, đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:30:00 Một phần đường ĐT 852B (từ Cầu Sa Đéc 2 đến Cầu KC1), một phần Rạch Sáu Hiếu, phường Sa Đéc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 12:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Đông Giang 2, Ấp Đông Giang, Phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Khu vực nhà máy thuộc trạm Huỳnh Mai, Khu công nghiệp C, Phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:30:00 Đường Lưu Văn Lang (từ Cầu Nguyễn Tất Thành đến đầu đường Kênh Thanh Niên), phường Sa Đéc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 18:00:00 Toàn bộ khu vực Cầu Xẻo Mát đến Cuối ngọn Rạch Sậy và toàn bộ khu vực Giồng Sao Bờ Đê thuộc xã Tân Nhuận Đông. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Tân Xuân đến nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Phú Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 08:15:00 Mất điện toàn bộ khu vực Từ Nhà Máy Nước Lộ Tiểu đến Ngã Ba Cầu Dầu thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 12:00:00 Toàn bộ khu vực dọc QL80 bên lề phải hướng Cái Tàu Sa Đéc từ Nghĩa Trang huyện Châu Thành đến Trường THPT Châu Thành 1 thuộc xã Tân Nhuận Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 11:30:00 22/08/2025 12:00:00 Mất điện toàn bộ khu vực Từ Nhà Máy Nước Lộ Tiểu đến Ngã Ba Cầu Dầu thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 12:00:00 22/08/2025 17:00:00 Toàn bộ khu vực Dọc QL80 phía bên trái hướng Sa Đéc Cái Tàu từ Điện máy xanh đến Cầu Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 12:00:00 22/08/2025 17:00:00 Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Sông Dưa đến Cây nước Bạch Viên thuộc xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:30:00 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:30:00 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa (Từ chợ Định Hòa đến nhà Thờ Định Hòa) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Hiếu Thảo Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Thanh Vũ, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 18:00:00 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Bù Hút đến cầu Rạch Xếp) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:30:00 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Cty Lương Thực Đồng Tháp (XNCBLThực 1), ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Green - Chi Nhánh Lai Vung, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực dân cư Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:30:00 24/08/2025 18:00:00 Mất điện toàn phần khu vực xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ (khu vực toàn bộ TDC bờ Đông kênh Sa Rài) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 16:00:00 Mất điện trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Thị Quanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực Dọc Tỉnh lộ ĐT843 từ nhà ông Cao Thành Tân đến Công ty 3 Đời) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực dọc ĐT843 từ nhà cầu Dứt Gò Suông đến khu đất Hùng Cá) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần xã An Phước (khu vực toàn bộ Ấp Tuyết Hồng), một phần xã Tân Thành từ đầu lộ Gò Mã đến Chợ Tân Thành A. Mất điện một phần xã Tân Thành (khu vực từ cầu Long Sơn Ngọc đến Chợ Tân Thành A) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ BX Hùng Cường đến cây xăng Dinh Điền, toàn bộ ấp Bắc Trang 1, Bắc Trang 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 2, toàn bộ ấp Thống Nhất, ấp Cả Găng) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần xã Tân Thành (khu vực dọc lộ đal từ nhà ông Tư Ẩn đến chợ Thông Bình) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực xã Tháp Mười (đoạn từ cầu kênh tư hướng đi Thanh Mỹ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần ấp mỹ phú xã Phú Điền, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực xã Tháp Mười (đoạn từ cầu kênh tư hướng về trung tâm xã Tháp Mười) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần ấp mỹ tây xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 09:00:00 Trạm Bơm Mỹ Quý 1B xã Mỹ Quý, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:15:00 21/08/2025 10:15:00 Trạm Bơm Mỹ Nam 2 xã Mỹ Quý, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 10:30:00 21/08/2025 11:30:00 Trạm Bơm Mỹ Nam 1 xã Mỹ Quý, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 14:30:00 Trạm Bơm Láng Biển 8 xã Mỹ Quý, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 16:00:00 Trạm Trung tâm ứng dụng xã Mỹ Quý, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần xã Đốc Binh Kiều và xã Phú Điền tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần Đường 3/2) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp 6, xã Bình Hàng Trung (mốt điện một phần Khu vực Láng Biển xã Tân Hội Trung cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp 6, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần ấp 6, xã Tân Hội Trung cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Toàn bộ TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Toàn bộ TBA 3P-1250kVA Nguyễn Luân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp 2, xã Ba Sao (mất điện một phần khu vực bến đò Ba Sao) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 17:00:00 Toàn Bộ TBA 1P-37,5kVA Đặng Tấn Hồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Một phần khu vực ấp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần ấp 4 xã Mỹ Long cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp ( mất điện một phần khu vực xẻo muồng sâu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 10:00:00 - Khu vực Trường Tiểu Học Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:30:00 - Khu vực Chợ Bàu Bùng ấp An Lợi B, xã Lai Vung (ấp An Lợi B xã Định Yên cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:00:00 20/08/2025 17:00:00 - Khu vực Rạch Mù U xã Tân Khánh Trung. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:30:00 - Khu vực Bờ Xáng ấp Vình Lợi xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:30:00 - Khu vực Rạch Vĩnh Lợi ấp Vình Lợi xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:30:00 - Khu vực Rạch Ba Quang xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:30:00 - Khu vực Cầu 26/3 thuộc Lộ 26/3 xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 - Khu vực Rạch Nhà Thờ - Cái Tắc xã Lấp Vò (ấp Tân Lợi xã Vĩnh Thạnh cũ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:30:00 - Khu vực Rạch Ngã Bát ấp An Bình xã Lai Vung (xã Định Yên cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:30:00 - Khu vực Cầu Xếp Bà Vải ấp An Lạc xã Lai Vung (xã Định An cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Bình Chánh, Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình đến CCN Bình Thành và từ trạm xá Bình Thành đến kênh Kháng Chiến) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 07:30:00 Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Thành đến ranh Phong Mỹ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 07:30:00 Một phần CCN Bình Thành, xã Bình Thành (Cty CP Phát triển Hùng Cá 2, Cty TNHH Hùng Cá, Cty CP TATS Hùng Cá 7, Cty CP Thủy sản Thanh Bình) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 07:30:00 Một phần CCN Bình Thành, xã Bình Thành (Cty CP TATS Hùng Cá 5&6) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 17:00:00 20/08/2025 17:30:00 Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Thành đến ranh Phong Mỹ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 17:00:00 20/08/2025 17:30:00 Một phần CCN Bình Thành, xã Bình Thành (Cty CP Phát triển Hùng Cá 2, Cty TNHH Hùng Cá, Cty CP TATS Hùng Cá 7, Cty CP Thủy sản Thanh Bình) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 17:00:00 20/08/2025 17:30:00 Một phần CCN Bình Thành, xã Bình Thành (Cty CP TATS Hùng Cá 5&6) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực Lung Đốc) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm Bơm Rọc Sen, xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm Cả Xây, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm Tân Hòa 3, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm LS Lê Xuân Bảo, xã An Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 12:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực CDC Tân Huề) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 18:00:00 Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực Chợ Tân Hưng đến qua Phòng khám Đa Khoa Tân Bình) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm Chế Biến Nông Sản Thanh Tân, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm Bơm Số 1 Ấp Hạ, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 16:30:00 Khách hàng trạm TB Số 1 Ấp Trung, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 07:00:00 Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình và ấp Nam, xã Thanh Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp và khu vực Cồn Én ấp Tấn Long, xã Tân Long, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực từ Quán Gỗ đến ngã ba Thanh Bình và từ ngã ba Thanh Bình đến gần muối sấy Ngọc Yến) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 17:30:00 23/08/2025 18:00:00 Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình và một phần ấp Nam, xã Thanh Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần Khu vực Ấp Long Phú A, ấp Long An A, xã Phú Thọ (xã Phú Thành A cũ). Một phần Khu vực Ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến giáp ranh xã An Long (xã An Phong cũ)). (Khu vực từ Cầu Kinh Tế đến giáp Kênh Phèn) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Toàn bộ khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Trịnh Phước Tài đến nhà ông Lê Văn Ba). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Mất điện trạm NLMT Công Ty NNX Tràm Chim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Mất điện trạm NLMT Công Ty NNX Tân Hồng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực Ấp 3, xã An Long (xã Phú Ninh cũ). (Khu vực từ đầu tuyến dân cư Hai Tháng Chín đến trạm bơm Đinh Văn Được). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 09:00:00 Mất điện trạm NM Xay Xát Lê Văn Giàu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:30:00 21/08/2025 11:30:00 Mất điện trạm DNTN Việt Nga Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 15:30:00 Mất điện trạm Cấp Nước Sạch Hùng Cá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 16:00:00 21/08/2025 17:00:00 Mất điện trạm Tại trụ 239/66/38/1 NR 475-11/1-1/2-1.TN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực Khóm 3, xã Tràm Chim ( Thị Trấn Tràm Chim cũ). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Xăng Dầu Tam Nông đến cầu Cỏ Bắc). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 07:30:00 Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kinh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Thành) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Nguyễn Văn Biền đến trạm bơm Nguyễn Văn Hải 6). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 09:00:00 Mất điện trạm Hàn Tiện Mỹ Đức Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:00:00 22/08/2025 11:00:00 Mất điện trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 15:30:00 Mất điện trạm bơm An Hòa 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 15:30:00 22/08/2025 16:30:00 Mất điện trạm NLMT Hà Lý Kim Vân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 17:00:00 22/08/2025 17:30:00 Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kinh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Thành) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 17:00:00 Mất điện trạm Bơm Tân Công Sính 2, trạm Bơm Phạm Tuyết Dung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực Ấp K10, ấp K11, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ). (Khu vực từ cầu K10 dọc theo đường ĐT 843 đến UBND xã Tam Nông (UBND xã Phú Hiệp cũ)). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 17:00:00 Một phần khu vực Ấp K11, ấp K12, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ). (Khu vực từ trạm bơm Đông Kênh Phú Hiệp dọc theo đường ĐT 843 đến nhà bà Phùng Thị Mỹ Hương). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến đầu đường Nguyễn Huệ và dọc đường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ và toàn bộ khu vực chợ mới Hồng Ngự và khu vực CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2 và từ đường Nguyễn Huệ dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến cầu Tân Hội và toàn bộ CDC An Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến đến Cầu Thống Nhất và khu vực đường tránh QL 30. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:30:00 24/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần CDC Bờ Đông Giai Đoạn 3 và đoạn từ Đền Thờ Liệt Sĩ đoạn từ cầu 2 tháng 9 đến cầu Thống Nhất và đường Bà Triệu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

