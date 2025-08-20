Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20 – 24/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Thứ tư, 09:42 20/08/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 20 – 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20 – 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20 – 24/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20 – 24/8/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 17:00:00

Xã Hỏa Lựu TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 16:00:00

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 16:00:00

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 09:30:00

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 10:00:00

22/08/2025 11:30:00

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:30:00

23/08/2025 17:00:00

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/08/2025 08:30:00

22/08/2025 13:00:00

Xã Thạnh Xuân, Thành phố Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 10:00:00

22/08/2025 13:00:00

Xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:30:00

24/08/2025 15:30:00

Xã Tân Hòa, Thành phố Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 10:00:00

Phường Đại Thành, TP cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:30:00

20/08/2025 12:00:00

Phường Đại Thành, TP cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 10:00:00

Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 10:30:00

21/08/2025 12:00:00

Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:00:00

21/08/2025 14:30:00

Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

Phường Đại Thành , TP cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 16:30:00

Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 16:30:00

Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:30:00

22/08/2025 16:00:00

Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 16:00:00

Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:00:00

Ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:00:00

Ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 11:00:00

Ấp Phú Hưng, xã Châu thành, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

Ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 16:00:00

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 16:00:00

Một phần xã Hòa An, Phương Bình, Tân Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 13:30:00

Xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 15:00:00

xã Vị Thủy, xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 16:00:00

Xã Vĩnh Tường- TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngàyLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
