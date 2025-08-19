Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 19-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 19-24/8/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 13:00:00
Một phần TL879, phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 06:00:00
24/08/2025 18:00:00
Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Kim Sơn, Toàn bộ KCN Mỹ Tho và Cụm CN Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 06:00:00
24/08/2025 18:00:00
Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Kim Sơn, xã Vĩnh Kim, Toàn bộ KCN Mỹ Tho và Cụm CN Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 07:00:00
24/08/2025 17:00:00
Một phần ấp 1 phường Trung An.
Sửa chữa thông tin, SCADA
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 07:00:00
19/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Gò Lức xã Tân Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
19/08/2025 07:00:00
19/08/2025 17:00:00
Một phần Giồng Lãnh xã Gò Công Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần Ông Gồng xã Tân Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Vạn Thành xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/08/2025 07:00:00
21/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp Hộ, Bà Lẩy thuộc xã Gò Công Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 07:00:00
21/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Gò Lức xã Tân Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/08/2025 07:00:00
21/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/08/2025 07:00:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Chợ, ấp Đôi Ma xã Gia Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Đôi Ma, Xóm Rẩy xã Gia Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần xã Tân Đông, xã Gia Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 06:00:00
24/08/2025 18:00:00
Một phần xã Tân Điền; toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 06:00:00
24/08/2025 18:00:00
Một phần xã Tân Điền; toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 07:00:00
24/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Xóm Đình, Bồ Đề xã Gia Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 07:00:00
24/08/2025 17:00:00
Một phần xã Gia Thuận, xã Tân Đông; Toàn bộ xã Tân Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 07:30:00
19/08/2025 17:30:00
Một phần phường Bình Xuân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
19/08/2025 07:30:00
19/08/2025 17:30:00
Một phần phường Gò Công.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần phường Sơn Qui
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần phường Gò Công, Bình Xuân và Sơn Qui
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 07:30:00
20/08/2025 17:30:00
Một phần phường Sơn Qui
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 17:30:00
Một phần phường Sơn Qui
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 17:30:00
Một phần phường Bình Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 07:30:00
19/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn - Một phần Ấp 6 xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 07:30:00
20/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Hưng xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Bình Cách xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 06:30:00
24/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Bình Tây, Tân Thạnh, Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 08:00:00
19/08/2025 11:30:00
Một phần Phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/08/2025 13:30:00
19/08/2025 17:00:00
Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 08:00:00
20/08/2025 11:30:00
Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 13:30:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 11:30:00
Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 13:30:00
21/08/2025 17:00:00
Một phần xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
24/08/2025 07:00:00
24/08/2025 17:00:00
Mất điện hoàn toàn xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 07:00:00
19/08/2025 17:00:00
Một phần xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 07:00:00
21/08/2025 17:00:00
Một phần xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/08/2025 07:00:00
25/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thuỷ và Sang điện kế qua lưới HA mới và thu hồi lưới HA cũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 07:30:00
19/08/2025 11:30:00
Một phần ấp Tân Xuân, Tân Thới xã Tân Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/08/2025 13:30:00
19/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Ngãi Thuận, Ngãi Lợi, Thân Bình xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hưng - xã Long Định.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
20/08/2025 07:00:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần Tây - xã Long Định.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 11:30:00
Một phần ấp Tân Phú xã Tân Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 13:30:00
21/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Phú Thạnh A, Phú Thạnh B xã Lương Hòa Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Mỹ Trường, Phú Khương A, Phú Khương B xã Lương Hòa Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 06:30:00
23/08/2025 18:00:00
Một phần xã Vĩnh Kim, Kim Sơn.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 06:00:00
24/08/2025 18:00:00
Một phần ấp Tân Phong, Tân Thạnh xã Châu Thành; Một phần ấp Tân Lược 1, Tân Lược 2, Tân Quới, xã Tân Hương Một phần ấp Ấp 4, Ấp 5 xã Tân Phước 3 Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 07:30:00
19/08/2025 17:00:00
Một phần xã Mỹ Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/08/2025 07:30:00
19/08/2025 18:00:00
Một phần xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/08/2025 07:30:00
19/08/2025 17:00:00
Một phần xã Hậu Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
20/08/2025 07:30:00
20/08/2025 17:00:00
Một phần xã Mỹ Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 17:00:00
Một phần cụm dân cư xã Mỹ Trung ấp Mỹ Hoà xã Mỹ Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần xã Mỹ Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần xã Mỹ Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 07:30:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần khu 3, khu 4 xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 07:30:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè, một phần xã Mỹ Thiện
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 07:30:00
24/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 51 phút trước
Funiki, thương hiệu thuộc Tập đoàn Hòa Phát, ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới, kết hợp giữa thiết kế hài hòa và công nghệ lọc hiện đại. Sản phẩm có ba lựa chọn màu sắc phù hợp nhiều phong cách nội thất, đồng thời tích hợp hệ thống lọc RO đa tầng và công nghệ điện phân, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các gia đình hiện đại.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ như Honda Wave Alpha, nhưng lại sở hữu trang bị có phần lấn lướt cả Vision và SH Mode.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B mang thương hiệu châu Âu vừa ra mắt đã được dân tình ồ ạt săn đón vì giá siêu rẻ chỉ 425 triệu đồng, hạ đo ván Kia Seltos và Honda HR-V.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí ngay cả những khu vực xa hơn như các phường mới được thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng khó tìm được nhà dưới 4 tỷ đồng.
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.