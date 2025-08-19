Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Thứ ba, 10:55 19/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 19-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 19-24/8/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 13:00:00

Một phần TL879, phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:00:00

24/08/2025 18:00:00

Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Kim Sơn, Toàn bộ KCN Mỹ Tho và Cụm CN Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:00:00

24/08/2025 18:00:00

Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Kim Sơn, xã Vĩnh Kim, Toàn bộ KCN Mỹ Tho và Cụm CN Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

Một phần ấp 1 phường Trung An.

Sửa chữa thông tin, SCADA

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 07:00:00

19/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Gò Lức xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/08/2025 07:00:00

19/08/2025 17:00:00

Một phần Giồng Lãnh xã Gò Công Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần Ông Gồng xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Vạn Thành xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp Hộ, Bà Lẩy thuộc xã Gò Công Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Gò Lức xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 07:00:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Chợ, ấp Đôi Ma xã Gia Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Đôi Ma, Xóm Rẩy xã Gia Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần xã Tân Đông, xã Gia Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:00:00

24/08/2025 18:00:00

Một phần xã Tân Điền; toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:00:00

24/08/2025 18:00:00

Một phần xã Tân Điền; toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Xóm Đình, Bồ Đề xã Gia Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

Một phần xã Gia Thuận, xã Tân Đông; Toàn bộ xã Tân Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 17:30:00

Một phần phường Bình Xuân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 17:30:00

Một phần phường Gò Công.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần phường Sơn Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần phường Gò Công, Bình Xuân và Sơn Qui

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 17:30:00

Một phần phường Sơn Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 17:30:00

Một phần phường Sơn Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 17:30:00

Một phần phường Bình Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn - Một phần Ấp 6 xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Hưng xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:30:00

22/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Bình Cách xã Phú Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 06:30:00

24/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Bình Tây, Tân Thạnh, Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 11:30:00

Một phần Phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:30:00

19/08/2025 17:00:00

Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:30:00

Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:30:00

21/08/2025 17:00:00

Một phần xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

Mất điện hoàn toàn xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 07:00:00

19/08/2025 17:00:00

Một phần xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 17:00:00

Một phần xã Bình Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 07:00:00

25/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thuỷ và Sang điện kế qua lưới HA mới và thu hồi lưới HA cũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 11:30:00

Một phần ấp Tân Xuân, Tân Thới xã Tân Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:30:00

19/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Ngãi Thuận, Ngãi Lợi, Thân Bình xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hưng - xã Long Định.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần Tây - xã Long Định.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 11:30:00

Một phần ấp Tân Phú xã Tân Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:30:00

21/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Phú Thạnh A, Phú Thạnh B xã Lương Hòa Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:30:00

22/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Mỹ Trường, Phú Khương A, Phú Khương B xã Lương Hòa Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 06:30:00

23/08/2025 18:00:00

Một phần xã Vĩnh Kim, Kim Sơn.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:00:00

24/08/2025 18:00:00

Một phần ấp Tân Phong, Tân Thạnh xã Châu Thành; Một phần ấp Tân Lược 1, Tân Lược 2, Tân Quới, xã Tân Hương Một phần ấp Ấp 4, Ấp 5 xã Tân Phước 3 Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 17:00:00

Một phần xã Mỹ Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 18:00:00

Một phần xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 17:00:00

Một phần xã Hậu Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 17:00:00

Một phần xã Mỹ Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 17:00:00

Một phần cụm dân cư xã Mỹ Trung ấp Mỹ Hoà xã Mỹ Thiện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:30:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần xã Mỹ Thiện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:30:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần xã Mỹ Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:30:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần khu 3, khu 4 xã Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:30:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè, một phần xã Mỹ Thiện

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 07:30:00

24/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/7/2025: Những khách hàng nào nằm trong diện cúp điện cuối tuần?

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/7/2025: Những khách hàng nào nằm trong diện cúp điện cuối tuần?

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Cùng chuyên mục

Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình Việt

Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 51 phút trước

Funiki, thương hiệu thuộc Tập đoàn Hòa Phát, ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới, kết hợp giữa thiết kế hài hòa và công nghệ lọc hiện đại. Sản phẩm có ba lựa chọn màu sắc phù hợp nhiều phong cách nội thất, đồng thời tích hợp hệ thống lọc RO đa tầng và công nghệ điện phân, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các gia đình hiện đại.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025

Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ như Honda Wave Alpha, nhưng lại sở hữu trang bị có phần lấn lướt cả Vision và SH Mode.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B mang thương hiệu châu Âu vừa ra mắt đã được dân tình ồ ạt săn đón vì giá siêu rẻ chỉ 425 triệu đồng, hạ đo ván Kia Seltos và Honda HR-V.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?

Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí ngay cả những khu vực xa hơn như các phường mới được thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng khó tìm được nhà dưới 4 tỷ đồng.

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.

Xem nhiều

Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe số

Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe số

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.

Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường
215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top