Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 19-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 19-24/8/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 13:00:00 Một phần TL879, phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Kim Sơn, Toàn bộ KCN Mỹ Tho và Cụm CN Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Kim Sơn, xã Vĩnh Kim, Toàn bộ KCN Mỹ Tho và Cụm CN Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:00:00 Một phần ấp 1 phường Trung An. Sửa chữa thông tin, SCADA

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Gò Lức xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần Giồng Lãnh xã Gò Công Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần Ông Gồng xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Vạn Thành xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần Ấp Hộ, Bà Lẩy thuộc xã Gò Công Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Gò Lức xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Chợ, ấp Đôi Ma xã Gia Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Đôi Ma, Xóm Rẩy xã Gia Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần xã Tân Đông, xã Gia Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 Một phần xã Tân Điền; toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 Một phần xã Tân Điền; toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Xóm Đình, Bồ Đề xã Gia Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:00:00 Một phần xã Gia Thuận, xã Tân Đông; Toàn bộ xã Tân Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:30:00 Một phần phường Bình Xuân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:30:00 Một phần phường Gò Công. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần phường Sơn Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần phường Gò Công, Bình Xuân và Sơn Qui Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:30:00 Một phần phường Sơn Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:30:00 Một phần phường Sơn Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:30:00 Một phần phường Bình Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn - Một phần Ấp 6 xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Hưng xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Bình Cách xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:30:00 24/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Bình Tây, Tân Thạnh, Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:30:00 Một phần Phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:00:00 Mất điện hoàn toàn xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 07:00:00 25/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thuỷ và Sang điện kế qua lưới HA mới và thu hồi lưới HA cũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Tân Xuân, Tân Thới xã Tân Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Ngãi Thuận, Ngãi Lợi, Thân Bình xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hưng - xã Long Định. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần Tây - xã Long Định. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Tân Phú xã Tân Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Phú Thạnh A, Phú Thạnh B xã Lương Hòa Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Mỹ Trường, Phú Khương A, Phú Khương B xã Lương Hòa Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 18:00:00 Một phần xã Vĩnh Kim, Kim Sơn. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 Một phần ấp Tân Phong, Tân Thạnh xã Châu Thành; Một phần ấp Tân Lược 1, Tân Lược 2, Tân Quới, xã Tân Hương Một phần ấp Ấp 4, Ấp 5 xã Tân Phước 3 Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần xã Mỹ Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 18:00:00 Một phần xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần xã Hậu Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần xã Mỹ Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần cụm dân cư xã Mỹ Trung ấp Mỹ Hoà xã Mỹ Thiện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần xã Mỹ Thiện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần xã Mỹ Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần khu 3, khu 4 xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè, một phần xã Mỹ Thiện Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.