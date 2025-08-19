Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19 - 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Vĩnh 1, Tân Vĩnh 2, Tân Vĩnh 2B, Tân Vĩnh 3, khóm Tân Vĩnh, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:00:00 20/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện trạm Tịnh Xá Ngọc Hòa một phần khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Khu làm việc của Cty TNHH Invest Mekong, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Khu làm việc của Nhà Trọ Ngọc Anh, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Khu làm việc của Tân Vạn Lợi, ấp Tân Hưng, Phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 17:00:00 Khu làm việc của Tòa Nhà Phức Hợp Tháp A, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 17:00:00 Khu làm việc của Tòa Nhà Phức Hợp Tháp B, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:45:00 20/08/2025 10:45:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Gia Kiết 4A, một phần thuộc ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 11:00:00 20/08/2025 12:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Tầm Vu 6, một phần thuộc ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Tầm Vu 4, một phần thuộc ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:30:00 23/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khu phố Hựu Thành, ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Hựu, Vĩnh Hòa, Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân; Một phần ấp Phạm Thị Mến, Ấp Ngãi Lộ A, Ngãi Lộ B, Thôn Rôn, Trà Ngoa, Cần Thay, Gia Kiết, Mỹ An, Mỹ Định, Mỹ Phú, Mỹ Thuận, Sóc Ruộng, Trà Mòn, xã Trà Côn; Ấp Ninh Hòa, Ninh Thuận, Tường Hưng, Tường Thọ, Tường Tín, xã Hòa Bình; Một phần thuộc ấp Hiếu Hạnh, Hiếu Trung, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 06:30:00 19/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hòa Hiệp 2 thuộc ấp 8 xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 11:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hòa Hiệp 1 thuộc ấp 10 xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:00:00 22/08/2025 16:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hòa Thạnh thuộc ấp 1, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:30:00 20/08/2025 09:30:00 Công ty TNHH Trường Phát Bình Minh tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:30:00 20/08/2025 10:30:00 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:30:00 20/08/2025 11:30:00 Công ty CP Xuất nhập khẩu Ân Phú Đạt - Chi nhánh Vĩnh Long tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 14:30:00 Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Châu Lê tại khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 14:30:00 20/08/2025 15:30:00 Chi cục thuế Khu vực II tại khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 10:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 2A Mỹ Thới 1, thuộc một phần ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 10:00:00 21/08/2025 12:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 3 Mỹ Thới 1, thuộc một phần ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 15:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư Mỹ Hoà 2, thuộc một phần ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 17:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Hưng 2, thuộc một phần ấp Đông Hưng 1, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Trung Hiệp, thuộc các Ấp Mướp Sát, Ấp Rạch Ngay, Ấp Rạch Chim, Ấp Chợ Mới, Ấp Rạch Rô, Ấp Bà Phận, Ấp Rạch Dung, ấp Quang Đức, Ấp Trung Hưng, Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; ấp Quang Bình, ấp Quang Minh, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng cúp điện.

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 10:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 1A , ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 10:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hai Khá, ấp Hòa Mỹ 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:30:00 20/08/2025 12:30:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 1, ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:30:00 20/08/2025 12:30:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hòa Mỷ 1A, ấp Hòa Mỹ 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 15:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 2, ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 15:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hai Phèn, ấp Hòa Mỹ 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:15:00 20/08/2025 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 3, ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:15:00 20/08/2025 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hòa Long 1A, ấp Hòa Long, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng cúp điện.