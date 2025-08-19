Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19 - 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 08:00:00
20/08/2025 11:30:00
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Vĩnh 1, Tân Vĩnh 2, Tân Vĩnh 2B, Tân Vĩnh 3, khóm Tân Vĩnh, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 10:00:00
20/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện trạm Tịnh Xá Ngọc Hòa một phần khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 16:00:00
Khu làm việc của Cty TNHH Invest Mekong, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 16:00:00
Khu làm việc của Nhà Trọ Ngọc Anh, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 16:00:00
Khu làm việc của Tân Vạn Lợi, ấp Tân Hưng, Phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 17:00:00
Khu làm việc của Tòa Nhà Phức Hợp Tháp A, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 17:00:00
Khu làm việc của Tòa Nhà Phức Hợp Tháp B, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 08:45:00
20/08/2025 10:45:00
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Gia Kiết 4A, một phần thuộc ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 11:00:00
20/08/2025 12:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Tầm Vu 6, một phần thuộc ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 13:30:00
20/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Tầm Vu 4, một phần thuộc ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:30:00
23/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khu phố Hựu Thành, ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Hựu, Vĩnh Hòa, Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân; Một phần ấp Phạm Thị Mến, Ấp Ngãi Lộ A, Ngãi Lộ B, Thôn Rôn, Trà Ngoa, Cần Thay, Gia Kiết, Mỹ An, Mỹ Định, Mỹ Phú, Mỹ Thuận, Sóc Ruộng, Trà Mòn, xã Trà Côn; Ấp Ninh Hòa, Ninh Thuận, Tường Hưng, Tường Thọ, Tường Tín, xã Hòa Bình; Một phần thuộc ấp Hiếu Hạnh, Hiếu Trung, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tam Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
19/08/2025 06:30:00
19/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hòa Hiệp 2 thuộc ấp 8 xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 11:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hòa Hiệp 1 thuộc ấp 10 xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:00:00
22/08/2025 16:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hòa Thạnh thuộc ấp 1, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 08:30:00
20/08/2025 09:30:00
Công ty TNHH Trường Phát Bình Minh tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 09:30:00
20/08/2025 10:30:00
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 10:30:00
20/08/2025 11:30:00
Công ty CP Xuất nhập khẩu Ân Phú Đạt - Chi nhánh Vĩnh Long tại ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 13:30:00
20/08/2025 14:30:00
Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Châu Lê tại khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 14:30:00
20/08/2025 15:30:00
Chi cục thuế Khu vực II tại khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 10:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 2A Mỹ Thới 1, thuộc một phần ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 10:00:00
21/08/2025 12:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 3 Mỹ Thới 1, thuộc một phần ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 15:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư Mỹ Hoà 2, thuộc một phần ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 15:00:00
21/08/2025 17:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Hưng 2, thuộc một phần ấp Đông Hưng 1, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
24/08/2025 07:30:00
24/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Trung Hiệp, thuộc các Ấp Mướp Sát, Ấp Rạch Ngay, Ấp Rạch Chim, Ấp Chợ Mới, Ấp Rạch Rô, Ấp Bà Phận, Ấp Rạch Dung, ấp Quang Đức, Ấp Trung Hưng, Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; ấp Quang Bình, ấp Quang Minh, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Hồ
Không có lịch ngừng cúp điện.
Lịch cúp điện Cái Nhum
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 08:00:00
20/08/2025 10:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 1A , ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 08:00:00
20/08/2025 10:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hai Khá, ấp Hòa Mỹ 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 10:30:00
20/08/2025 12:30:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 1, ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 10:30:00
20/08/2025 12:30:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hòa Mỷ 1A, ấp Hòa Mỹ 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 13:30:00
20/08/2025 15:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 2, ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 13:30:00
20/08/2025 15:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hai Phèn, ấp Hòa Mỹ 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 15:15:00
20/08/2025 17:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An 3, ấp Tân An, xã Tân Long Hội, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/08/2025 15:15:00
20/08/2025 17:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Hòa Long 1A, ấp Hòa Long, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Quới
Không có lịch ngừng cúp điện.
Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Funiki, thương hiệu thuộc Tập đoàn Hòa Phát, ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới, kết hợp giữa thiết kế hài hòa và công nghệ lọc hiện đại. Sản phẩm có ba lựa chọn màu sắc phù hợp nhiều phong cách nội thất, đồng thời tích hợp hệ thống lọc RO đa tầng và công nghệ điện phân, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các gia đình hiện đại.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ như Honda Wave Alpha, nhưng lại sở hữu trang bị có phần lấn lướt cả Vision và SH Mode.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B mang thương hiệu châu Âu vừa ra mắt đã được dân tình ồ ạt săn đón vì giá siêu rẻ chỉ 425 triệu đồng, hạ đo ván Kia Seltos và Honda HR-V.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí ngay cả những khu vực xa hơn như các phường mới được thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng khó tìm được nhà dưới 4 tỷ đồng.
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.