Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 19-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-24/8/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Đường Nguyễn Chí Thanh: Cấp điện cho công cộng từ Chùa Mặc Vồn đến Doanh nghiệp tư nhân Trường Trường Nguyên (dãy Chùa Mặc Vồn ) và nhà làm việc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 - Đường Đồng Khởi từ Khu dân cư Điệp Thạch đến cửa hiệu quảng cáo Thiên Phú và các hẻm. - Đường Nguyễn Đáng từ Điện Biên Phủ đến Cầu Long Bình 2 - Trạm biến áp chuyên dùng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 - Đường Đồng Khởi: + Từ TBA đến đường Trần Phú và các hẻm + Từ TBA đến Cửa hiệu quảng cáo Thiên Phú và các hẻm (hướng về Bệnh Viện) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Khu chung cu Điệp Thạch Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần khóm 9 Phường 9, Phường Trà Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Đường Nguyễn Chí Thanh: Từ Chùa Mặt Vồn đến Công ty dược (dãy Chùa Mặt Vồn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 - Đường Mậu Thân, - Trạm biến áp chuyên dùng Xây lắp Bưu điện, Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình, Cơ sở Trần Anh Tú, Cơ sở Trần Vĩnh An, Trung tâm y tế Thành phố Trà Vinh, Sở tài nguyên -môi trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:00:00 Đường Phạm Ngũ Lão: Từ đường Ngô Quốc Trị đến đài nước Đường Ngô Quốc Trị: Từ Phạm Ngũ Lão đến đường Võ Văn Kiệt Đường Nguyễn Hòa Luông: Từ Phạm Ngũ Lão đến Võ Văn Kiệt và các hẻm Đường Võ Văn Kiệt: Từ Trương Văn Kỉnh đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phường 1 và các hẻm Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Căn Nôm xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 09:30:00 Trạm biến áp Nhà máy nước đá Dương Minh Nhựt- ấp Ba xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:00:00 20/08/2025 11:00:00 Trạm biến áp Cấp nước Mỹ Long Nam- ấp Ba xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 14:30:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Trần Văn Giai- ấp Năm xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 14:40:00 20/08/2025 16:00:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Vũ Văn Doanh 1- ấp Năm xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Khúc Ngay, Xã Hiệp Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Cầu Vĩ, Xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:30:00 21/08/2025 09:20:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Hồ Thanh Vĩnh- ấp Rạch xã Cầu Ngang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:50:00 21/08/2025 11:20:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Đỗ Văn Viềng- ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Khúc Ngay, Xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Lạc Hòa, Xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:10:00 21/08/2025 14:00:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Đỗ Việt Trấn- ấp Chợ xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 14:30:00 21/08/2025 15:20:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Minh Vẻn- ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 10:00:00 Một phần ấp Chợ xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 10:10:00 22/08/2025 11:10:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Huỳnh Văn Tuấn- ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:20:00 22/08/2025 14:10:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Bình- ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 14:40:00 22/08/2025 15:30:00 Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Phúc Hiệp- ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 08:40:00 Mất điện trạm Ba Trạch A1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 08:40:00 Mất điện trạm Ấp Ô 4. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 09:00:00 19/08/2025 09:40:00 Mất điện ấp Chợ- Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 09:00:00 19/08/2025 09:40:00 Mất điện trạm Trà Mềm Tập Sơn 3.1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 10:00:00 19/08/2025 10:40:00 Mất điện trạm Trà Sất A. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 10:00:00 19/08/2025 10:40:00 Mất điện trạm Trà Mềm Tập Sơn 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:00:00 19/08/2025 13:40:00 Mất điện trạm Trà Sất B. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:00:00 19/08/2025 13:40:00 Mất điện trạm Trà Mềm Tập Sơn 6. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 14:00:00 19/08/2025 14:40:00 Mất điện trạm Trà Tro B2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 14:00:00 19/08/2025 14:40:00 Mất điện trạm Ô Rung 1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 15:00:00 19/08/2025 15:40:00 Mất điện trạm Trà Tro B3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 15:00:00 19/08/2025 15:40:00 Mất điện trạm Cà Săng Cục. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 16:00:00 19/08/2025 16:40:00 Mất điện trạm Trà Tro A3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 16:00:00 19/08/2025 16:40:00 Mất điện trạm Cà Hom 3. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 08:40:00 Mất điện trạm Cà Tốc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 08:40:00 Mất điện trạm Cầu Hanh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:55:00 20/08/2025 09:35:00 Mất điện trạm Cà Tốc 1.1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:00:00 20/08/2025 09:40:00 Mất điện trạm Ba Tục 13 . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:45:00 20/08/2025 10:25:00 Mất điện trạm Nhuệ Tứ B1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:00:00 20/08/2025 11:00:00 Mất điện ấp Trà Sất B- xã Long Hiệp . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:40:00 20/08/2025 11:20:00 Mất điện trạm Nhuệ Tứ B1.1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 13:40:00 Mất điện trạm Nhuệ Tứ B2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 13:40:00 Mất điện ấp Trà Sất B- xã Long Hiệp . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 14:00:00 20/08/2025 14:40:00 Mất điện trạm Rạch Cá 1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 14:00:00 20/08/2025 14:40:00 Mất điện ấp Sóc Ruộng- xã Long Hiệp . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:00:00 20/08/2025 15:50:00 Mất điện trạm Rạch Cá 2-1. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:00:00 20/08/2025 15:40:00 Mất điện ấp Ba Trạch C- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 16:00:00 20/08/2025 16:40:00 Mất điện trạm Rạch Cá 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 16:00:00 20/08/2025 16:40:00 Mất điện ấp Nô Đùng- xã Long Hiệp . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 08:40:00 Mất điện ấp Chợ- xã Lưu Nghiệp Anh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 08:50:00 Mất điện ấp Bến Chùa- xã Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:30:00 21/08/2025 14:00:00 Mất điện trạm NMXX Công Tạo. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:00:00 21/08/2025 09:40:00 Mất điện ấp Lưu Cừ- xã Lưu Nghiệp Anh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:00:00 21/08/2025 09:40:00 Mất điện ấp Đầu Giồng B- xã Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 10:00:00 21/08/2025 10:40:00 Mất điện ấp Bãi Sào Dơi- xã Hàm Giang. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 10:00:00 21/08/2025 11:00:00 Mất điện ấp Chợ trên- xã Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 14:00:00 Mất điện ấp Bãi Sào Dơi- xã Hàm Giang. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 13:40:00 Mất điện ấp Chợ trên- xã Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 14:00:00 21/08/2025 14:40:00 Mất điện ấp Kênh- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 14:30:00 21/08/2025 15:10:00 Mất điện ấp Giồng Giữa- xã Đại An. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 16:30:00 Mất điện trạm Cosla. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 15:40:00 Mất điện ấp Ô Rung- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:30:00 21/08/2025 16:10:00 Mất điện ấp Bến Tranh- xã Đại An. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 16:00:00 21/08/2025 16:40:00 Mất điện ấp Ô Rung- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 08:55:00 Mất điện ấp Đông Sơn- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 08:55:00 Mất điện ấp Sóc Chà- xã Trà Cú. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:10:00 22/08/2025 09:40:00 Mất điện ấp Bà Tây- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:10:00 22/08/2025 09:40:00 Mất điện ấp Sóc Chà- xã Trà Cú. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 10:00:00 22/08/2025 10:40:00 Mất điện ấp Bến Trị- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 10:00:00 22/08/2025 10:40:00 Mất điện ấp Ông Thìn- xã Trà Cú. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:00:00 22/08/2025 13:40:00 Mất điện ấp Bến Trị- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:00:00 22/08/2025 13:40:00 Mất điện ấp Ba Tục- xã Trà Cú. . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 14:00:00 22/08/2025 14:40:00 Mất điện ấp Bà Tây- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 14:00:00 22/08/2025 14:40:00 Mất điện ấp Chợ- xã Long Hiệp. . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 15:00:00 22/08/2025 15:40:00 Mất điện ấp Đôn Chụm- Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 15:00:00 22/08/2025 15:40:00 Mất điện ấp Rạch Bót- xã Long Hiệp. . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 16:00:00 22/08/2025 16:40:00 Mất điện ấp Xoài Lơ- xã Lưu Nghiệp Anh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 16:00:00 22/08/2025 16:40:00 Mất điện ấp Giồng Chanh- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 08:40:00 Mất điện ấp Long Trường- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 08:40:00 Mất điện ấp Long Hưng- xã Lưu Nghiệp Anh. . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 09:00:00 23/08/2025 09:40:00 Mất điện ấp Long Trường- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 09:00:00 23/08/2025 09:40:00 Mất điện ấp Mộc Anh- xã Lưu Nghiệp Anh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 10:00:00 23/08/2025 10:40:00 Mất điện ấp Chông Bát- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 10:00:00 23/08/2025 10:40:00 Mất điện ấp Lưu Cừ- xã Lưu Nghiệp Anh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 12:00:00 23/08/2025 12:40:00 Mất điện ấp Ba Trạch- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 12:40:00 23/08/2025 13:20:00 Mất điện ấp Trà Kha- xã Đại An. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 13:00:00 23/08/2025 13:40:00 Mất điện ấp Ba Trạch- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 13:40:00 23/08/2025 14:20:00 Mất điện ấp Xà Lôn- xã Đại An. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 14:00:00 23/08/2025 14:40:00 Mất điện ấp Ba Trạch- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 14:40:00 23/08/2025 15:40:00 Mất điện ấp Chợ- xã Hàm Giang. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 15:00:00 23/08/2025 15:40:00 Mất điện ấp Nô Đùng- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 16:00:00 23/08/2025 16:40:00 Mất điện ấp Con Lọp- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 16:00:00 23/08/2025 16:40:00 Mất điện ấp Nhuệ Tứ- xã Hàm Giang. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

không có lịch ngừng giảm cung cấp điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 06:00:00 20/08/2025 06:30:00 Một phần ấp Thống Nhất, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 06:30:00 20/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần ấp Bào Sen phường Duyên Hải. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 08:45:00 Mất điện trạm chuyên dùng Công ty CP ZARIA XANH 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:00:00 20/08/2025 13:00:00 Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 17:30:00 20/08/2025 18:00:00 Một phần ấp Thống Nhất, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 07:30:00 Mất điện một phần phường Trường Long Hòa và một phần phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Mất điện ấp Nhà Mát, một phần ấp Khoán Tiều phường Trường Long Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 16:30:00 21/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần phường Trường Long Hòa và một phần phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 06:30:00 Mất điện một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Chợ, ấp Bào xã Long Hữu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 13:00:00 Mất điện một phần ấp 11, ấp 12, ấp 13, ấp 14 xã Long Hữu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 17:00:00 22/08/2025 17:30:00 Mất điện một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Chợ, ấp Bào xã Long Hữu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Xã Càng Long( các Khóm và các ấp thuộc xã Mỹ Cẩm cũ, ấp 3, ấp 4 xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 09:00:00 20/08/2025 10:00:00 Một phần ấp Bùng Binh xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:30:00 20/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Hai Thủ xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 14:00:00 Một phần ấp Hai Thủ xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 14:15:00 20/08/2025 15:15:00 Một phần ấp Rạch Giồng xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:30:00 20/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:00:00 21/08/2025 10:00:00 Trạm chuyên dùng Nhà Máy Nước Đá Võ Văn Chọ, ấp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 11:00:00 21/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 14:00:00 Trạm chuyên dùng Cấp Nước Long Hòa ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 09:00:00 23/08/2025 11:00:00 Một phần ấp Giồng Giá xã Hòa Minh, ấp Xẻo Ranh, Rạch Gốc xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 13:00:00 Trạm chuyên dùng Công ty May Hồng Việt Trà Vinh, Số 420 đường 2/9 khóm 5 xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 09:00:00 20/08/2025 10:30:00 Một phần ấp Chợ, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 11:00:00 20/08/2025 12:30:00 Một phần ấp Chợ, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Chợ, xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 13:00:00 Một phần ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp