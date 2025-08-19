Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Thứ ba, 11:03 19/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 19-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19-24/8/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 07:00:00

20/08/2025 17:00:00

Đường Nguyễn Chí Thanh: Cấp điện cho công cộng từ Chùa Mặc Vồn đến Doanh nghiệp tư nhân Trường Trường Nguyên (dãy Chùa Mặc Vồn ) và nhà làm việc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 17:00:00

- Đường Đồng Khởi từ Khu dân cư Điệp Thạch đến cửa hiệu quảng cáo Thiên Phú và các hẻm. - Đường Nguyễn Đáng từ Điện Biên Phủ đến Cầu Long Bình 2 - Trạm biến áp chuyên dùng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 17:00:00

- Đường Đồng Khởi: + Từ TBA đến đường Trần Phú và các hẻm + Từ TBA đến Cửa hiệu quảng cáo Thiên Phú và các hẻm (hướng về Bệnh Viện)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 17:00:00

Khu chung cu Điệp Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 07:00:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần khóm 9 Phường 9, Phường Trà Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 07:00:00

22/08/2025 17:00:00

Đường Nguyễn Chí Thanh: Từ Chùa Mặt Vồn đến Công ty dược (dãy Chùa Mặt Vồn)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

- Đường Mậu Thân, - Trạm biến áp chuyên dùng Xây lắp Bưu điện, Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình, Cơ sở Trần Anh Tú, Cơ sở Trần Vĩnh An, Trung tâm y tế Thành phố Trà Vinh, Sở tài nguyên -môi trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

Đường Phạm Ngũ Lão: Từ đường Ngô Quốc Trị đến đài nước Đường Ngô Quốc Trị: Từ Phạm Ngũ Lão đến đường Võ Văn Kiệt Đường Nguyễn Hòa Luông: Từ Phạm Ngũ Lão đến Võ Văn Kiệt và các hẻm Đường Võ Văn Kiệt: Từ Trương Văn Kỉnh đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phường 1 và các hẻm

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 15:00:00

Một phần ấp Căn Nôm xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 09:30:00

Trạm biến áp Nhà máy nước đá Dương Minh Nhựt- ấp Ba xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:00:00

20/08/2025 11:00:00

Trạm biến áp Cấp nước Mỹ Long Nam- ấp Ba xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:00:00

20/08/2025 14:30:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Trần Văn Giai- ấp Năm xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 14:40:00

20/08/2025 16:00:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Vũ Văn Doanh 1- ấp Năm xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Khúc Ngay, Xã Hiệp Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Cầu Vĩ, Xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:30:00

21/08/2025 09:20:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Hồ Thanh Vĩnh- ấp Rạch xã Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 09:50:00

21/08/2025 11:20:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Đỗ Văn Viềng- ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:00:00

21/08/2025 16:00:00

Một phần ấp Khúc Ngay, Xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:00:00

21/08/2025 15:00:00

Một phần ấp Lạc Hòa, Xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:10:00

21/08/2025 14:00:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Đỗ Việt Trấn- ấp Chợ xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 14:30:00

21/08/2025 15:20:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Minh Vẻn- ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:30:00

22/08/2025 10:00:00

Một phần ấp Chợ xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 10:10:00

22/08/2025 11:10:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Huỳnh Văn Tuấn- ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:20:00

22/08/2025 14:10:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Bình- ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 14:40:00

22/08/2025 15:30:00

Trạm biến áp Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Phúc Hiệp- ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 08:40:00

Mất điện trạm Ba Trạch A1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 08:40:00

Mất điện trạm Ấp Ô 4.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 09:00:00

19/08/2025 09:40:00

Mất điện ấp Chợ- Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 09:00:00

19/08/2025 09:40:00

Mất điện trạm Trà Mềm Tập Sơn 3.1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 10:00:00

19/08/2025 10:40:00

Mất điện trạm Trà Sất A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 10:00:00

19/08/2025 10:40:00

Mất điện trạm Trà Mềm Tập Sơn 2.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:00:00

19/08/2025 13:40:00

Mất điện trạm Trà Sất B.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:00:00

19/08/2025 13:40:00

Mất điện trạm Trà Mềm Tập Sơn 6.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 14:00:00

19/08/2025 14:40:00

Mất điện trạm Trà Tro B2.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 14:00:00

19/08/2025 14:40:00

Mất điện trạm Ô Rung 1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 15:00:00

19/08/2025 15:40:00

Mất điện trạm Trà Tro B3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 15:00:00

19/08/2025 15:40:00

Mất điện trạm Cà Săng Cục.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 16:00:00

19/08/2025 16:40:00

Mất điện trạm Trà Tro A3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 16:00:00

19/08/2025 16:40:00

Mất điện trạm Cà Hom 3.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 08:40:00

Mất điện trạm Cà Tốc.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 08:40:00

Mất điện trạm Cầu Hanh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:55:00

20/08/2025 09:35:00

Mất điện trạm Cà Tốc 1.1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 09:00:00

20/08/2025 09:40:00

Mất điện trạm Ba Tục 13 .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 09:45:00

20/08/2025 10:25:00

Mất điện trạm Nhuệ Tứ B1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:00:00

20/08/2025 11:00:00

Mất điện ấp Trà Sất B- xã Long Hiệp .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:40:00

20/08/2025 11:20:00

Mất điện trạm Nhuệ Tứ B1.1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:00:00

20/08/2025 13:40:00

Mất điện trạm Nhuệ Tứ B2.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:00:00

20/08/2025 13:40:00

Mất điện ấp Trà Sất B- xã Long Hiệp .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 14:00:00

20/08/2025 14:40:00

Mất điện trạm Rạch Cá 1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 14:00:00

20/08/2025 14:40:00

Mất điện ấp Sóc Ruộng- xã Long Hiệp .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 15:00:00

20/08/2025 15:50:00

Mất điện trạm Rạch Cá 2-1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 15:00:00

20/08/2025 15:40:00

Mất điện ấp Ba Trạch C- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 16:00:00

20/08/2025 16:40:00

Mất điện trạm Rạch Cá 2.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 16:00:00

20/08/2025 16:40:00

Mất điện ấp Nô Đùng- xã Long Hiệp .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 08:40:00

Mất điện ấp Chợ- xã Lưu Nghiệp Anh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 08:50:00

Mất điện ấp Bến Chùa- xã Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:30:00

21/08/2025 14:00:00

Mất điện trạm NMXX Công Tạo.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 09:00:00

21/08/2025 09:40:00

Mất điện ấp Lưu Cừ- xã Lưu Nghiệp Anh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 09:00:00

21/08/2025 09:40:00

Mất điện ấp Đầu Giồng B- xã Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 10:00:00

21/08/2025 10:40:00

Mất điện ấp Bãi Sào Dơi- xã Hàm Giang.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 10:00:00

21/08/2025 11:00:00

Mất điện ấp Chợ trên- xã Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:00:00

21/08/2025 14:00:00

Mất điện ấp Bãi Sào Dơi- xã Hàm Giang.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:00:00

21/08/2025 13:40:00

Mất điện ấp Chợ trên- xã Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 14:00:00

21/08/2025 14:40:00

Mất điện ấp Kênh- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 14:30:00

21/08/2025 15:10:00

Mất điện ấp Giồng Giữa- xã Đại An.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 15:00:00

21/08/2025 16:30:00

Mất điện trạm Cosla.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 15:00:00

21/08/2025 15:40:00

Mất điện ấp Ô Rung- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 15:30:00

21/08/2025 16:10:00

Mất điện ấp Bến Tranh- xã Đại An.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 16:00:00

21/08/2025 16:40:00

Mất điện ấp Ô Rung- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:30:00

22/08/2025 08:55:00

Mất điện ấp Đông Sơn- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:30:00

22/08/2025 08:55:00

Mất điện ấp Sóc Chà- xã Trà Cú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 09:10:00

22/08/2025 09:40:00

Mất điện ấp Bà Tây- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 09:10:00

22/08/2025 09:40:00

Mất điện ấp Sóc Chà- xã Trà Cú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 10:00:00

22/08/2025 10:40:00

Mất điện ấp Bến Trị- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 10:00:00

22/08/2025 10:40:00

Mất điện ấp Ông Thìn- xã Trà Cú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:00:00

22/08/2025 13:40:00

Mất điện ấp Bến Trị- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:00:00

22/08/2025 13:40:00

Mất điện ấp Ba Tục- xã Trà Cú. .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 14:00:00

22/08/2025 14:40:00

Mất điện ấp Bà Tây- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 14:00:00

22/08/2025 14:40:00

Mất điện ấp Chợ- xã Long Hiệp. .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 15:00:00

22/08/2025 15:40:00

Mất điện ấp Đôn Chụm- Tập Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 15:00:00

22/08/2025 15:40:00

Mất điện ấp Rạch Bót- xã Long Hiệp. .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 16:00:00

22/08/2025 16:40:00

Mất điện ấp Xoài Lơ- xã Lưu Nghiệp Anh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 16:00:00

22/08/2025 16:40:00

Mất điện ấp Giồng Chanh- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 08:40:00

Mất điện ấp Long Trường- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 08:40:00

Mất điện ấp Long Hưng- xã Lưu Nghiệp Anh. .

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 09:00:00

23/08/2025 09:40:00

Mất điện ấp Long Trường- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 09:00:00

23/08/2025 09:40:00

Mất điện ấp Mộc Anh- xã Lưu Nghiệp Anh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 10:00:00

23/08/2025 10:40:00

Mất điện ấp Chông Bát- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 10:00:00

23/08/2025 10:40:00

Mất điện ấp Lưu Cừ- xã Lưu Nghiệp Anh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 12:00:00

23/08/2025 12:40:00

Mất điện ấp Ba Trạch- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 12:40:00

23/08/2025 13:20:00

Mất điện ấp Trà Kha- xã Đại An.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 13:40:00

Mất điện ấp Ba Trạch- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:40:00

23/08/2025 14:20:00

Mất điện ấp Xà Lôn- xã Đại An.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 14:00:00

23/08/2025 14:40:00

Mất điện ấp Ba Trạch- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 14:40:00

23/08/2025 15:40:00

Mất điện ấp Chợ- xã Hàm Giang.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 15:00:00

23/08/2025 15:40:00

Mất điện ấp Nô Đùng- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 16:00:00

23/08/2025 16:40:00

Mất điện ấp Con Lọp- xã Long Hiệp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 16:00:00

23/08/2025 16:40:00

Mất điện ấp Nhuệ Tứ- xã Hàm Giang.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

không có lịch ngừng giảm cung cấp điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 06:00:00

20/08/2025 06:30:00

Một phần ấp Thống Nhất, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 06:30:00

20/08/2025 18:00:00

Mất điện một phần ấp Bào Sen phường Duyên Hải.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 08:45:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty CP ZARIA XANH 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 09:00:00

20/08/2025 13:00:00

Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 17:30:00

20/08/2025 18:00:00

Một phần ấp Thống Nhất, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:00:00

21/08/2025 07:30:00

Mất điện một phần phường Trường Long Hòa và một phần phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 17:00:00

Mất điện ấp Nhà Mát, một phần ấp Khoán Tiều phường Trường Long Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 16:30:00

21/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần phường Trường Long Hòa và một phần phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 06:00:00

22/08/2025 06:30:00

Mất điện một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Chợ, ấp Bào xã Long Hữu.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 13:00:00

Mất điện một phần ấp 11, ấp 12, ấp 13, ấp 14 xã Long Hữu.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 17:00:00

22/08/2025 17:30:00

Mất điện một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Chợ, ấp Bào xã Long Hữu.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

Xã Càng Long( các Khóm và các ấp thuộc xã Mỹ Cẩm cũ, ấp 3, ấp 4 xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 09:00:00

20/08/2025 10:00:00

Một phần ấp Bùng Binh xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:30:00

20/08/2025 11:30:00

Một phần ấp Hai Thủ xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:00:00

20/08/2025 14:00:00

Một phần ấp Hai Thủ xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 14:15:00

20/08/2025 15:15:00

Một phần ấp Rạch Giồng xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 15:30:00

20/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 09:00:00

21/08/2025 10:00:00

Trạm chuyên dùng Nhà Máy Nước Đá Võ Văn Chọ, ấp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 11:00:00

21/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:00:00

21/08/2025 14:00:00

Trạm chuyên dùng Cấp Nước Long Hòa ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 09:00:00

23/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Giồng Giá xã Hòa Minh, ấp Xẻo Ranh, Rạch Gốc xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 08:00:00

24/08/2025 13:00:00

Trạm chuyên dùng Công ty May Hồng Việt Trà Vinh, Số 420 đường 2/9 khóm 5 xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 09:00:00

20/08/2025 10:30:00

Một phần ấp Chợ, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 11:00:00

20/08/2025 12:30:00

Một phần ấp Chợ, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 15:00:00

Một phần ấp Chợ, xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 06:30:00

23/08/2025 13:00:00

Một phần ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngàyLịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cưLịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/7/2025: Những khách hàng nào nằm trong diện cúp điện cuối tuần?

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/7/2025: Những khách hàng nào nằm trong diện cúp điện cuối tuần?

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Cùng chuyên mục

Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình Việt

Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Funiki, thương hiệu thuộc Tập đoàn Hòa Phát, ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới, kết hợp giữa thiết kế hài hòa và công nghệ lọc hiện đại. Sản phẩm có ba lựa chọn màu sắc phù hợp nhiều phong cách nội thất, đồng thời tích hợp hệ thống lọc RO đa tầng và công nghệ điện phân, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các gia đình hiện đại.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025

Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ như Honda Wave Alpha, nhưng lại sở hữu trang bị có phần lấn lướt cả Vision và SH Mode.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B mang thương hiệu châu Âu vừa ra mắt đã được dân tình ồ ạt săn đón vì giá siêu rẻ chỉ 425 triệu đồng, hạ đo ván Kia Seltos và Honda HR-V.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?

Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí ngay cả những khu vực xa hơn như các phường mới được thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng khó tìm được nhà dưới 4 tỷ đồng.

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.

Xem nhiều

Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe số

Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe số

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.

Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường
215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top