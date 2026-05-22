Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 22 - 24/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 22 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 22 - 24/5/2026

KHU VỰC: Ngô Quyền (ngã 3 Hai Bà Trưng- Ngô Quyền đến ngã tư Nguyễn An Ninh - La Sơn Phu Tử), Kim Đồng, NM Xứ Nước Thải.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200196 - 478/6/72 Lộc Thành - Thôn 9, xã Bảo Lâm 3 - 030260250 - 476/115/8 Trần Bình Trọng & 030260260 - 476/115/12 đường Trần Bình Trọng - Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: - Toàn bộ các xã D’Ran, xã Ka Đô.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA Sa Nao ĐTH trụ 471/240/09

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đinh Trang Hòa trụ 471/241/7A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đinh Trang Hòa 5 trụ 471/241/17

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đinh Trang Hòa 471/241A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA K Long Trao 473/28/21

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ vòng xoay Liên Khương dọc Quốc Lộ 27 tới Ngã 3 Cửa Rừng(bao gồm khu vực thôn Gần Reo, thôn An Hiệp, thôn An Ninh, thôn An Tĩnh, thôn An Bình thuộc xã Hiệp Thạnh; thôn Thái Sơn, thôn Bia Ray, thôn Lạnh Tông, thôn Đoàn Kết thuộc xã Tân Hội).

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần Thôn 2 xã Nam Ban Lâm Hà (xã Mê Linh cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 4 xã Đạ Huoai 2; + Mất điện TBA khách hàng: Nguyễn Minh Kha; + Mất điện TBA khách hàng: HTX DV Nông nghiệp Phúc Thịnh;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần thôn 5A, 5B, 5C Xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Yên Hoà Xã Đạ Tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/05/2026 đến 13:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Bình, Hương Thuận Xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hà Tây, Hà Phú, Đạ Nhar - Xã Đạ Tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 7 Xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 5C, 5B, 2B Xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Toàn bộ trạm biến áp của khách hàng Phạm Văn Đăng thuộc thôn Cát Lâm 1 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 10:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phước Trung, Sơn Hải, Phước Thái, thôn 3 và thôn 4 xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ trạm biến áp 474/300/1 của UBND xã Cát Tiên thuộc thôn Cát An xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ trạm biến áp 474/140/8/1 của khách hàng Đặng Trọng Bình thuộc thôn Tư Nghĩa xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lộc Thắng, Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lộc Quảng, Thôn 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các thôn: 14, 15, 16, 17, 18, 19 Lộc Thắng, thôn 2, 3 Lộc Quảng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 12:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 12 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các thôn: 1, 2, 11 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 24/5/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 24/5/2026.