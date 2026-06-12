Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 12 - 14/6/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện có sự thay đổi lớn

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 12 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 12 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 12 - 14/6/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 480/2/132/0 về hướng các mỏ đá khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200164 - 478/6/103 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 478/6/288 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200250 - 478/6/113/11/1 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200260 - 478/6/113/11/9 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200307 - 478/6/113/40 - Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200317 - 478/6/116/1 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 12:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280065 - 478/3030200310 - 478/6/119/1A Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200401 - 478/6/129A/12 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 478/6/50 Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200222 - 478/6/56D/3 Lộc Thành, Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 478/6/59 Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 478/6/67 Lộc Thành, Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200172 - 478/6/68/2 Lộc Thành, Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200196 - 478/6/72 Lộc Thành, Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200224 - 478/6/81/3 Lộc Thành, Xã Bảo Lâm 3 - Mã trạm – tên trạm: 030200227 - 478/6/85/20/21A Lộc Thành, Xã Bảo Lâm 3

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ trụ 471/56/37 (sau ngã 3 Lê Thị Riêng – Quốc lộ 20) về hướng khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220427 - 473/205/13/5P1 Nguyễn Thái Học, Phường 2 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030220367 - 473/205/40 - Phan Đình Phùng, Phường 2 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030220169 - 473/205/49/4 - Nguyễn Tri Phương, Phường 2 Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030260170 - 476/89/34 Lê Lợi, Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 11:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần thôn 4A, 4B xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 14:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Mỹ Bắc xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 10:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt 3 LBFCO 474/213/78

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 14:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mỹ Bắc xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ trạm biến áp khách hàng xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/06/2026 đến 15:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần thôn 1, 2 Lộc Phú, xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 1, 2 Lộc Phú, xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 6, 7 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 14/6/2026.