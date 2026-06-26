Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 26 - 28/6/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 26 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 26 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 26 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Đèo Mimosa, Bệnh Viện Hoàn Mỹ, Đồi Tam Hà, Bửu Châu, KDL Prenn, Mỏ Đá Sacom Tuyền Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/06/2026 đến 14:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: THB Sacombank (đầu đường Hai Bà Trưng), Điện Gió Cầu Đất, Nhà Máy Chè Cầu Đất

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 12:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phan Đình Phùng (280B đến bùng Binh La Sơn Phu Tử), Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao, Hai Bà Trưng (145 đến 386), Xô Viết Nghệ Tĩnh (bùng Binh La Sơn Phu Tử đến bùng binh số 6), Tôn Thất Tùng, Tô Hiệu, Vạn Kiếp, Bệnh Viện Nhi Lâm Đồng, Cao Bá Quát.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 15:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: 1 phần Khu vực phường Blao, phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 phần Khu vực phường Blao, phường 1,2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực bệnh viện 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 476/22 ngã 3 Trần Phú – Yết Kiêu vào hướng khu vực đường: Yết Kiêu, Nguyễn Văn Cừ, Hà Giang, Hoàng Văn Thụ, Phạm Ngọc Thạch, khu vực Lộc Thanh, Lộc Phát… Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/06/2026 đến 14:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Thôn Kinh Tế Mơi Tu Tra, Thôn Rlơm, Thôn Ma Đanh Xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA 471/266/102/10 - TBA Phạm Thọ Trườn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 471/266/113 - Hòa Nam 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn Thịnh Long, thôn Châu Phú thuộc xã Tà Hine.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện một phần khu vực thôn Ba Cản thuộc xã Tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực Tượng Đài dọc Đường Nguyễn Thái Học qua Nam Sông Đa Nhim và Khu Công Nghiệp Phú Hội thuộc xã Đức Trọng(thôn 2, thôn 4, thôn 17, thôn 19 và một phần thôn 4, thôn 25).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực thôn Tân Liên thuộc xã tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Thôn Đan Phượng thuộc xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 15:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đan Hà thuộc xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 15:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đan Hà thuộc xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 15:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 6,7,8 xã Đạ Huoai 2, Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lợi xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lâm 1 xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tiến Thắng và toàn bộ thôn 2, 3, 4, 5, thôn Đạ Cọ, Bê Đê, Bù Gia Rá, Bi Nao xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Thôn 9, 12 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 9, 12 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 8, 9, 2 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn 3, 4 Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: khách hàng Mỏ đá Duy Hà, Vạn Trường Đức phường Lang Biang - Đà Lạt

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 - 28/6/2026.