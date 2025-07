Lịch cúp điện Long An từ ngày 1 – 6/7/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

NR. Bà Hậu - ấp 3 xã Mỹ phú huyện Thủ Thừa tỉnh Long An

T.45 Bình Tâm - Một phần đường Kênh 9 Cang thuộc xã Bình Tâm, Tp Tân An

T.14 Cầu Vàm Cỏ - Một phần Ấp 1, Xã Bình Tâm- Tân An

TBA Gò Mã Đông - Một phần Ấp 3, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An

TBA T.5B Trần Minh Châu - Một phần đường Trần Minh Châu, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

TBA T.12B Trần Minh Châu - Một phần đường Trần Minh Châu, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

T.25 Huỳnh Ngọc Hay - Một phần đường Huỳnh Ngọc Hay, Khu phố Nhơn Hòa 1, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

03/07/2025 13:00:00

03/07/2025 17:00:00

TBA Hòa Bình 3 - Một phần đường Nguyễn Văn Tịch, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An