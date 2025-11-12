Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện liên tục từ 6h sáng đến 18h tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 12-16/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 09:00:00 ngày 12/11/2025 Hộ TSTL Trần Văn Tám - PB06010048903 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 12/11/2025 10:00:00 ngày 12/11/2025 Phòng Hậu Cần - Kỹ Thuật Công An Tỉnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 HKD TSTL Nguyễn Văn Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 12/11/2025 15:30:00 ngày 12/11/2025 Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần đường Châu Thị Kim phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần Ấp 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Thu hồi hệ thống đó đếm gián tiếp trung thế XX Nguyễn Thị Phượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 10:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần Hẻm 11 Nguyễn Minh Trường, một phần Ấp 4, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:30:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Công ty TNHH Xay xát Liên Hiệp Minh Tuyết - Số 1161 Khu phố Nhơn Cầu, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần Ấp 1, ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:00:00 ngày 15/11/2025 06:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Áp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Vườn Cò, Ấp Bà Mía, Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 ngày 15/11/2025 06:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp 11, Ấp 1, Ấp 2, Áp 3 xã Thủ Thừa; Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 ngày 16/11/2025 06:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp 11, Ấp 1, Ấp 2, Áp 3, ấp 7 xã Thủ Thừa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần Xã Thủ Thừa (gồm Khu I, Khu II, Cầu Xây, Ấp 3 Nhà Thương, Ấp 2, Ấp 3 (Nhị Thành củ), Ấp 3A, Ấp 4A, Ấp 5A (xã Tân Thành củ); Một phần xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần Xã Thủ Thừa (gồm Ấp Bình Cang 1, Bình Cang 2, Bình Lương Tây, Bình Lương 2, Bình Lương Đông, Bà Phổ, Khu I, Khu II, Khu III, Ấp Nhà Dài, Rạch Đào, An Hòa 3, Cầu Xây, Ấp 3 Nhà Thương, Ấp 2, Ấp 3 (Nhị Thành củ), Ấp 3A, Ấp 4A, Ấp 5A (xã Tân Thành củ); Một phần xã Mỹ Thạnh (gồm Ấp Vàm Kinh, Ấp Long Thạnh, Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Ấp 4, Ấp 5) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 472 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 474 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 476 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 478 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 13:00:00 ngày 12/11/2025 ấp bình tiền, xã đức hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 ấp 5, xã mỹ hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 09:00:00 ngày 13/11/2025 cty thạnh mỹ bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 mái ấm tình thương tâm đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 ấp sò đo, xã hậu nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15:00 ngày 13/11/2025 10:15:00 ngày 13/11/2025 hkd nguyễn hồng huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 hkd nguyễn đình nghinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 khu b, xã hậu nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 14:30:00 ngày 13/11/2025 nhà trọ hoàng anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:00:00 ngày 14/11/2025 nhà trọ lê văn sang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 ấp bình lợi, xã hòa khánh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 kv5, xã đức hòa Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 kv4, xã đức hòa Chuyển tải hạ thế 09:15:00 ngày 14/11/2025 10:15:00 ngày 14/11/2025 nhà trọ phượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 14/11/2025 12:00:00 ngày 14/11/2025 ấp bùng binh, xã hòa khánh Chuyển tải hạ thế 10:30:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 hkd sang thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 14:30:00 ngày 14/11/2025 hkd internet 30 tháng 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 14/11/2025 15:45:00 ngày 14/11/2025 hkd net thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 ấp bàu công, xã hậu nghĩa Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Nhánh rẽ Công ty HANACOBI (Trụ 54/13/14A Nr KCN Long Hậu MR), xã Cần Giuộc, tỉnh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Nhánh rẽ Công ty TNHH Watari Welding Industry, xã Cần Giuộc, tỉnh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần KIZUNA JV 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Nhánh rẽ Công ty Huỳnh Bảo An, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm T29A Tân Tập (Khu vực gần Ấp văn hóa Tân Chánh): Một phần ấp Tân Chánh, Tân Thành, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 06:30:00 ngày 15/11/2025 07:00:00 ngày 15/11/2025 Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (Khu vực từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 15/11/2025 17:30:00 ngày 15/11/2025 Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (Khu vực từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 15:30:00 ngày 12/11/2025 Từ trụ T8 đến T37 NR Ông Lễ, Tuyến 471MH, Một phần ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 13:00:00 ngày 13/11/2025 Từ trụ T1 đến T44 NR Kinh Cái Cát, Tuyến 472MH, Một phần Ấp Cái Sậy, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 15:30:00 ngày 15/11/2025 Từ trụ T1 đến T34 Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 MH, Một phần Ấp Gò Tranh, Ấp Cái Đôi Tây, Ấp Cái Đôi Đông, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Công ty Cổ Phần 715 (PB06060014330) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần Ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 12/11/2025 16:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần Ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 16:30:00 ngày 12/11/2025 Công ty CP ĐTXD & PTHT Phú An (PB06060039443) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 10:30:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH SX TM & DV Mỹ Việt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần Ấp Phước Tĩnh Long Hiệp xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Hộ chăn nuôi Phạm Thị Kim Loan (PB06060040494) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 14:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Công Ty TNHH Sản Xuất - Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Lập Đức (PB06060026236) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức Chuyển tải hạ thế 15:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Cơ Sở Phước Thành 3 (PB06060011450) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 10:30:00 ngày 14/11/2025 Công Ty TNHH Thương mại Sản Xuất Dịch Vụ Tân Tuấn Lộc (PB06060039251) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần Ấp Lò Gạch Long Hiệp xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 14/11/2025 12:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/11/2025 14:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 15:00:00 ngày 14/11/2025 Huỳnh Ngọc Long (PB06060038993) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Ấp 1, 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Công ty TNHH Cơ Khí Hoàng Phẩm (PB06060018833) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, 5 Nhựt Chánh và một phần Ấp 1, 2, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần ấp 9 xã Cần Đước và một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Công ty Dệt Chiếu Việt Thắng Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:00:00 ngày 14/11/2025 Cơ sở Vinh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 08:15:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Long Thanh xã Rạch Kiến Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 9, Chợ Mỹ, Mỹ Tây xã Mỹ Lệ - Một phần ấp 4, 5, Minh Thiện, Xoài Đôi xã Rạch Kiến - Một phần xã Mỹ Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 11:00:00 ngày 16/11/2025 Cty Thuận Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp: 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 xã Cần Đước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 13/11/2025 10:30:00 ngày 13/11/2025 Công ty TAVISA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 14/11/2025 10:30:00 ngày 14/11/2025 HKD Vạn Phúc Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Công Ty TNHH Duy Hải TP.HCM 2 (400kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Công ty TNHH in ấn phụ liệu may mặc Samson (VN) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Công ty CP ASIASTEEL Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 15:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần ấp 1 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Cơ sở Võ Văn Kiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần ấp 4 xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 09:00:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH Cơ khí Tàu Thủy Sài Gòn (320kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Chi Nhánh Công Ty TNHH CeTas Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH SX -TM Chấn Hùng (1000kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 13/11/2025 16:30:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam (400kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:00:00 ngày 14/11/2025 Cơ sở Vinh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 14/11/2025 12:00:00 ngày 14/11/2025 Công ty TNHH Công nghệ TTN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 14/11/2025 15:00:00 ngày 14/11/2025 Cty TNHH Thiên Duy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 HKD Quán ăn Lẩu nướng Gia Huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Trạm Kinh 1000 Kinh Kiểm – Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Trạm Kinh 2000 Kinh Kiểm – Một phần Ấp Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Trạm Kinh Quận Tấn – Một phần Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Trạm Kinh 7000 Tân Thành 1 – Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm Bùi Cùng 2 – Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Trạm Ấp 5 Tân Thành 1 – Một phần Ấp 5, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 08:00:00 ngày 12/11/2025 HKD Đức Định - Trường An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 12/11/2025 09:30:00 ngày 12/11/2025 T9 BTS Công Ty MIDC Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 12/11/2025 10:15:00 ngày 12/11/2025 HKD Phạm Thị Dậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 HKD Dương Thị Bé Chín Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 14:00:00 ngày 12/11/2025 CN2 Công Ty TNHH TM DV Hào Phát Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 12/11/2025 14:45:00 ngày 12/11/2025 TSTL Nguyễn Văn Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 12/11/2025 15:30:00 ngày 12/11/2025 HKD Trần Hoàng Sang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 ngày 12/11/2025 16:15:00 ngày 12/11/2025 Viễn Thông Nhựt Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Công ty Hồng Gia Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Công Ty Huỳnh Dư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 DNTN Phạm Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Thành Đông, xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ Bến Phà Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần khu vực 2, xã Hiệp Hòa, nhánh rẽ KDC Hiệp Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 09:30:00 ngày 12/11/2025 Công ty Thành Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Cty Wilmar Agro Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Công ty Thành Phát 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 12/11/2025 10:45:00 ngày 12/11/2025 Cty Năng lượng Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 12/11/2025 11:45:00 ngày 12/11/2025 Cty Huỳnh Dư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 14:30:00 ngày 12/11/2025 Trang Trại Phạm Văn Đấu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 12/11/2025 15:45:00 ngày 12/11/2025 Cty Năng lượng xanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Cty Ô tô Hà Nam 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 14/11/2025 10:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 14/11/2025 13:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Tuyên Nhơn, ấp Cái Vòm - xã Thạnh Hoá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 09:15:00 ngày 12/11/2025 Trạm T179/1 XX Nguyễn Văn Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 12/11/2025 11:15:00 ngày 12/11/2025 Trạm T88/1 Nguyễn Văn Tám Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 12/11/2025 14:15:00 ngày 12/11/2025 Trạm T5A/2 TB Nguyễn Văn Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Trạm T58A/1 XX ấp Trung Trực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm T30 Chòi Mòi – một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Trạm T18/9 Kinh Quyết Thắng – một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 09:30:00 ngày 15/11/2025 Trạm Ngân Hàng Nông Nghiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 15/11/2025 11:30:00 ngày 15/11/2025 Trạm T264A/4 Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/11/2025 13:10:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 4, Trung Vĩnh – xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:15:00 ngày 15/11/2025 16:15:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 4, 2 – xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:20:00 ngày 15/11/2025 16:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 4, Trung Vĩnh – xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 16:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Tre 1, Gò Chuối, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Hộ Cơ sở Thanh long Việt Thắng, Cơ sở TMTL Việt Thắng 3, Kho Thanh long Hai Hầu, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Hộ Công ty TNHH MTV Tâm Trang Long An 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Hộ Công ty TNHH MTV Hoàng Huy 1, Ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp