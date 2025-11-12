Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện liên tục từ 6h sáng đến 18h tối nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 12-16/11/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
09:00:00 ngày 12/11/2025
Hộ TSTL Trần Văn Tám - PB06010048903
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 12/11/2025
10:00:00 ngày 12/11/2025
Phòng Hậu Cần - Kỹ Thuật Công An Tỉnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
HKD TSTL Nguyễn Văn Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 12/11/2025
15:30:00 ngày 12/11/2025
Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Châu Thị Kim phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần Ấp 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Thu hồi hệ thống đó đếm gián tiếp trung thế XX Nguyễn Thị Phượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần Hẻm 11 Nguyễn Minh Trường, một phần Ấp 4, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Công ty TNHH Xay xát Liên Hiệp Minh Tuyết - Số 1161 Khu phố Nhơn Cầu, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần Ấp 1, ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 ngày 15/11/2025
06:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Áp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Vườn Cò, Ấp Bà Mía, Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 15/11/2025
06:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp 11, Ấp 1, Ấp 2, Áp 3 xã Thủ Thừa; Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 16/11/2025
06:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp 11, Ấp 1, Ấp 2, Áp 3, ấp 7 xã Thủ Thừa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần Xã Thủ Thừa (gồm Khu I, Khu II, Cầu Xây, Ấp 3 Nhà Thương, Ấp 2, Ấp 3 (Nhị Thành củ), Ấp 3A, Ấp 4A, Ấp 5A (xã Tân Thành củ); Một phần xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần Xã Thủ Thừa (gồm Ấp Bình Cang 1, Bình Cang 2, Bình Lương Tây, Bình Lương 2, Bình Lương Đông, Bà Phổ, Khu I, Khu II, Khu III, Ấp Nhà Dài, Rạch Đào, An Hòa 3, Cầu Xây, Ấp 3 Nhà Thương, Ấp 2, Ấp 3 (Nhị Thành củ), Ấp 3A, Ấp 4A, Ấp 5A (xã Tân Thành củ); Một phần xã Mỹ Thạnh (gồm Ấp Vàm Kinh, Ấp Long Thạnh, Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Ấp 4, Ấp 5)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 472 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 474 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 476 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 478 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
13:00:00 ngày 12/11/2025
ấp bình tiền, xã đức hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
ấp 5, xã mỹ hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
09:00:00 ngày 13/11/2025
cty thạnh mỹ bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
mái ấm tình thương tâm đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
ấp sò đo, xã hậu nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15:00 ngày 13/11/2025
10:15:00 ngày 13/11/2025
hkd nguyễn hồng huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
hkd nguyễn đình nghinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
khu b, xã hậu nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
14:30:00 ngày 13/11/2025
nhà trọ hoàng anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:00:00 ngày 14/11/2025
nhà trọ lê văn sang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
ấp bình lợi, xã hòa khánh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
kv5, xã đức hòa
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
kv4, xã đức hòa
Chuyển tải hạ thế
09:15:00 ngày 14/11/2025
10:15:00 ngày 14/11/2025
nhà trọ phượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 14/11/2025
12:00:00 ngày 14/11/2025
ấp bùng binh, xã hòa khánh
Chuyển tải hạ thế
10:30:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
hkd sang thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
14:30:00 ngày 14/11/2025
hkd internet 30 tháng 4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 14/11/2025
15:45:00 ngày 14/11/2025
hkd net thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
ấp bàu công, xã hậu nghĩa
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Nhánh rẽ Công ty HANACOBI (Trụ 54/13/14A Nr KCN Long Hậu MR), xã Cần Giuộc, tỉnh Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Nhánh rẽ Công ty TNHH Watari Welding Industry, xã Cần Giuộc, tỉnh Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần KIZUNA JV 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Nhánh rẽ Công ty Huỳnh Bảo An, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm T29A Tân Tập (Khu vực gần Ấp văn hóa Tân Chánh): Một phần ấp Tân Chánh, Tân Thành, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
06:30:00 ngày 15/11/2025
07:00:00 ngày 15/11/2025
Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (Khu vực từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 15/11/2025
17:30:00 ngày 15/11/2025
Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (Khu vực từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
15:30:00 ngày 12/11/2025
Từ trụ T8 đến T37 NR Ông Lễ, Tuyến 471MH, Một phần ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
13:00:00 ngày 13/11/2025
Từ trụ T1 đến T44 NR Kinh Cái Cát, Tuyến 472MH, Một phần Ấp Cái Sậy, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
15:30:00 ngày 15/11/2025
Từ trụ T1 đến T34 Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 MH, Một phần Ấp Gò Tranh, Ấp Cái Đôi Tây, Ấp Cái Đôi Đông, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Công ty Cổ Phần 715 (PB06060014330)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần Ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần Ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Công ty CP ĐTXD & PTHT Phú An (PB06060039443)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
10:30:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH SX TM & DV Mỹ Việt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần Ấp Phước Tĩnh Long Hiệp xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Hộ chăn nuôi Phạm Thị Kim Loan (PB06060040494)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
14:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất - Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Lập Đức (PB06060026236)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức
Chuyển tải hạ thế
15:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Cơ Sở Phước Thành 3 (PB06060011450)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Công Ty TNHH Thương mại Sản Xuất Dịch Vụ Tân Tuấn Lộc (PB06060039251)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp Lò Gạch Long Hiệp xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/11/2025
12:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/11/2025
14:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Huỳnh Ngọc Long (PB06060038993)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp 1, 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Công ty TNHH Cơ Khí Hoàng Phẩm (PB06060018833)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, 5 Nhựt Chánh và một phần Ấp 1, 2, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp 9 xã Cần Đước và một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Công ty Dệt Chiếu Việt Thắng Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:00:00 ngày 14/11/2025
Cơ sở Vinh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
08:15:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Long Thanh xã Rạch Kiến
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 9, Chợ Mỹ, Mỹ Tây xã Mỹ Lệ - Một phần ấp 4, 5, Minh Thiện, Xoài Đôi xã Rạch Kiến - Một phần xã Mỹ Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
11:00:00 ngày 16/11/2025
Cty Thuận Phương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp: 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 xã Cần Đước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 13/11/2025
10:30:00 ngày 13/11/2025
Công ty TAVISA
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
HKD Vạn Phúc Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Công Ty TNHH Duy Hải TP.HCM 2 (400kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/11/2025
12:00:00 ngày 16/11/2025
Công ty TNHH in ấn phụ liệu may mặc Samson (VN)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/11/2025
12:00:00 ngày 16/11/2025
Công ty CP ASIASTEEL
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
15:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp 1 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Cơ sở Võ Văn Kiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp 4 xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
09:00:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH Cơ khí Tàu Thủy Sài Gòn (320kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH CeTas
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH SX -TM Chấn Hùng (1000kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam (400kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:00:00 ngày 14/11/2025
Cơ sở Vinh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/11/2025
12:00:00 ngày 14/11/2025
Công ty TNHH Công nghệ TTN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Cty TNHH Thiên Duy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
HKD Quán ăn Lẩu nướng Gia Huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Trạm Kinh 1000 Kinh Kiểm – Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Trạm Kinh 2000 Kinh Kiểm – Một phần Ấp Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Trạm Kinh Quận Tấn – Một phần Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Trạm Kinh 7000 Tân Thành 1 – Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm Bùi Cùng 2 – Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Trạm Ấp 5 Tân Thành 1 – Một phần Ấp 5, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
08:00:00 ngày 12/11/2025
HKD Đức Định - Trường An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 12/11/2025
09:30:00 ngày 12/11/2025
T9 BTS Công Ty MIDC
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 12/11/2025
10:15:00 ngày 12/11/2025
HKD Phạm Thị Dậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
HKD Dương Thị Bé Chín
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
14:00:00 ngày 12/11/2025
CN2 Công Ty TNHH TM DV Hào Phát Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 12/11/2025
14:45:00 ngày 12/11/2025
TSTL Nguyễn Văn Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 12/11/2025
15:30:00 ngày 12/11/2025
HKD Trần Hoàng Sang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 ngày 12/11/2025
16:15:00 ngày 12/11/2025
Viễn Thông Nhựt Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Công ty Hồng Gia Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Công Ty Huỳnh Dư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
DNTN Phạm Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Thành Đông, xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ Bến Phà
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khu vực 2, xã Hiệp Hòa, nhánh rẽ KDC Hiệp Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
09:30:00 ngày 12/11/2025
Công ty Thành Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Cty Wilmar Agro
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Công ty Thành Phát 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 12/11/2025
10:45:00 ngày 12/11/2025
Cty Năng lượng Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 12/11/2025
11:45:00 ngày 12/11/2025
Cty Huỳnh Dư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
14:30:00 ngày 12/11/2025
Trang Trại Phạm Văn Đấu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 12/11/2025
15:45:00 ngày 12/11/2025
Cty Năng lượng xanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Cty Ô tô Hà Nam 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
10:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/11/2025
13:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Tuyên Nhơn, ấp Cái Vòm - xã Thạnh Hoá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
09:15:00 ngày 12/11/2025
Trạm T179/1 XX Nguyễn Văn Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 12/11/2025
11:15:00 ngày 12/11/2025
Trạm T88/1 Nguyễn Văn Tám
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
14:15:00 ngày 12/11/2025
Trạm T5A/2 TB Nguyễn Văn Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Trạm T58A/1 XX ấp Trung Trực
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm T30 Chòi Mòi – một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Trạm T18/9 Kinh Quyết Thắng – một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
09:30:00 ngày 15/11/2025
Trạm Ngân Hàng Nông Nghiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 15/11/2025
11:30:00 ngày 15/11/2025
Trạm T264A/4 Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/11/2025
13:10:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 4, Trung Vĩnh – xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:15:00 ngày 15/11/2025
16:15:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 4, 2 – xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 4, Trung Vĩnh – xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Tre 1, Gò Chuối, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Hộ Cơ sở Thanh long Việt Thắng, Cơ sở TMTL Việt Thắng 3, Kho Thanh long Hai Hầu, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Hộ Công ty TNHH MTV Tâm Trang Long An 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Hộ Công ty TNHH MTV Hoàng Huy 1, Ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSXGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Honda Future 125 FI 2026 đã chính thức cập bến đại lý Việt và được mở bán với mức giá từ 30,5 triệu đồng, thiết kế quá đẹp khiến dân tình phát sốt.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Từ người dẫn chuyện trên sân khấu đến người thắp lửa tự tin trong cuộc sốngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Có những hành trình không đo bằng danh tiếng, mà đo bằng những ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tự tin của những người được truyền cảm hứng.
Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (12/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi thị trường quốc tế tăng vọt, tiếp tục "kéo" giá bạc trong nước tăng theo. Hiện giá bán ra đang ở vùng từ 53,8 triệu đồng/kg đến hơn 54 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Khu vực nào nằm trong diện bị cúp điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ vững mức 152 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng neo ở mức cao.
SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 với giá khởi điểm từ 295 triệu đến 310 triệu đồng, được xem là đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross trong phân khúc SUV đô thị.
WinCommerce hướng tới 10.000 cửa hàng, hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Tại buổi họp trực tuyến với cổ đông chiều 29/10, ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cho biết kỳ vọng đến giai đoạn 2029–2030, kênh bán lẻ hiện đại (MT) sẽ chiếm khoảng 25–30% thị trường bán lẻ Việt Nam. Tính đến cuối Quý 3/2025, WinCommerce, thành viên của Tập đoàn Masan, đã có hơn 4.300 điểm bán trên toàn quốc.
Hoàn toàn tự nhiên, tốt cho sức khỏe – cam kết của TH trong mỗi sản phẩm 'cất cánh' cùng Vietnam AirlinesSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Các sản phẩm TH được đưa vào danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines đều sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, không chất bảo quản và đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, giành nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.
Lãi suất tiết kiệm tăng, thị trường bất động sản chịu tác động gì?Xu hướng - 8 giờ trước
Gần đây, nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất huy động, điều này được dự báo có thể tác động đến người mua nhà, doanh nghiệp và thị trường bất động sản.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 11/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 11/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.