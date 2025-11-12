Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện liên tục từ 6h sáng đến 18h tối nhiều khu dân cư

Thứ tư, 13:41 12/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện liên tục từ 6h sáng đến 18h tối nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 12-16/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

09:00:00 ngày 12/11/2025

Hộ TSTL Trần Văn Tám - PB06010048903

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 12/11/2025

10:00:00 ngày 12/11/2025

Phòng Hậu Cần - Kỹ Thuật Công An Tỉnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Hộ TSTL Nguyễn Văn Hai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

HKD TSTL Nguyễn Văn Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 12/11/2025

15:30:00 ngày 12/11/2025

Bệnh viện Phổi Long An - 319 Châu Thị Kim, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Châu Thị Kim phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần Ấp 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Thu hồi hệ thống đó đếm gián tiếp trung thế XX Nguyễn Thị Phượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

10:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần Hẻm 11 Nguyễn Minh Trường, một phần Ấp 4, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Công ty TNHH Xay xát Liên Hiệp Minh Tuyết - Số 1161 Khu phố Nhơn Cầu, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần Ấp 1, ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 ngày 15/11/2025

06:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Áp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Vườn Cò, Ấp Bà Mía, Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 15/11/2025

06:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp 11, Ấp 1, Ấp 2, Áp 3 xã Thủ Thừa; Ấp 1A, Ấp 2A, Ấp 3A xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 16/11/2025

06:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp 11, Ấp 1, Ấp 2, Áp 3, ấp 7 xã Thủ Thừa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần Xã Thủ Thừa (gồm Khu I, Khu II, Cầu Xây, Ấp 3 Nhà Thương, Ấp 2, Ấp 3 (Nhị Thành củ), Ấp 3A, Ấp 4A, Ấp 5A (xã Tân Thành củ); Một phần xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần Xã Thủ Thừa (gồm Ấp Bình Cang 1, Bình Cang 2, Bình Lương Tây, Bình Lương 2, Bình Lương Đông, Bà Phổ, Khu I, Khu II, Khu III, Ấp Nhà Dài, Rạch Đào, An Hòa 3, Cầu Xây, Ấp 3 Nhà Thương, Ấp 2, Ấp 3 (Nhị Thành củ), Ấp 3A, Ấp 4A, Ấp 5A (xã Tân Thành củ); Một phần xã Mỹ Thạnh (gồm Ấp Vàm Kinh, Ấp Long Thạnh, Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Ấp 4, Ấp 5)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 472 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 474 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 476 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện phát tuyến 478 Thủ Thừa (KCN Hòa Bình, Ấp 7 xã Thủ Thừa)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

13:00:00 ngày 12/11/2025

ấp bình tiền, xã đức hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

ấp 5, xã mỹ hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

09:00:00 ngày 13/11/2025

cty thạnh mỹ bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

mái ấm tình thương tâm đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

ấp sò đo, xã hậu nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15:00 ngày 13/11/2025

10:15:00 ngày 13/11/2025

hkd nguyễn hồng huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

hkd nguyễn đình nghinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

khu b, xã hậu nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

14:30:00 ngày 13/11/2025

nhà trọ hoàng anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:00:00 ngày 14/11/2025

nhà trọ lê văn sang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:30:00 ngày 14/11/2025

ấp bình lợi, xã hòa khánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

kv5, xã đức hòa

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

kv4, xã đức hòa

Chuyển tải hạ thế

09:15:00 ngày 14/11/2025

10:15:00 ngày 14/11/2025

nhà trọ phượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 14/11/2025

12:00:00 ngày 14/11/2025

ấp bùng binh, xã hòa khánh

Chuyển tải hạ thế

10:30:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

hkd sang thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

14:30:00 ngày 14/11/2025

hkd internet 30 tháng 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 14/11/2025

15:45:00 ngày 14/11/2025

hkd net thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

ấp bàu công, xã hậu nghĩa

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Nhánh rẽ Công ty HANACOBI (Trụ 54/13/14A Nr KCN Long Hậu MR), xã Cần Giuộc, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Nhánh rẽ Công ty TNHH Watari Welding Industry, xã Cần Giuộc, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần KIZUNA JV 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Nhánh rẽ Công ty Huỳnh Bảo An, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm T29A Tân Tập (Khu vực gần Ấp văn hóa Tân Chánh): Một phần ấp Tân Chánh, Tân Thành, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

06:30:00 ngày 15/11/2025

07:00:00 ngày 15/11/2025

Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (Khu vực từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 15/11/2025

17:30:00 ngày 15/11/2025

Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi (Khu vực từ Ngã Tư Xoài Đôi đến Đầu đường Chùa Khánh Ninh): Một phần Ấp Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

15:30:00 ngày 12/11/2025

Từ trụ T8 đến T37 NR Ông Lễ, Tuyến 471MH, Một phần ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

13:00:00 ngày 13/11/2025

Từ trụ T1 đến T44 NR Kinh Cái Cát, Tuyến 472MH, Một phần Ấp Cái Sậy, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

15:30:00 ngày 15/11/2025

Từ trụ T1 đến T34 Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 MH, Một phần Ấp Gò Tranh, Ấp Cái Đôi Tây, Ấp Cái Đôi Đông, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Công ty Cổ Phần 715 (PB06060014330)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần Ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần Ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Công ty CP ĐTXD & PTHT Phú An (PB06060039443)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

10:30:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH SX TM & DV Mỹ Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần Ấp Phước Tĩnh Long Hiệp xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Hộ chăn nuôi Phạm Thị Kim Loan (PB06060040494)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

14:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Công Ty TNHH Sản Xuất - Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Lập Đức (PB06060026236)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

Chuyển tải hạ thế

15:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Cơ Sở Phước Thành 3 (PB06060011450)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

10:30:00 ngày 14/11/2025

Công Ty TNHH Thương mại Sản Xuất Dịch Vụ Tân Tuấn Lộc (PB06060039251)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp Lò Gạch Long Hiệp xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/11/2025

12:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/11/2025

14:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Huỳnh Ngọc Long (PB06060038993)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp 1, 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Công ty TNHH Cơ Khí Hoàng Phẩm (PB06060018833)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, 5 Nhựt Chánh và một phần Ấp 1, 2, 6 Thạnh Đức xã Bình Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp 9 xã Cần Đước và một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Công ty Dệt Chiếu Việt Thắng Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:00:00 ngày 14/11/2025

Cơ sở Vinh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

08:15:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Long Thanh xã Rạch Kiến

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 9, Chợ Mỹ, Mỹ Tây xã Mỹ Lệ - Một phần ấp 4, 5, Minh Thiện, Xoài Đôi xã Rạch Kiến - Một phần xã Mỹ Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

11:00:00 ngày 16/11/2025

Cty Thuận Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp: 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 xã Cần Đước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 13/11/2025

10:30:00 ngày 13/11/2025

Công ty TAVISA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 14/11/2025

10:30:00 ngày 14/11/2025

HKD Vạn Phúc Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Công Ty TNHH Duy Hải TP.HCM 2 (400kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 16/11/2025

12:00:00 ngày 16/11/2025

Công ty TNHH in ấn phụ liệu may mặc Samson (VN)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 16/11/2025

12:00:00 ngày 16/11/2025

Công ty CP ASIASTEEL

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

15:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp 1 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Cơ sở Võ Văn Kiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp 4 xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

09:00:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH Cơ khí Tàu Thủy Sài Gòn (320kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Chi Nhánh Công Ty TNHH CeTas

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH SX -TM Chấn Hùng (1000kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam (400kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:00:00 ngày 14/11/2025

Cơ sở Vinh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/11/2025

12:00:00 ngày 14/11/2025

Công ty TNHH Công nghệ TTN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Cty TNHH Thiên Duy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

HKD Quán ăn Lẩu nướng Gia Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Trạm Kinh 1000 Kinh Kiểm – Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Trạm Kinh 2000 Kinh Kiểm – Một phần Ấp Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Trạm Kinh Quận Tấn – Một phần Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Trạm Kinh 7000 Tân Thành 1 – Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm Bùi Cùng 2 – Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Trạm Ấp 5 Tân Thành 1 – Một phần Ấp 5, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

08:00:00 ngày 12/11/2025

HKD Đức Định - Trường An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 12/11/2025

09:30:00 ngày 12/11/2025

T9 BTS Công Ty MIDC

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 12/11/2025

10:15:00 ngày 12/11/2025

HKD Phạm Thị Dậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

HKD Dương Thị Bé Chín

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

14:00:00 ngày 12/11/2025

CN2 Công Ty TNHH TM DV Hào Phát Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 ngày 12/11/2025

14:45:00 ngày 12/11/2025

TSTL Nguyễn Văn Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 12/11/2025

15:30:00 ngày 12/11/2025

HKD Trần Hoàng Sang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 ngày 12/11/2025

16:15:00 ngày 12/11/2025

Viễn Thông Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Công ty Hồng Gia Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Công Ty Huỳnh Dư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

DNTN Phạm Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Vàm Cỏ và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Thành Đông, xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ Bến Phà

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khu vực 2, xã Hiệp Hòa, nhánh rẽ KDC Hiệp Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

09:30:00 ngày 12/11/2025

Công ty Thành Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

Cty Wilmar Agro

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

Công ty Thành Phát 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 12/11/2025

10:45:00 ngày 12/11/2025

Cty Năng lượng Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 12/11/2025

11:45:00 ngày 12/11/2025

Cty Huỳnh Dư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

14:30:00 ngày 12/11/2025

Trang Trại Phạm Văn Đấu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 12/11/2025

15:45:00 ngày 12/11/2025

Cty Năng lượng xanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Cty Ô tô Hà Nam 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

10:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/11/2025

13:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Tuyên Nhơn, ấp Cái Vòm - xã Thạnh Hoá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

09:15:00 ngày 12/11/2025

Trạm T179/1 XX Nguyễn Văn Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 12/11/2025

11:15:00 ngày 12/11/2025

Trạm T88/1 Nguyễn Văn Tám

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

14:15:00 ngày 12/11/2025

Trạm T5A/2 TB Nguyễn Văn Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Trạm T58A/1 XX ấp Trung Trực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm T30 Chòi Mòi – một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Trạm T18/9 Kinh Quyết Thắng – một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

09:30:00 ngày 15/11/2025

Trạm Ngân Hàng Nông Nghiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 15/11/2025

11:30:00 ngày 15/11/2025

Trạm T264A/4 Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/11/2025

13:10:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 4, Trung Vĩnh – xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:15:00 ngày 15/11/2025

16:15:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 4, 2 – xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20:00 ngày 15/11/2025

16:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 4, Trung Vĩnh – xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

16:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Tre 1, Gò Chuối, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

Hộ Cơ sở Thanh long Việt Thắng, Cơ sở TMTL Việt Thắng 3, Kho Thanh long Hai Hầu, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Hộ Công ty TNHH MTV Tâm Trang Long An 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Hộ Công ty TNHH MTV Hoàng Huy 1, Ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

