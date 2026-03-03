Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 – 8/3/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện cả ngày dài tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 3 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 3 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 3 – 8/3/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: hẻm 494 quốc lộ 1A phường Long an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Hẻm 369, QL1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Bình, Trần Văn Nam, Đường Nguyễn Hồng Sến, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Doanh nghiệp tư nhân Nasa - Số 376 ấp Vĩnh Bình, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đương Vũ Tiến Trung, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương nối dài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Anh Xuân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, đường Huỳnh Công Phên, đường Khương Minh Ngọc, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Một phần xã Tân Long, tình Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 03/03/2026 đến 09:06:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 3 Xã Mỹ Thạnh và Ấp 2 Xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long (Ấp 3 Long Thuận củ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Lương 1 Xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 08:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cty Tân Đại Việt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 13:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cty TNHH bóng đèn Gen Bright
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 16:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/03/2026 đến 15:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 08:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/03/2026 đến 09:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cty Tân Đô
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 13:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/03/2026 đến 15:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 08:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 13:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 08:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty kính Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 10:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 13:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 10:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: nhà trọ Minh Tuấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/03/2026 đến 09:45:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/03/2026 đến 10:45:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Trung tâm văn hóa xã Hòa Khánh Nam
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/03/2026 đến 11:45:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:45:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/03/2026 đến 14:45:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:45:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/03/2026 đến 05:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 08/03/2026 đến 06:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/03/2026 đến 06:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/03/2026 đến 06:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/03/2026 đến 17:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 08/03/2026 đến 18:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 08/03/2026 đến 19:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 08/03/2026 đến 19:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Trạm Nước đá Võ Duy Dôn, ấp Tân Thanh A, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 08:50:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Phú Hưng, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:50:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn CLEVIE, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:50:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Minh Nhựt, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:50:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chiếu Sáng KCN Long Hậu , ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Phú Thắng, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Khu Dân Cư Tân Phú Thịnh: Toàn bộ Khu Dân Cư Tân Phú Thịnh, Ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Mộng Xuân (Thịnh Phát 2), ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 08:50:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Lương Văn Thu, ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Phan Thị Mỹ Trinh, ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Nghĩa Trang Tân Kim, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:20:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Trách nhiệm hữu hạn SanCo Việt Nam, Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 05/03/2026 đến 15:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Trang Trại Hòa Oanh Hiệp, Ấp Phước Thuận, Xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:50:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Khu Dân Long Hậu Mở Rộng: Toàn bộ Khu Dân Long Hậu Mở Rộng, Ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Toà Án Huyện Cần Giuộc, Ấp Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 08:50:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Trường Phổ Thông Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 07/03/2026 đến 10:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Cơ Sở Gia Công Mỹ Quân, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Cơ sở Mộc Bách Tùng, ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/03/2026 đến 14:20:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Nhà Máy xay lúa Nguyễn Hữu Hoàng, ấp Long Thạnh, xã Phước Lý
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 07/03/2026 đến 15:50:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Võng Duy Phương, ấp Long Thới, xã Phước Lý
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước: Toàn bộ Ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/03/2026 đến 05:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục chính Xoài Đôi Phước Lý: ( khu vực từ Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý ) Một phần Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/03/2026 đến 05:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước: Toàn bộ Ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")
THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 08/03/2026 đến 19:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục chính Xoài Đôi Phước Lý: ( khu vực từ Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý ) Một phần Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 08/03/2026 đến 19:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần ấp 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV H&K (PB06060020791)-ấp 2 Lương Bình- xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 09:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tĩnh, Long Hiệp xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: TSTL Huỳnh Kim Sơn (PB06060039250)-ấp 2 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Huỳnh Phú Thịnh (PB06060039404)-ấp 2 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Voi Lá, Long Hiệp xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vinh Tú (PB06060002424)-ấp 1 Mỹ Yên- xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Quan Gia Tường (PB06060036548)-ấp 5 Thạnh Đức- xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Hộ trồng trọt Trần Văn Tư (PB06060043820)-ấp 4 Bình Đức- xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Hộ Sản Xuất Trần Minh Tâm (PB06060039818)-ấp 6 Thạnh Lợi- xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần SX TM DV Phú Thọ (PB06060019237)-ấp 2 Nhựt Chánh -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận Phú Long (PB06060059514)-ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Hoa cây kiểng Anh Đào (PB06060020876)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An (PB06060011064)-ấp Thanh Hiệp -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN (PB06060058576)-ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 06:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Kênh Ngay, ấp 3,4,5,6 Bình Đức xã Bình Đức và một phần ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Kim Loan
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 09:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Phạm Thanh Việt
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/03/2026 đến 10:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty CP SX TM DV PNT
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Ấp 915, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Cò, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 16:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh 6000 Tân Ninh – Một phần Ấp Bảy Ngàn và Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh 6000 Nhơn Ninh - Một phần Ấp Bảy Ngàn, Kinh Tè, Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình – Một phần Ấp Xóm Than, Cà Nhíp, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh 27/3 – Một phần Ấp Tây Bắc, Ấp Tây Nam, xã Tân Thạnh, Một phần Ấp Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh Trại Lòn - Một phần Ấp Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ Thổ định từ Trụ T1 đến trụ T20
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ T54 Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Qui Hạ, xã Hiệp Hòa khu vực trạm T10 rạch nhum hốc thơm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 09:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Qui Hạ, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T16 Nr Rạch Nhum Hóc Thơm
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Qui Hạ, Xã Hiệp Hoà khu vực trạm T31 Nr Rạch Nhum Hóc Thơm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 15:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuỷ, Xã Hiệp Hoà khu trạm T41 Nr Rạch Nhum Hóc Thơm
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Chánh, xã Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Quý, Khu vực Nr T30A Cây Trâm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà trạm T18 Nr Ba Vọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầnấp Bàu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà trạm T38 Nr Ba Vọng (Bàu Trai hạ)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Sao , Xã Hiệp Hoà trạm T10 Nr Rạch Nhum Gò Sao
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Sao , Xã Hiệp Hoà trạm T12 Nr Rạch Nhum Gò Sao
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà khu vực nhánh rẽ Gò Sao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Một phần ấp Công Bình, xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Công Bình, xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Huỳnh Dư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN Đức Vạn Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Hoà, ấp Công Trường - xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 08:40:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 04/03/2026 đến 09:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 04/03/2026 đến 09:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 04/03/2026 đến 10:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Chánh - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:40:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Chánh - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 13:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, Măng Đa - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 14:20:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 04/03/2026 đến 15:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/03/2026 đến 15:20:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:20:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:45:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cà Na - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 09:15:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cà Na - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/03/2026 đến 10:15:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cà Na - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 05/03/2026 đến 11:10:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cà Na - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 05/03/2026 đến 12:05:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:15:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:15:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 09:15:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 06/03/2026 đến 10:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Xoài - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái kỳ - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 13:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái kỳ - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:45:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Chánh - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:15:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu, Cả Cóc, Đầu Sấu, Cả Gừa, Chòi Mòi - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 16:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Cả Cát, Cả Sách, Cả Hô, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Hộ Cơ sở thu mua thanh long Bảo Long, ấp 6, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 08:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Phạm Thanh Xuân, ấp 7, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 04/03/2026 đến 09:10:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Trần Thị Mai 1, ấp An Bình, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 04/03/2026 đến 09:50:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Trần Thị Ngọc Thể, ấp 5, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Công Tâm, ấp 7, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 04/03/2026 đến 11:20:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Lê Thanh Sang, ấp 8, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 14:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Trần Thái Thanh, ấp 8, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 04/03/2026 đến 14:40:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Lê Văn Huề, ấp 8, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 04/03/2026 đến 15:20:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Trần Thị Xem, ấp 7, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Lê Văn Hưng, ấp 6, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Hữu Lộc, ấp Bình Trị 1, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 16:40:00 ngày 04/03/2026 đến 17:10:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Hữu Dũng, Thửa đất 13, tờ bản đồ số 22 ấp Phú Xuân 2, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 08:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Văn Ngọc Chơn, ấp 1, Xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 05/03/2026 đến 09:10:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thị Hường, Thửa đất 316, tờ bản đồ số 9 ấp 8, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/03/2026 đến 09:50:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Đô văn Thủ, ấp Bình Trị 2, Xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Thắp sáng thanh long Đinh Ngọc Phước, ấp Xuân Hòa 2, Xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 05/03/2026 đến 11:20:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Hồi Xuân, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
