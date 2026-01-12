Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 18/1/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Thứ hai, 06:32 12/01/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 12 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 12 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 18/1/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 2.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều


KHU VỰC: Một phần đường Trần Hoàng Na từ đường Ngô Tất Tố đi đến đường B25, B24, và đến đường Nguyễn Hiền, đường B22, một phần đường B23, B29, Lê Chân.TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 16:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Tầm Vu từ hẻm 160 đi đến đầu hẻm 216.TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hiền, KDC 91B từ đầu B8 đi đến đường Trần Hoàng Na rẽ trái đến đầu đường Nam Cao, đường B11, B13, B10, B9, B8..TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Răng


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng, KV Khánh Bình, Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Khánh Bình, Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 11:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Phú Khánh, Thạnh Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Trần Chiên - KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 16:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: CN Công ty TNHH SX - TM Quang Phú, Công ty TNHH MTV Long Thành Tiến - đường Huỳnh Thị Nở, KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Rạch Ông Cò, Ông Cửu, một phần đường Huỳnh Thị Nở, một phần KV Phú Quới, Thạnh Phú, Thạnh Huề, Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cty Cổ phần Cảng Cần Thơ - KV Phú Thắng - P. Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 12:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ô Môn


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng của KH: Cty TNHH DVTM Giấy bao bì Miền Tây 2, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/01/2026 đến 10:30:00 ngày 12/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng của KH: HKD Trần Thị Thềm, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/01/2026 đến 16:30:00 ngày 12/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng của KH: Cty ADC, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/01/2026 đến 10:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng của KH: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/01/2026 đến 16:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng của KH: Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 08:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng của KH: Cty TNHH SX & KD Phúc Thành, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 13:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thốt Nốt


KHU VỰC: Tổng Công ty LT MN - Cty CP - Chi nhánh Thốt Nốt, KV Thới Thạnh - phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc,Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 14:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần, KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt., Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/01/2026 đến 11:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần, KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt., Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/01/2026 đến 16:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cơ Sở Sản Xuất Lúa Giống Hai Le, KV Lân Thạnh - phường Trung Nhứt.,Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cơ Sở Cưa Nam Hưng, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 10:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cơ Sở Tole Ba Khía, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/01/2026 đến 12:45:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cơ sở NTTS Vi Ngọc Đạt, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/01/2026 đến 15:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cơ sở NTTS Vi Ngọc Đạt 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 14/01/2026 đến 16:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần, KV Trường Thọ, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần, KV Thới Bình B, Thới Bình 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần, KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, ấp Tràng Thọ 3, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần, KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, Thới An 3, 4, Thới Bình, Long Thạnh 2 phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần, KV Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, Thới An 3, 4, Thới Bình, Long Thạnh 2 phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt. Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/01/2026 đến 16:00:00 ngày 18/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bình Thủy


KHU VỰC: Sân bay Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 08:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV Bình yên A, P. Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 08:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty CP Xây Dựng Điện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Sân bay cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV Bình yên A, P. Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh


KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Đống Xanh, ấp Qui Lân 3_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:00:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: ấp Thắng Lợi_xã Vĩnh Thạnhi_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/01/2026 đến 09:20:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: ấp Thắng Lợi_xã Vĩnh Thạnhi_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 10:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: ấp Thắng Lợi, Tân An_xã Vĩnh Thạnhi_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện:Một phần ấp Tân An_xã Vĩnh Thạnhi_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện:Một phần ấp Tân An_xã Vĩnh Thạnhi_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 14/01/2026 đến 15:10:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 6_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/01/2026 đến 09:20:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 6_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/01/2026 đến 10:20:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp H1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp H1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:50:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp H2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:50:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận, vĩnh Thọ, Vĩnh Hưng_xã Vĩnh Trinh, một phần ấp Tân Lập_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/01/2026 đến 07:30:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận, vĩnh Thọ, Vĩnh Hưng_xã Vĩnh Trinh, một phần ấp Tân Lập_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phong Điền


KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Thuận 2- xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Thuận; Tân Thuận - xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Lộc 2A- xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thới Lai


KHU VỰC: Một phần Ấp Thới Bình, Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp, ấp Thới Phước 1, Thới Phước 2, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Phường Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:00:00 ngày 14/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Phường Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH MTV XNK Lương Thực Ngọc Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 09:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Lương Thực Thành Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cờ Đỏ


KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 11:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/01/2026 đến 16:30:00 ngày 13/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Phường Trung Nhứt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

