Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Thứ năm, 11:09 14/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 14 - 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 14 - 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày? - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 14 - 17/8/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 17:00:00

Khu Phố 5 phường Tân Ninh Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 08:00:00

17/08/2025 17:00:00

Khu phố 1, 22 phường Tân Ninh; khu phố Ninh Trung phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 08:00:00

17/08/2025 17:00:00

Khu phố 1, 4 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 17:00:00

Ấp Phước An xã Phước Thạnh; ấp Đường Long xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 16:00:00

Ấp Trảng Cỏ, Tân Thuận xã Hưng Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 12:00:00

Khu phố Lộc Thanh phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 08:00:00

17/08/2025 17:00:00

Ấp Bùng Binh, Xóm Suối xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 17:00:00

Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Tân Hòa xã Tân Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 11:30:00

Ấp An Thọ xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 11:30:00

Khu phố 1 xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 13:30:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp An Hòa xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 13:30:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp Thuận Phước xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:30:00

17/08/2025 19:00:00

Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:30:00

17/08/2025 19:00:00

Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:30:00

17/08/2025 19:00:00

Trạm chuyên dùng các khách hàng: Công ty Thiên Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:30:00

17/08/2025 19:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Hiệp Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 07:30:00

17/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 09:30:00

Ấp Thanh An xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 09:30:00

14/08/2025 10:30:00

Ấp Thanh An xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 10:30:00

14/08/2025 11:30:00

Ấp Thanh An xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 13:30:00

14/08/2025 14:30:00

Ấp Thanh An xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 14:30:00

14/08/2025 15:30:00

Ấp Thanh An xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 15:30:00

14/08/2025 17:00:00

Ấp Thanh An xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thạnh Bình; ấp Thạnh Nam xã Tân Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 17:00:00

Khu phố Long Chí phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

HKD Lê Anh Tuấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu phố Long Bình phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu phố Trường Giang phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 13:30:00

16/08/2025 17:00:00

Khu phố Trường An, Long Hải phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 11:30:00

Khu phố 2 xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 11:30:00

Khu phố 4 xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 11:30:00

Ấp Voi xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 08:00:00

16/08/2025 11:30:00

Hàn tiện Hồ Hữu Thoại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 13:30:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp Chánh xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 13:30:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp Voi xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại

Giá cả thị trường - 44 giây trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng tới 800.000 đồng/lượng.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 293 triệu đồng đẹp như Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 293 triệu đồng đẹp như Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B sở hữu giá bán rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, chỉ 293 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 14-17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 14-17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn, quyết hạ đo ván xe điện

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 13/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều biến động, giá chung cư tại phường Ba Đình tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao sau sáp nhập.

Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng vừa ra mắt đang khiến dân tình săn đón hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand I 10 vì quá đẹp.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Giá cả thị trường
Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường
Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường
Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Giá cả thị trường

