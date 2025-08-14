Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 14 - 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 14 - 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 14 - 17/8/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 17:00:00 Khu Phố 5 phường Tân Ninh Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 17:00:00 Khu phố 1, 22 phường Tân Ninh; khu phố Ninh Trung phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 17:00:00 Khu phố 1, 4 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:30:00 14/08/2025 17:00:00 Ấp Phước An xã Phước Thạnh; ấp Đường Long xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 17:00:00 Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 16:00:00 Ấp Trảng Cỏ, Tân Thuận xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 12:00:00 Khu phố Lộc Thanh phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 08:00:00 17/08/2025 17:00:00 Ấp Bùng Binh, Xóm Suối xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Ấp Tân Hòa xã Tân Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Ấp An Thọ xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 11:30:00 Khu phố 1 xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 13:30:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp An Hòa xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 13:30:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp Thuận Phước xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 05:30:00 17/08/2025 19:00:00 Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 05:30:00 17/08/2025 19:00:00 Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 05:30:00 17/08/2025 19:00:00 Trạm chuyên dùng các khách hàng: Công ty Thiên Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 05:30:00 17/08/2025 19:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Hiệp Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 09:30:00 Ấp Thanh An xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 09:30:00 14/08/2025 10:30:00 Ấp Thanh An xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 10:30:00 14/08/2025 11:30:00 Ấp Thanh An xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 13:30:00 14/08/2025 14:30:00 Ấp Thanh An xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 14:30:00 14/08/2025 15:30:00 Ấp Thanh An xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 15:30:00 14/08/2025 17:00:00 Ấp Thanh An xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 17:00:00 Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 17:00:00 Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thạnh Bình; ấp Thạnh Nam xã Tân Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Khu phố Long Chí phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 HKD Lê Anh Tuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Khu phố Long Bình phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Khu phố Trường Giang phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 13:30:00 16/08/2025 17:00:00 Khu phố Trường An, Long Hải phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Khu phố 2 xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Khu phố 4 xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 11:30:00 Ấp Voi xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 11:30:00 Hàn tiện Hồ Hữu Thoại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 13:30:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp Chánh xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 13:30:00 16/08/2025 17:00:00 Ấp Voi xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

