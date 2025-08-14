Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 14 - 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 14 - 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 14 - 17/8/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 17:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 17:00:00
Khu Phố 5 phường Tân Ninh Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 17:00:00
Khu phố 1, 22 phường Tân Ninh; khu phố Ninh Trung phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 17:00:00
Khu phố 1, 4 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 17:00:00
Ấp Phước An xã Phước Thạnh; ấp Đường Long xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:00:00
Ấp Trảng Cỏ, Tân Thuận xã Hưng Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 12:00:00
Khu phố Lộc Thanh phường An Tịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 17:00:00
Ấp Bùng Binh, Xóm Suối xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Tân Hòa xã Tân Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 11:30:00
Ấp An Thọ xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 11:30:00
Khu phố 1 xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp An Hòa xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp Thuận Phước xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:30:00
17/08/2025 19:00:00
Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:30:00
17/08/2025 19:00:00
Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:30:00
17/08/2025 19:00:00
Trạm chuyên dùng các khách hàng: Công ty Thiên Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:30:00
17/08/2025 19:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Hiệp Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 17:00:00
Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 09:30:00
Ấp Thanh An xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:30:00
14/08/2025 10:30:00
Ấp Thanh An xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 10:30:00
14/08/2025 11:30:00
Ấp Thanh An xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:30:00
14/08/2025 14:30:00
Ấp Thanh An xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 14:30:00
14/08/2025 15:30:00
Ấp Thanh An xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 15:30:00
14/08/2025 17:00:00
Ấp Thanh An xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thạnh Bình; ấp Thạnh Nam xã Tân Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Khu phố Long Chí phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
HKD Lê Anh Tuấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu phố Long Bình phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu phố Trường Giang phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
Khu phố Trường An, Long Hải phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 11:30:00
Khu phố 2 xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 11:30:00
Khu phố 4 xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 11:30:00
Ấp Voi xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 11:30:00
Hàn tiện Hồ Hữu Thoại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp Chánh xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp Voi xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
