Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 13 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 18:00:00
Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, đường Truong Vĩnh Ký P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 18:00:00
Toàn bộ kênh Tà Keo, Tà Xiên P.Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 17:00:00
Một phần khu đô thị Phú Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 18:00:00
Một phần đường Trần Quốc Tuấn, đường Trần Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 18:00:00
Một phần đường Văn Tiến Dũng, Kênh Giầy Heo, kên Vẩy Ốc, kênh Hè Thu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 18:30:00
Một phần đường Nguyễn Thị Định, Huỳnh Tấn Phát phường Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu Tái Định Cư An Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 18:00:00
Một phần đường Quang Trung, đường Tôn Quang Huy, đường Điện Biên Phủ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 18:00:00
Một phần đường Cao Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 18:00:00
Một phần đường Hoàng Văn Thụ, đường Trần Huy Liệu, 3/2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 18:00:00
Một phần đường Hoàng Văn Thụ, đường Trần Huy Liệu, 3/2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 17:00:00
Ấp Minh Long Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 17:00:00
Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 17:00:00
Ấp Minh Hưng Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Hòa Hưng, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Tân Tiến, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Ấp An Bình, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
KP Minh An Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 17:30:00
Một phần ấp Tân Hòa B (trạm Kinh 0-11) và một phần ấp Tân Hà B (trạm TB 300 Kinh 1).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 17:30:00
Chợ Cây Dương, kênh Tàu Hơi và một phần kênh Phan Chí Thành (trạm Phan Chí Thành 2).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:30:00
Một phần Kênh Tràm (trạm Kênh Tràm 1) và một phần kênh Thầy Ban (trạm Thầy Ban 1)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 18:30:00
Ấp Đông Thành, ấp Đông Phước, ấp Đông Thọ, ấp Kênh 8A, ấp Kênh 8B, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1 và một phần ấp Đông Lộc.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:30:00
17/08/2025 18:30:00
Ấp Đông Thái, ấp Đông Hòa, ấp Đông Bình, ấp Đông Thạnh, ấp Kênh 10A, ấp Kênh 10B, KP Kinh B, KP Đông An, KP Đông Tiến, KP Đông Hưng, khu phố A, khu phố B và một phần ấp Đông Lộc.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 11:30:00
Kênh nông trường (từ Lò bơm đến Tà yêm), xã Vĩnh Điều
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 11:30:00
Kênh HN3 xã Giang Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 16:30:00
Phù Dung, đường Mac Cữu (từ đường Phương Thành đến lăng Mạc Cữu), phường Hà Tiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 16:30:00
Đường Mạc Thiên Tích (từ đường Phương Thành đến sân vận động), đường Mạc Công Du (từ đường Mạc Cữu đến Thành đội cũ)., phường Hà Tiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 17:00:00
Khu vực 2 bên kinh 4 Mỹ Thuận gồm từ tổ 10 đến tổ 14 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 17:00:00
Khu vực dọc 2 bên kinh Mỹ Thái gồm từ tổ 9 đến tổ 12 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu vực 2 bên kinh 4 Mỹ Thuận gồm từ tổ 9 đến tổ 13 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu vực dọc 2 bên đê biển từ cống Vàm Răng xã Sơn Kiên đến cống Số 2 ấp Hưng Giang Phường Vĩnh Thông gồm các khu vực sau: tổ 23 ấp Hưng Giang, tổ 18 ấp Tân Điền, tổ 22 ấp Tân Hưng, tổ 16 ấp Mỹ Hưng thuộc phường Vĩnh Thông. khu vực tổ 11 khu phố Sơn Thịnh, tổ 11 khu phố Thành Công, tổ 12 khu phố Tà Lúa xã Mỹ Thuận.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 13:00:00
Khu vực Trung tâm TM Hòn Đất gồm các đường số 10, đường số 11, đường số 12 & đường số 17 từ gần DN tư nhân Tám Mè đến đường số 12 thuộc tổ 1A, tổ 1B Khu phố Tri Tôn xã Hòn Đất.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu vực bên sông kinh Rạch Giá Hà Tiên gần cầu vượt Nam Thái gồm tổ 1, tổ 2 khu phố Đầu Doi xã Hòn Đất.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Khu vực 2 bên kinh Mỹ Thái từ tổ 5 đến 6 ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 13:00:00
Một phần ấp 2,4 khu phố Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 15:00:00
Một phần khu phố 4 An Thới, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 12:00:00
KH Thanh Thanh Nga Suối Đá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 12:00:00
KH Nguyễn Sương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 12:00:00
KH Sao Phương Nam.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 09:30:00
Một Phân Khu Phố Cửa Cạn , Gành Dầu, Đặc Khu Phú quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 13:30:00
14/08/2025 15:30:00
Khu phố 1, Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Ấp Mương Chùa, xã Tây Yên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?Giá cả thị trường - 35 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn và vàng SJC gần như giữ nguyên khi giá thế giới bắt đầu tăng nhẹ trở lại.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điệnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 12/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà mặt phố trên đất vàng phường Ba Đình, Hà NộiGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà mặt phố tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B sở hữu thiết kế cực đẹp khiến Toyota Corolla Cross cũng phải dè chừng, xe thậm chí có cả bản hybrid nhưng giá bán lại siêu rẻ chỉ 480 triệu đồng.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 12/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốcGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đi ngang, vàng nhẫn giảm 200.000 đến 300.000 đồng.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất lao dốc, giảm tiền triệu, thấp nhất lịch sử chờ iPhone 17 sắp raGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất đồng loạt giảm mạnh gần thời điểm iPhone 17 ra mắt, chạm mức thấp nhất lịch sử.
Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại của Suzuki vừa tái xuất phiên bản 2025 cực đẹp mắt, xe được mở bán với mức giá chỉ 23,9 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Vision.