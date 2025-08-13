Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Thứ tư, 09:28 13/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 13 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 18:00:00

Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, đường Truong Vĩnh Ký P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 18:00:00

Toàn bộ kênh Tà Keo, Tà Xiên P.Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần khu đô thị Phú Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 18:00:00

Một phần đường Trần Quốc Tuấn, đường Trần Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 18:00:00

Một phần đường Văn Tiến Dũng, Kênh Giầy Heo, kên Vẩy Ốc, kênh Hè Thu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 18:30:00

Một phần đường Nguyễn Thị Định, Huỳnh Tấn Phát phường Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu Tái Định Cư An Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 18:00:00

Một phần đường Quang Trung, đường Tôn Quang Huy, đường Điện Biên Phủ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 18:00:00

Một phần đường Cao Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 18:00:00

Một phần đường Hoàng Văn Thụ, đường Trần Huy Liệu, 3/2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 07:00:00

17/08/2025 18:00:00

Một phần đường Hoàng Văn Thụ, đường Trần Huy Liệu, 3/2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 17:00:00

Ấp Minh Long Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Ấp Minh Hưng Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Hòa Hưng, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 17:00:00

Ấp Tân Tiến, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

Ấp An Bình, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

KP Minh An Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 17:30:00

Một phần ấp Tân Hòa B (trạm Kinh 0-11) và một phần ấp Tân Hà B (trạm TB 300 Kinh 1).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:30:00

Chợ Cây Dương, kênh Tàu Hơi và một phần kênh Phan Chí Thành (trạm Phan Chí Thành 2).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:30:00

Một phần Kênh Tràm (trạm Kênh Tràm 1) và một phần kênh Thầy Ban (trạm Thầy Ban 1)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 18:30:00

Ấp Đông Thành, ấp Đông Phước, ấp Đông Thọ, ấp Kênh 8A, ấp Kênh 8B, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1 và một phần ấp Đông Lộc.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 06:30:00

17/08/2025 18:30:00

Ấp Đông Thái, ấp Đông Hòa, ấp Đông Bình, ấp Đông Thạnh, ấp Kênh 10A, ấp Kênh 10B, KP Kinh B, KP Đông An, KP Đông Tiến, KP Đông Hưng, khu phố A, khu phố B và một phần ấp Đông Lộc.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 11:30:00

Kênh nông trường (từ Lò bơm đến Tà yêm), xã Vĩnh Điều

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 11:30:00

Kênh HN3 xã Giang Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 16:30:00

Phù Dung, đường Mac Cữu (từ đường Phương Thành đến lăng Mạc Cữu), phường Hà Tiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 16:30:00

Đường Mạc Thiên Tích (từ đường Phương Thành đến sân vận động), đường Mạc Công Du (từ đường Mạc Cữu đến Thành đội cũ)., phường Hà Tiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 17:00:00

Khu vực 2 bên kinh 4 Mỹ Thuận gồm từ tổ 10 đến tổ 14 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Khu vực dọc 2 bên kinh Mỹ Thái gồm từ tổ 9 đến tổ 12 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu vực 2 bên kinh 4 Mỹ Thuận gồm từ tổ 9 đến tổ 13 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu vực dọc 2 bên đê biển từ cống Vàm Răng xã Sơn Kiên đến cống Số 2 ấp Hưng Giang Phường Vĩnh Thông gồm các khu vực sau: tổ 23 ấp Hưng Giang, tổ 18 ấp Tân Điền, tổ 22 ấp Tân Hưng, tổ 16 ấp Mỹ Hưng thuộc phường Vĩnh Thông. khu vực tổ 11 khu phố Sơn Thịnh, tổ 11 khu phố Thành Công, tổ 12 khu phố Tà Lúa xã Mỹ Thuận.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 13:00:00

Khu vực Trung tâm TM Hòn Đất gồm các đường số 10, đường số 11, đường số 12 & đường số 17 từ gần DN tư nhân Tám Mè đến đường số 12 thuộc tổ 1A, tổ 1B Khu phố Tri Tôn xã Hòn Đất.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 13:00:00

15/08/2025 17:00:00

Khu vực bên sông kinh Rạch Giá Hà Tiên gần cầu vượt Nam Thái gồm tổ 1, tổ 2 khu phố Đầu Doi xã Hòn Đất.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

Khu vực 2 bên kinh Mỹ Thái từ tổ 5 đến 6 ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 13:00:00

Một phần ấp 2,4 khu phố Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 08:00:00

13/08/2025 15:00:00

Một phần khu phố 4 An Thới, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 12:00:00

KH Thanh Thanh Nga Suối Đá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 12:00:00

KH Nguyễn Sương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 12:00:00

KH Sao Phương Nam.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 09:30:00

Một Phân Khu Phố Cửa Cạn , Gành Dầu, Đặc Khu Phú quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 13:30:00

14/08/2025 15:30:00

Khu phố 1, Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 17:00:00

Ấp Mương Chùa, xã Tây Yên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
