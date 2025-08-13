Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 13 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:30:00 13/08/2025 17:00:00 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 16:00:00 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 17:00:00 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 16:00:00 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 09:00:00 13/08/2025 13:00:00 Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 09:00:00 14/08/2025 13:00:00 Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 17:00:00 Xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 13:00:00 Xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 09:00:00 15/08/2025 13:00:00 Xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:00:00 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 16:00:00 Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 16:30:00 Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 15:00:00 Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 17:00:00 Ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/08/2025 08:00:00 13/08/2025 12:00:00 Ấp Đông Phú A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 12:00:00 13/08/2025 17:00:00 Ấp Đông Mỹ, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 15:00:00 Ấp Long An A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 17:00:00 Ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 12:00:00 Ấp Đông Thạnh, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Mỹ Qưới, xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần xã Tân Bình, xã Vĩnh Tường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần Hòa Long A, Hòa Bình, xã Hòa An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Phương Quới, xã Phương Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần xã Phương Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Phương Lạc, xã Phương Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:00:00 Xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 11:00:00 15/08/2025 16:30:00 Xã Vĩnh Tường- TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 16:30:00 Một phần ấp 7, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/08/2025 07:00:00 13/08/2025 16:30:00 Một phần ấp 7, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

