Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 13 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 13 – 17/8/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 17:00:00
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:00:00
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 17:00:00
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 16:00:00
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 09:00:00
13/08/2025 13:00:00
Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:00:00
14/08/2025 13:00:00
Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 17:00:00
Xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 09:00:00
15/08/2025 13:00:00
Xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 09:00:00
15/08/2025 13:00:00
Xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 17:00:00
Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 16:00:00
Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 16:30:00
Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 15:00:00
Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 17:00:00
Ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 08:00:00
13/08/2025 12:00:00
Ấp Đông Phú A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 12:00:00
13/08/2025 17:00:00
Ấp Đông Mỹ, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 15:00:00
Ấp Long An A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 17:00:00
Ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 12:00:00
Ấp Đông Thạnh, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Mỹ Qưới, xã Hiệp Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 16:00:00
Một phần xã Tân Bình, xã Vĩnh Tường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 16:00:00
Một phần Hòa Long A, Hòa Bình, xã Hòa An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Phương Quới, xã Phương Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 16:00:00
Một phần xã Phương Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Phương Lạc, xã Phương Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 11:00:00
Xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 11:00:00
15/08/2025 16:30:00
Xã Vĩnh Tường- TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 16:30:00
Một phần ấp 7, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 16:30:00
Một phần ấp 7, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
