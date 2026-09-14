Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 14 - 20/9/2026: Khu dân cư nằm trong danh sách cúp điện để sửa chữa tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 14 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 14 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân BÌnh 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 08:15:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân BÌnh 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai 4

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 17/09/2026 đến 09:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân BÌnh 2 phường Bình 4Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:05:00 ngày 17/09/2026 đến 09:50:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân BÌnh 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 17/09/2026 đến 10:35:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân BÌnh 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân BÌnh 1 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 13:40:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân BÌnh 1 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 17/09/2026 đến 15:35:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện, Tân Xuân 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 17/09/2026 đến 16:35:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: TBA Lộc Lan (III-250KVA) Khu phố Sơn Giang, phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Võ Đức Hiệu (3x50KVA) Khu phố 7, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Family Giang Sơn (III-250KVA) Khu phố Sơn Giang, phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hoàng Kim Tiến (3x50KVA) Khu phố 7, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tân Tiến 2 (3x50KVA) Khu phố Sơn Giang, phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thành Trung (III-250KVA) Khu phố 7 Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Việt Hà (III-400KVA) Khu phố 8, Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lê Thị Thu (3x50KVA) Khu phố 7 Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thanh Tùng (3x50KVA) Khu phố Long Giang, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đặng Công Tân (3x50KVA) Khu phố 7 Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Ngân Ngọc 3 (III-320KVA) Khu phố Long Giang, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 15/09/2026 đến 14:45:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Hữu Thuần (3x50KVA) Khu phố 7 Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 15/09/2026 đến 14:45:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR Phú Hương (III-750KVA) Khu phố Long Giang, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tiến Đạt (3x50KVA) Khu phố 7, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Minh Quân (III-250KVA) Khu phố 5, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Phước Thịnh (III-320KVA) Khu phố 8, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đặng Thị Thu (3x50KVA) Khu phố 8, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trường Phú (III-400KVA) Khu phố 7, Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Ngọc Khang (3x50KVA) Khu phố 8, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hoàng Thiên (3x50, III-630, III-1000KVA) Khu phố Phước Vĩnh Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hoàng Ngọc Vương (III-320KVA) Khu phố Long Điền, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Trinh (III-320KVA) Khu phố Long Điền, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Hoa Trinh (3x50KVA) Khu phố Long Điền, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Đèn Đường Phước Tín 02 (1x25KVA) Khu phố Phước Tín, phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hoàng Khuân (3x50KVA) Khu phố 1, phường Long Phước, Thị Xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Gosaco (III-320KVA) Thôn Phước Hòa xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Phong Nhung (III-750KVA) Khu phố Phước Yên phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lê Thị Thoa (3x37,5KVA) Khu phố Phước tín, phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 16/09/2026 đến 14:45:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lưu Đức Vinh (3x25KVA) Khu phố Sơn Giang, phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Diễm Thùy (III-250KVA) Khu phố Long Thủy 3, Phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA SVC (III-160KVA) Khu phố Phước Tín, phường Phước Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần Xã Thọ Sơn thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Viettel Đồng Nai, xã Bom Bo, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Cty TNHH Kim Long, xã Bom Bo, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Hộ kinh doanh Lương Hoàng Dung, xã Bom Bo, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Viettel Đồng Nai, xã Đak Nhau, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đồng Nai, xã Bù Đăng, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 15/09/2026 đến 16:20:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Hộ KD Lương Bá Đạo, xã Phước Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Viettel Đồng Nai, xã Phước Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Công ty TNHH MTV XNK Việt Phúc, xã Phước Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Viettel Đồng Nai, xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 16/09/2026 đến 14:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Viettel Đồng Nai, xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/09/2026 đến 15:20:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng ông ty cổ phần Hoàng Sơn I, xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các xã: Bù Đăng, Nghĩa Trung, Phước Sơn, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Cty TNHH NLSH Phương Đông xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Viettel Đồng Nai, xã Bù Đăng, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Hộ KD Nguyễn Duy Huy, xã Thọ Sơn, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/09/2026 đến 10:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 08:40:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 18/09/2026 đến 10:20:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:10:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 18/09/2026 đến 13:50:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:40:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:05:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 14/09/2026 đến 16:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline





KHU VỰC: Không mất điện khách hang

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 14/09/2026 đến 16:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÌNH PHƯỚC XANH

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH phát triển năng lượng STP7

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BÌNH PHƯỚC

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX-TM-DV bảo hộ lao động Thiên Ân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Bình, Phường An Lộc, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh An, Phường An Lộc, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Mường Trầu, xã Minh Đức, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất 02 khách hàng KDC Khang Minh Quân KP Thanh Kiều, Phường An Lộc, tỉhành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 13:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 15/09/2026 đến 09:50:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:40:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 15/09/2026 đến 13:50:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:40:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 15/09/2026 đến 16:20:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bù Ha, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, một phần Ấp Hưng Phước, xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 08:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, ấp tân phước, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/09/2026 đến 15:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bù Tam, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bù Tam, xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 08:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 12:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 3, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Cty CP Gỗ Tâm Thành (xã Tân Lợi, TP Đồng Nai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, TP. Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Gia Phúc xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần khu phố Đồng Nơ, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 20/9/2026.