Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Thứ sáu, 09:29 23/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này, các khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ không bị mất điện.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 23 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện mất điện? - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Giá Rai

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hồng Dân

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đông Hải

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hòa Bình

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điệnLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 25/1/2026: Khu vực nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026: Có sự thay đổi lớn về khu vực mất điện

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/1/2026: Có sự thay đổi lớn về khu vực mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 23/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 23/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng dữ dội 4 triệu đồng/lượng lên trên 173 triệu đồng/lượng.

Những khoản thuế bắt buộc hộ kinh doanh cho thuê nhà phải đóng năm 2026

Những khoản thuế bắt buộc hộ kinh doanh cho thuê nhà phải đóng năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 26 phút trước

GĐXH - Hộ kinh doanh cho thuê nhà ở, mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng có mức doanh thu trên 500 triệu đồng một năm bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Giá bạc hôm nay (23/1): Mở phiên tăng thêm 5,4 triệu đồng/kg, giá giao dịch qua ngưỡng 102 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (23/1): Mở phiên tăng thêm 5,4 triệu đồng/kg, giá giao dịch qua ngưỡng 102 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi mở phiên, thị trường trong nước tăng thêm từ 165.000 – 201.000 đồng/lượng, đưa giá bạc từ 96 triệu đồng/kg "bật nhảy" lên vùng 102 triệu đồng/kg. Mức tăng tương đương khoảng 5,4 triệu đồng/kg.

Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc lát

Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc lát

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.

Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế từ 1/7/2026

Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế từ 1/7/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người nộp thuế sẽ phải nộp tiền chậm nộp trong nhiều trường hợp nếu không thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn theo quy định.

Cập nhật lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026 mới nhất

Cập nhật lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026 mới nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần sẽ không có khu dân cư và đơn vị nào thuộc Đà Lạt bị mất điện.

SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV phổ thông được phân phối với nhiều phiên bản, trải dài từ động cơ đốt trong đến hybrid và thuần điện, có giá khởi điểm từ hơn 200 triệu đồng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà mặt phố trên địa bàn 5 xã mới được sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Trong nhịp sống hiện đại, lò vi sóng đã trở thành trợ thủ quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ. Từ hâm nóng bữa ăn, rã đông thực phẩm đến chuẩn bị nhiều món cùng lúc, lò vi sóng giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

Năm 2026 nên mua trang sức vàng tây hay vàng ta để giữ giá?

Năm 2026 nên mua trang sức vàng tây hay vàng ta để giữ giá?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Vàng tây và vàng ta đều rất phổ biến và được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam. Sự khác biệt về hàm lượng vàng khiến vàng tây và vàng ta trở thành yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

Xem nhiều

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 22/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 22/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ

Giá bạc hôm nay (22/1): Sau phiên sáng lao dốc, thị trường quay đầu bứt tốc mạnh mẽ

Giá cả thị trường
Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,3%: Gửi 500 triệu đồng được bao nhiêu tiền?

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,3%: Gửi 500 triệu đồng được bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường
SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top