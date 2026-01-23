Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện mất điện?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 23 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điệ n Bạc Liêu cũ từ ngày 23 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Giá Rai

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hồng Dân

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Đông Hải

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Hòa Bình

Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/1/2026.