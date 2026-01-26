Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Thứ hai, 09:00 26/01/2026
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 26/1 - 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 26/1 - 1/2/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 13:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thới Hòa, phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Thuận, Ấp Miếu Hội, Cây Xanh, xã Kim Sơn, xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cắt CB+3FCO trạm Lễ Hội 330 Năm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Công Đông

KHU VỰC: - Một phần ấp: Tân Tây 1, Tân Tây 2, Tân Tây 3, Tân Tây 7 xã Tân Đông; ấp: Kinh trên, Cống Rạch Bùn, Ấp Bắc 2 xã Tân Điền; ấp: Đôi Ma, Đôi Ma 3, Chợ 2, ấp 6 xã Gia Thuận và Toàn bộ ấp: Ông Gồng, Bà Lãnh, Xóm Bường, Gò Táo, Gò Lức, Chùa Đất Đỏ, Cầu Bà Trà, Xóm Dinh, Bờ Kinh xã Tân Đông; ấp: Đôi Ma, Đôi Ma 1, Đôi Ma 2, Chợ 3, Cầu Xây, Xóm Tựu, Xóm Rẩy, Xóm Lưới, Bồ Đề, Xóm Chủ, Xóm Đình, Xóm Mới, Giá Trên, Giá Dưới xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Bồ Đề, Xã Gia Thuận; ấp Chợ Bến xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bồ Đề Xã Gia Thuận; ấp Chợ Bến xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Giá Dưới, ấp Xóm Mới xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần áp Đôi Ma 2, ấp Chợ, ấp Chợ 1, ấp Chợ 2 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần áp Lăng, ấp Lăng 2, ấp Lăng 3 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Công


KHU VỰC: Phường Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 15:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu phố 5 – phường Gò Công (dọc đường Nguyễn Trọng Hợp), Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Long Hưng (dọc đường Đồng Khởi) – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 10:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Phố 7 (dọc đường Đồng Khởi) – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 01/02/2026 đến 14:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu phố 7 (dọc đường Đồng Khởi) – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu phố Hưng Phú – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Bình


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Bình xã Đồng Sơn .

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc xã Đồng Sơn .

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Lợi An xã Đồng Sơn 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Lợi An xã Đồng Sơn 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Đồng Sơn 

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú xã Vĩnh Bình. - Một phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, Bình Trung, Tân Thạnh xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Quới xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thới Hòa xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Phú xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Ninh Quới, Phú Trung xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Quí xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Thạnh xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: (Mất điện trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Thọ Khương, Bình Phú xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:10:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Thọ Khương, Bình Phú xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 01/02/2026 đến 16:40:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cai Lậy


KHU VỰC: Một phần khu phố Phú Hòa Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Sơn xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thinh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Lợi phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/1 - 1/2/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo


KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trường Xuân B, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 27/01/2026 đến 13:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Quang Phú xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp: Trung Thạnh, Trung Chánh, Trung Hòa, Trung Lợi, Phú Hòa xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Hòa xã Mỹ Tịnh An Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Bè


KHU VỰC: -Một phần ấp Mỹ Quới, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trinh B, xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi, ấp An Bình Đông, ấp Phú Hòa, ấp An Thạnh, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Toàn phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Thanh Hưng; - Toàn phần ấp Mỹ An, Lợi Trinh, Lợi Tường, Lợi Nhơn, Lợi Thuận, Hưng lợi, Thái Hoà, Chợ, Đông Thạnh xã Mỹ Lợi - Toàn phần ấp Mỹ Nghĩa 1, Mỹ Nghĩa 2 xã Mỹ Đức Tây - Toàn phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Mỹ Hiệp xã Mỹ Thiện - Toàn phần ấp Lương Ngãi, ấp Lương Nhơn, Ấp Lương Lễ, Ấp Lương Tín, Ấp Lương Trí xã An Hữu Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Toàn phần ấp 10, ấp 11, xã Thanh Hưng;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn ấp 5, 6, 7,8, 9, 12 xã Thanh Hưng. một phần ấp ấp 10,11 xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/01/2026 đến 13:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 5 , ấp 9B xã Mỹ Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú, Mỹ Hưng A xã Mỹ Đức Tây Một phần ấp Lương Nhơn xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Quới xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quí xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Phú Đông


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Thới tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Thu 2 xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Lý Quàn xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Nhiếm xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bãi Bùn xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu, toàn phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện mất điện?Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23 - 25/1/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện mất điện?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này, các khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ không bị mất điện.

Xe máy điện giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp sang trọng, trang bị hiện đại, đi xa 113km, cốp siêu rộng, rẻ hơn Honda Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp sang trọng, trang bị hiện đại, đi xa 113km, cốp siêu rộng, rẻ hơn Honda Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ có thể dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng, trở thành phương tiện di chuyển thay thế ‘Tiểu SH’ Vision.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 25/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 25/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 24/1: Dự báo lập đỉnh mới, vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 24/1: Dự báo lập đỉnh mới, vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý tăng mạnh

Giá cả thị trường

