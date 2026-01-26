Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Nhiều tuyến đường và khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 26/1 - 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 26/1 - 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26/1 - 1/2/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: một phần đường Hoàng Quốc Việt từ đường Nguyễn Văn Linh đi vào đến cầu Hàng Bàng rẽ trái đến hẻm tổ 10A và đi đến nhà trọ Thi Thơ. Phường An Bình TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Tầm Vu từ hẻm 216 đi đến hẻm 246, hẻm 250 và đến phòng khám Y học Cổ Truyền.Phường Tân An TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Huề - P. Cái Răng - TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phú Tân - P. Hưng Phú - TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV 6 - P. Cái Răng - TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Quang Trung - Một phần KV 9 - P. Hưng Phú - TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ vàm Cái Sâu dọc Sông Hậu đến vàm Cái Cui - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KDC Hồng Loan 5C(T2) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 13:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện các khu vực Trường Hưng, khu vực Trường Trung, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/01/2026 đến 14:00:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/01/2026 đến 14:00:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/01/2026 đến 16:00:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Quới, phường Thới Long., TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Tân Mỹ 2, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV rường Thọ, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần, KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, Thới An 3, 4, Thới Bình, Long Thạnh 2 phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần, KV Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, Thới An 3, 4, Thới Bình, Long Thạnh 2 phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: một phần KV Thới Thuận, P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/01/2026 đến 15:00:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần KV Thới Hưng, KV Thới Thạnh,P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Thới An Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh từ cầu Bình Thủy 3 Nguyễn Văn Linh đến cầu bà Bộ Nguyễn Văn Linh, Phường Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cty CP CBLT Hiệp Tài Phát, ấp Phụnng Lợi_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/01/2026 đến 10:20:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: ấp Phụnng Quới A_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 27/01/2026 đến 11:25:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụnng Quới A, ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 14:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 27/01/2026 đến 15:20:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Long_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 15:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thọ 1- Xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/01/2026 đến 16:00:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A- Xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Thọ- xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Mỹ Nhơn- Phường An Bình; ấp Nhơn Lộc 1 – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Mỹ Phước- Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Thành; Tân Thành; Nhơn Khánh; Nhơn Khánh A- Xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới An; Thới An B; Thới Thạnh; An Thạnh - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới An; An Thạnh - Xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuân – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Hung; Nhơn Hưng A- Xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Thới An A; Tân Bình; Bình Xuân – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Khách hàng trạm cấp Nước Thới Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/01/2026 đến 14:00:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xay Xát Quân Đoàn 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/01/2026 đến 11:00:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Chiếu Sáng Cồn Tren 1 ấp Thới Hiệp A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/01/2026 đến 15:30:00 ngày 26/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Phú, Trường Hưng, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 14:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 09:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.