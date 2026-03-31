Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 31/3 – 5/4/2026: Cập nhật những khu vực sẽ bị mất điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 31/3 – 5/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 31/3 – 5/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 31/3 – 5/4/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu Phố 16 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 10, phường 11 Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Ấp Cây Da xã Phước Thạnh Ấp Chánh xã Phước Thạnh Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh Ấp Rộc B xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu Ấp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3 xã Trường Mít Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh Ấp Phước Hội B xã Phước Thạnh Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh Ấp 5 xã Trường Mít

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà Phường Gò Dầu Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B, Thanh Bình C phường Gò Dầu Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu Khu phố Trâm Vàng 1 phường Gò Dầu Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu Ấp Phước An xã Phước Thạnh Ấp Phước Bình A xã Phước Thạnh Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh Ấp Phước An xã Phước Thạnh Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố Lộc An phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố An Đước phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Miền Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xóm Suối, Cầu Xe xã Hưng Thuận;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thịnh; Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH LI-YUEN GARMENT; Công ty TNHH Mây mặc LangHam; Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố An Phú phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Tân Tây xã Tân Phú

THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Xuân xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hội Tân xã Tân Hội

THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Ấp tân Trung B xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 14:57:00 ngày 30/03/2026 đến 17:04:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





KHU VỰC: Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 21:38:00 ngày 30/03/2026 đến 23:59:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Phước Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 09:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Ưu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/04/2026 đến 14:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tài Hùng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/04/2026 đến 15:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Thanh Tiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 09:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Văn Hiển

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 14:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Hùng Diệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Định 1 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Miviko Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN chế biến của mì Hồng Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 09:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Trung học cơ sở Suối Đá

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/04/2026 đến 10:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Bàu Năng-1

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/04/2026 đến 11:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Lộc, B2 xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mới xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 09:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Cưa xẻ gỗ Minh Anh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/04/2026 đến 10:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Thành





LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026





LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Trường Đức phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Trung Phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/3 – 5/4/2026.