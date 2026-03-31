Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 31/3 – 5/4/2026: Cập nhật những khu vực sẽ bị mất điện liên tục trong tuần

Thứ ba, 08:50 31/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 31/3 – 5/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 31/3 – 5/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 31/3 – 5/4/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 31/3 – 5/4/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh


KHU VỰC: Khu Phố 16 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 10, phường 11 Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Dầu


KHU VỰC: Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Ấp Cây Da xã Phước Thạnh Ấp Chánh xã Phước Thạnh Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh Ấp Rộc B xã Thạnh Đức 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu Ấp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 3 xã Trường Mít Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh Ấp Phước Hội B xã Phước Thạnh Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh Ấp 5 xã Trường Mít 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà Phường Gò Dầu Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B, Thanh Bình C phường Gò Dầu Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu Khu phố Trâm Vàng 1 phường Gò Dầu Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu Ấp Phước An xã Phước Thạnh Ấp Phước Bình A xã Phước Thạnh Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh Ấp Phước An xã Phước Thạnh Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trảng Bàng


KHU VỰC: Khu phố Lộc An phường An Tịnh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố An Đước phường An Tịnh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Miền Đông 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Xóm Suối, Cầu Xe xã Hưng Thuận; 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thịnh; Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hậu 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH LI-YUEN GARMENT; Công ty TNHH Mây mặc LangHam; Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam) 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố An Phú phường An Tịnh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Ấp Tân Tây xã Tân Phú 

THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Xuân xã Tân Phú 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hội Tân xã Tân Hội 

THỜI GIIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Ấp tân Trung B xã Tân Phú 

THỜI GIAN: Từ 14:57:00 ngày 30/03/2026 đến 17:04:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông 

THỜI GIAN: Từ 21:38:00 ngày 30/03/2026 đến 23:59:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Phước Minh. 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 09:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Ưu Mỹ 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/04/2026 đến 14:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tài Hùng 

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/04/2026 đến 15:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn 

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Thanh Tiến 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 09:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Văn Hiển 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan 

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 14:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Hùng Diệp 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Định 1 xã Dương Minh Châu 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Miviko Tây Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN chế biến của mì Hồng Phát 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 09:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Trung học cơ sở Suối Đá 

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/04/2026 đến 10:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Bàu Năng-1 

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/04/2026 đến 11:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Lộc, B2 xã Lộc Ninh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mới xã Thạnh Bình 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 09:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Cưa xẻ gỗ Minh Anh 

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/04/2026 đến 10:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Lập 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Thành


LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026


LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu phố Trường Đức phường Long Hoa 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Trung Phường Hòa Thành 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/3 – 5/4/2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top