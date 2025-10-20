Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Nhiều hộ dân 10 tiếng/ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 20-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 14:00:00 ngày 20/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 14:00:00 ngày 20/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 14:00:00 ngày 20/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/10/2025 15:00:00 ngày 21/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 22/10/2025 15:00:00 ngày 22/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 13:00:00 ngày 24/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 20/10/2025 13:00:00 ngày 20/10/2025 Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 23/10/2025 13:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 13:00:00 ngày 24/10/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 09:30:00 ngày 24/10/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/10/2025 13:00:00 ngày 26/10/2025 Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 13:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 20/10/2025 13:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp 6, xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 Xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/10/2025 11:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần ấp 10, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 21/10/2025 15:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 13:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp 09, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/10/2025 15:00:00 ngày 26/10/2025 Xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

