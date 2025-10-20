Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Nhiều hộ dân 10 tiếng/ngày không có điện dùng

Thứ hai, 13:05 20/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 20-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 20-26/10/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 20/10/2025

14:00:00 ngày 20/10/2025

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 20/10/2025

14:00:00 ngày 20/10/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 20/10/2025

14:00:00 ngày 20/10/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/10/2025

15:00:00 ngày 21/10/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 22/10/2025

15:00:00 ngày 22/10/2025

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

15:00:00 ngày 23/10/2025

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

16:00:00 ngày 24/10/2025

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

13:00:00 ngày 24/10/2025

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 20/10/2025

13:00:00 ngày 20/10/2025

Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 23/10/2025

13:00:00 ngày 23/10/2025

Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/10/2025

13:00:00 ngày 24/10/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/10/2025

09:30:00 ngày 24/10/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/10/2025

13:00:00 ngày 26/10/2025

Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 20/10/2025

13:00:00 ngày 20/10/2025

Một phần xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 20/10/2025

13:00:00 ngày 20/10/2025

Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

11:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp 6, xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

Xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 20/10/2025

11:00:00 ngày 20/10/2025

Một phần ấp 10, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

11:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 21/10/2025

15:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

13:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp 09, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/10/2025

15:00:00 ngày 26/10/2025

Xã Xà Phiên, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

