Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 3 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: Khu vực 10, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 13, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 10, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 08:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1B, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 17, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 10:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 7, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp 5B, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân,TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi và ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trường Bình và ấp Trường Hòa, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/06/2026 đến 13:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 10:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 09:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 09:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/06/2026 đến 14:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 10, ấp 11 xã Vị Thủy; Ấp Vĩnh Quới xã Vĩnh Tường-TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 10, ấp 11 xã Vị Thủy; Phường Long Bình-TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn





KHU VỰC: Một phần ấp 04, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 02, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 02, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 04; 05, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 01, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 02; 03; 04, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 01, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp