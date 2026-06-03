Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 3 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 10, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 13, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 10, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 08:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1B, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 17, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 10:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 7, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp 5B, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân,TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi và ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trường Bình và ấp Trường Hòa, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 7/6/2026.
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/06/2026 đến 13:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 10:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 09:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 09:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/06/2026 đến 14:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 10, ấp 11 xã Vị Thủy; Ấp Vĩnh Quới xã Vĩnh Tường-TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 10, ấp 11 xã Vị Thủy; Phường Long Bình-TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp 04, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 02, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 02, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 04; 05, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 01, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 02; 03; 04, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 01, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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