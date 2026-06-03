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Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư

Thứ tư, 08:00 03/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 3 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Khu vực 10, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 13, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 10, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 08:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1B, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 17, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 10:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 7, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Ấp 5B, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân,TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi và ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Trường Bình và ấp Trường Hòa, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp


KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/06/2026 đến 13:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 10:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 09:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 09:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 10:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/06/2026 đến 14:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vị Thủy


KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 10, ấp 11 xã Vị Thủy; Ấp Vĩnh Quới xã Vĩnh Tường-TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 10, ấp 11 xã Vị Thủy; Phường Long Bình-TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Viễn


KHU VỰC: Một phần ấp 04, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 11, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 02, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 02, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 04; 05, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 01, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 02; 03; 04, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 01, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

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Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h đến 19h nhiều khách hàng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cúp điện từ 6h đến 19h nhiều khách hàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hôm nay (2/6/2026) có một người trúng Vietlott

Hôm nay (2/6/2026) có một người trúng Vietlott

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, hè này cả xóm nhỏ miền Tây lại rộn ràng chuyện xé nhãn nhập mã sau khi giải khát

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, hè này cả xóm nhỏ miền Tây lại rộn ràng chuyện xé nhãn nhập mã sau khi giải khát

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Một năm trước, chị Lê Thị Ngọc Trang ở An Giang bất ngờ nhận giải thưởng 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi mùa hè của Nước tăng lực Number 1. Câu chuyện nhanh chóng lan khắp xóm nhỏ và trở thành đề tài được nhiều người nhắc đến.

Từ quán nước đến nơi làm việc, nhiều người hào hứng với thói quen xé nhãn sau khi giải khát

Từ quán nước đến nơi làm việc, nhiều người hào hứng với thói quen xé nhãn sau khi giải khát

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Đôi khi, niềm vui đến từ những điều rất giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Những ngày gần đây, sau khi giải khát bằng Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hay Nước tăng lực Number 1, nhiều người lại dành thêm vài giây để xé nhãn chai, nhập mã dự thưởng và chờ đợi kết quả trên điện thoại.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe Vision mới nhất giảm mạnh ở đại lý, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, cạnh tranh Lead, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

Giá xe Vision mới nhất giảm mạnh ở đại lý, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, cạnh tranh Lead, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

Tháng 6/2026, nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức, Hà Nội vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Tháng 6/2026, nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức, Hà Nội vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.

Tỷ giá USD hôm nay 2/6: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều tăng

Tỷ giá USD hôm nay 2/6: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều tăng

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 2/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/6/2026

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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

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Xe máy điện giá chỉ từ 27,5 triệu đồng bán ở Việt Nam cốp rộng ngang Lead, đi 200 km/lần sạc, rẻ như Vision đáng mua nhất thị trường

Xe máy điện giá chỉ từ 27,5 triệu đồng bán ở Việt Nam cốp rộng ngang Lead, đi 200 km/lần sạc, rẻ như Vision đáng mua nhất thị trường

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 41,5 triệu đồng của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng khách hàng chắc chắn hài lòng

Xe ga 110cc giá 41,5 triệu đồng của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng khách hàng chắc chắn hài lòng

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Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

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