Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Thứ hai, 13:09 05/01/2026
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ cúp điện nhiều giờ để sửa chữa.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 5 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 5 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 5 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Bến Tre


KHU VỰC: Một phần tổ 12, 13, 15 khu phố 6 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần tổ 12, 14 khu phố Nhơn An; một phần tổ 8, 9 khu phố Nhơn Nghĩa; một phần tổ 5 khu phố 2A phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Cách Mạng Tháng 8 từ Bưu điện Tỉnh Bến Tre (cũ) đến đường Lê Đại Hành; khu vực chợ phường 3(cũ) phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần tổ 2, 3, 26, 38 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu từ chùa Vạn Quốc đến Cầu Kinh Chẹt Sậy phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ba Tri


KHU VỰC: Tổ 6 ấp An Điền Bé xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 11:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng HKD Tạp Hóa thuốc BVTV Ba Tra

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 4 ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Mỏ Cày


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đăng xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 16:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:38:00 ngày 05/01/2026 đến 13:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp 3; Một phần ấp An Vĩnh 2; Một phần ấp An Vĩnh 1 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 13:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 10:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/01/2026 đến 13:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 4, An Vĩnh 1, 2, Hội An, An Bình, An Hoà, Bình Thới, An phong, An Lộc Giồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần Ấp 4; Một phần ấp An Vĩnh 1,2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 10:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 12:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/01/2026 đến 13:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần xã An Định, Thành Thới và xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bình Đại


KHU VỰC: - Khách hàng: Ban Quản lý Cảng Cá - ấp 4 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/01/2026 đến 09:20:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Tạ Minh Thịnh - ấp 6 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 05/01/2026 đến 10:40:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 12, 13, 14 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 8, 9, 12 ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Trại nuôi tôm 20 ha BCHQS tỉnh Bến Tre (cũ); NTCN Lê Nhật Biên; NTCN Lê Văn Hiền; NTCN Trịnh Văn Châu; NTCN Nguyễn Thị Kiêm Thu 2; NTCN Lê Phước Lập; NTCN Nguyễn Thị Đã - ấp 6 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thạnh Phú


KHU VỰC: Một phần ấp An Hội A xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 09:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 09:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thới xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/01/2026 đến 10:20:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/01/2026 đến 10:20:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/01/2026 đến 14:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/01/2026 đến 14:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/01/2026 đến 15:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Dững ấp Thạnh An xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/01/2026 đến 15:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hải xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Giao Bình xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSXX Lưu Văn Giải ấp Thạnh An xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí A xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/01/2026 đến 10:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí A xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/01/2026 đến 10:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/01/2026 đến 15:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/01/2026 đến 15:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thuận A xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp An Thạnh, An Ngãi, An, Bình; xã Thạnh Phú; Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 2, xã Thạnh Phú, Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Thạnh Trị Thượng, Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng, An Hoà, An Khương; Xã Thạnh Phú; Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng; Xã Thạnh Phú; Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa A xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Túc


KHU VỰC: ấp Phú Nhơn xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp An Thới A xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Định Thọ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Phước Thành Phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp 2, ấp 3 xã Phú Túc, ấp Phú Ngãi xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giồng Trôm


KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp 3; ấp Đông Ngô, Tây Kinh xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Lương Phú 1 xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Bình Lợi xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 ấp Bình Phú xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Hưng Bình xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Long Thị xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Long Thị xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 06/01/2026 đến 10:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 12, 14 ấp Phước Mỹ xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 06/01/2026 đến 11:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp Hưng Phú B xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 20, 21 ấp Hưng Phú B xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/01/2026 đến 15:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13 ấp Bình Tiên xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 10, 11 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9, 10, 11 ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình An - Bình Đông A - Bình Đông B - Bình Phú xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 14, 16 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 09:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Giồng Ông Xồm

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 10/01/2026 đến 10:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 20 ấp Tân Thị, tổ 2 ấp Giồng Sâu xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 5, 6 ấp Tân Điền 1 Phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Lách


KHU VỰC: Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Đông Kinh, Phú Qưới, Vĩnh Chính xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung


KHU VỰC: Tổ 12, 13 ấp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/01/2026 đến 16:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Tổ 4, 5, 6, 7, 8 ấp Đông Thạnh; tổ 17, 18, 19 ấp Tân Lợi - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6, 7 ấp Thủ Sở - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Tổ 3, 4, 5, 6 khu phố Tân Thông 1 - phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Gia Thạnh - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Ấp Chợ Cũ, Chợ Mới - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Ấp Gia Thạnh, Ông Cốm, Xóm Cối, Ông Thung - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có khu vực cả tuần ngày nào cũng bị mất điệnLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có khu vực cả tuần ngày nào cũng bị mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

