Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 5 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/12/2025 – 4/1/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Hồ Thị Trầm, Đinh Công Bê, Nguyễn Thị Trà, từ tổ 1 đến tổ 15, khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Thị Cánh, Phạm văn Thưởng, từ tổ 4 đến tổ 10, khóm 2, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường đất sau Tỉnh Đội, tổ 8, tổ 9, khóm Tân Thuận, tổ 19, tổ 20, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Lộ Hòa Đông, Cái Tắc Thông Lưu, từ tổ 4 đến tổ 12, khóm Đông Bình và toàn bộ khóm Tân Phát, khóm Đông Thạnh, khóm Đông Hòa, khóm Đông Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Kinh 85, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 05/01/2026 đến 12:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (phía trái từ Phở Thanh Nhã đến Cơm Tấm Kiều Trinh), phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 06/01/2026 đến 10:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thông Thuận thuộc trạm biến áp Hùng Vương 1, Khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ đường Lý Thường Kiệt đến cầu Cái Sơn 2), một phần đường Lý Thường Kiệt (từ đường Nguyễn Huệ đến đường Hùng Vương), một phần đường Nguyễn Huệ (từ cầu Cái Sơn 1 đến Chợ Thực phẩm Sa Đéc), một phần đường Phan Bội Châu (từ cầu Cái Sơn 1 đến cầu Cái Sơn 3), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hào Phát Nha Mân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hoàng Lưu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực CDC Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM Lộc Phượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Hưng 3, Phan Phú Hào

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực CDC Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực đường liên huyện từ UB xã An Khánh cũ đến Trung tâm học tập cộng đồng xã An Phú Thuận cũ, toàn bộ khu vực Cuối rạch Xẻo Nổ, toàn bộ khu vực cuối Rạch Mái chèo, toàn bộ khu vực từ Cầu Sáu Hay đến kênh 19 tháng 5 thuộc xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Nhân Lương đến Rạch Chùa thuộc xã Phú Hựu, xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Lò đến Chợ An Khánh, toàn bộ khu vực Chợ Phú Hựu đến Chợ Kinh Mới thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực đường liên huyện từ UB xã An Khánh cũ đến Trung tâm học tập cộng đồng xã An Phú Thuận cũ, toàn bộ khu vực Cuối rạch Xẻo Nổ, toàn bộ khu vực cuối Rạch Mái chèo, toàn bộ khu vực từ Cầu Sáu Hay đến kênh 19 tháng 5 thuộc xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/01/2026 đến 12:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Nhân Lương đến Rạch Chùa thuộc xã Phú Hựu, xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/01/2026 đến 12:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Chồm Bần đến Hàn Thẻ thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Hào Huyền thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ cầu 30 tháng 4 đến Đình Tân Phú Trung thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cầu Mương Khai Tân Mỹ đến Mương Hai Tụy thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực phía tiểu Lộ từ Cầu Rạch Đường Vo đến Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ đầu Rạch Xẻo Lăng đến cầu Giáo Thận thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Hòa, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Hòa, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư đuôi mõm Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực cụm dân cư Ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ dal Ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ dal Ấp Mương Kinh đến cầu kênh củ xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841 Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư đường tuần tra Ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư chợ cửa khẩu Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm bơm Đìa Sậy, TB Ô Môi Ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm bơm Thái Hùng 1 Ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm bơm Kênh Sườn 1 Ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: mất điện trạm công cộng mầm non an thọ thuộc xã An Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm công công kinh tân hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm công cộng Trạm Bắc Trang 3 thuộc xã Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm công cộng TDC Thành Lập 3 thuộc xã Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm công cộng trạm Gò Ô Môi 1 thuộc xã Tân Hộ CƠ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm công cộng trạm Ngã ba Đồn 909 thuộc xã Tân Hộ CƠ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm chuyên dùng quách văn chánh 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm chuyên dùng Trang trại Hồng Mỹ 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điện trạm chuyên dùng trạm NMCBG -Tân Hồng 1, trạm NMCBG -Tân Hồng 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 09:15:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 05/01/2026 đến 10:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/01/2026 đến 14:45:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 05/01/2026 đến 16:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2A xã Phương Thịnh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm 3, khóm 15, Phường Mỹ Ngãi (mất điện một phần Bà Vẫn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện một phần Cầu Bà Dư)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện một phần khu vực Cống Thủy Lợi)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA TB Vạn Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 10, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kênh Ông Hai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kênh Tây Xếp Trái)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, ấp Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (mất điện một phần kênh Bảy Thước)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần CDC Phương Trà)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2P, xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần Ca Oanh)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2P, xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần Ca Oanh)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Bình Dân, Phường Mỹ Trà (mất điện một phần Rạch Bà Mụ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Ba Sao (mất điện một phần rạch Trâm Bầu-Xẻo Sình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp (mất điện khu vực Trường MN Mỹ Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4P, xã Ba Sao ( mất điện khu vực Trường THPT Thống Linh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Đập Đá)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/01/2026 đến 14:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Vũ Quốc Trí

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Chợ đầu mối trái cây, CCN Mỹ Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Cụm Dân Cư Kinh Nhà Hay)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 13:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Khu vực Rạch Ba Quang xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Cả Côn - Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chùa An Long, Cầu Cái Tàu thuộc một phần ấp An Bình xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Huyện lộ 64 từ Cầu Tân Bình đến Công Viên Bình Thạnh Trung, Rạch Xẻo Sung thuộc một phần ấp Bình Hiệp B xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu dân cư Bình Hiệp, Rạch Tân Bình từ Cầu Tân Bình đến Cầu Gia Vàm, Rạch Ngã Cạy, Ngã Bát, Xáng Nhỏ, Xẻo Gia thuộc xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 08:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu dân cư số 7, Công an Phòng cháy chữa cháy Lấp Vò và một phần khách hàng ấp Bình Lợi 2 xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu dân cư Bình Hiệp, Rạch Tân Bình từ Cầu Tân Bình đến Cầu Gia Vàm, Rạch Ngã Cạy, Ngã Bát, Xáng Nhỏ, Xẻo Gia thuộc xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực qua Cầu Chợ gần Quán 234)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực gần Nước đá Thái Bình)

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 05/01/2026 đến 16:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HTX Bình Minh, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng HTX Bình Minh, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm Phú Lợi 2, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm Kênh Mương Khai, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm VNS PHẠM TẤN ĐẠT, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xay Xát Nguyễn Văn Tính, xã An Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm XX Lê Khả Thực, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nước Sạch Trần Ngọc Bình, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Mương Ông Cha, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực từ Chợ Tân Huề đến Mương Hai Tuốt)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 07:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An và Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực từ Trường Tiểu học Tân Huề đến Mương Bảy Quẹo)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực từ Chợ Tân Huề đến Mương Hai Tuốt)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà Máy Xay Xát Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 10:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Hoàng Phi đến nhà ông Lê Văn Phết)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà máy Nước đá Ông Quới

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/01/2026 đến 12:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp K10, xã Tam Nông (Khu vực từ nhà ông Tống Văn Tuấn dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Võ Văn Sơn)

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Trang Trại Thủy Sản Hồng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/01/2026 đến 15:30:00 ngày 05/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 7

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Công Ty Bê Tông Hà Thanh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 10

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm trạm NTTS Hùng Cá 32, 38

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phú Xuân, xã Tam Nông (Khu vực từ nhà bà Võ Thị Diệu đến nhà ông Phạm Thanh Hùng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phú Xuân, xã Tam Nông (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Thơ đến nhà bà Phạm Ngọc Nương)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Ninh Thuận, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Dương Văn Lợi đến trạm Bơm An Phú 1) (Khu vực từ nhà ông Lê Thanh Hải đến nhà ông Nguyễn Văn Nhơn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp K8, xã Tam Nông (Khu vực từ trạm Cơ Khí Kiến Phong dọc theo đường ĐT 843 đến bến đò K8)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng khách hàng Nguyễn Phú Hộ - NTTS Phan thanh Vân - NTTS Dương Văn Bình - Trạm bơm Võ Công Vững - Thực Phẩm Sạch - Trạm bơm Ngô Thành Tâm - Sấy lúa Lê Văn Ninh (trạm 1 và 2) - NTTS Võ Văn Dũng (Bình Thạnh) - NTTS Phạm Văn Băng - NTTS Nguyễn Trạng Sư (Bình Thạnh)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/01/2026 đến 18:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV.