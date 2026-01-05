Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ cúp điện nhiều giờ để sửa chữa.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 5 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 5 - 11/1/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/01/2026 đến 16:00:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố Tân Tỉnh, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu nhà ở Vincom và khu thương mại Vincom
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/01/2026 đến 15:30:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 13:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 4, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 16:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: - Một phần Ấp Hiệp Trị, Ấp Hòa Bình Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Nghĩa Chí, Ấp Tân Xuân Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần Ấp Thạnh Hòa, Ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần Ấp Giồng Lãnh 1, Ấp Giồng Lãnh 2, Ấp Trại Cá Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Gò Lức, Tân Tây 1, Tân Tây 2, Tân Tây 3, Tân Tây 4, Tân Tây 5, Tân Tây 6, Tân Tây 7, Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Phước 4, Tân Phước 5, Tân Phước 6, Tân Phước 7, Tân Phước 8 xã Tân Đông; ấp 1, ấp 2,ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần ấp 5, ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Điền xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Quới xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 đường Cao Văn Chiếm phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, 4, 5, 6, 12 xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, Xuân Sắc xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2, xã Tân Phước 1
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 15:00:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Bình Quới Thượng, Phú Thượng xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 11:30:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa A xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Thạnh xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, Thạnh Lợi xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, Thạnh Lợi xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 08:30:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, Tân Long xã Chợ gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, Thạnh Lợi xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, Bình Hạnh xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạnh, Long Thạnh xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, ấp 2 xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Chợ Gạo, một phần ấp An Khương xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Lược 1, Tân Lược 2, Tân Quới, Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Hòa xã Tân Hương Một phần xã Tân Phước 3, Hưng Thạnh
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 11/01/2026 đến 18:30:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/01/2026 đến 17:00:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Quí xã Hoà Khánh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Thiện, Hậu Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú Xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
