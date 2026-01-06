Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều hộ dân sẽ liên tục nằm trong diện cúp điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 6 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thiềng Đức 3B, tổ 7, 8, 9, 10, 11, 14/9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thanh Mỹ 3, tổ 7, 8, 9, 10, 11, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường An 9, Trường An 9A, tổ 11, 12,13, 14, khóm Tân Quới Tây và khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Nhơn Quới 4, tổ 22, 23, 24, khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Huyền Báo, tổ 1, 2, 3, 4, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các tổ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm K3P9B-2, tổ 20, 21, 22, khóm 3, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt từ ngã tư Nguyễn Huệ và Võ Văn Kiệt đến Cafe Lê Vy; Một phần đường Lô 2, Lô 3, Nguyễn Huệ, tổ 10, 11, 12, 13, 14, tổ 4, 5, 6, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tường Trí, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 06/01/2026 đến 09:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hiệp Thuận, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hiệp Thuận, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Định, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đục Dong, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/01/2026 đến 15:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành B, Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng thuộc trạm Hai Hoạch, Hai Hoạch 1, Hai Hoạch 2 thuộc ấp 6, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 13:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng thuộc trạm 3 Mỹ Phú Tân và T. 4 Mỹ Phú Tân thuộc ấp Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng XX Minh Thành, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH Ngân hàng Tam Bình; ấp 2 - xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Thuận Phú B thuộc một phần tổ 15, 17 ấp Thuận Phú B; Một phần Dân cư vượt lũ Thuận Phú B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Thuận Phú B thuộc một phần tổ 15, 17 ấp Thuận Phú B; Một phần Dân cư vượt lũ Thuận Phú B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Phú 3 thuộc một phần tổ 4, 5, 6, 9, 10, 16 ấp Thuận Phú B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 15:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 4A, thuộc một phần tổ Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 4, thuộc một phần tổ Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 15:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Phước, thuộc Tổ 08, ấp An Phước, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đại Nghĩa 1, thuộc Tổ 6, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm GKN Vĩnh Long, thuộc Tổ 5, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú Mỹ 2, tổ 2, ấp Phú Mỹ 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CCác hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Hòa 4 và trạm Bình Hòa 6, tổ 7, ấp Phú An 2; tổ 12, ấp Bình Hòa 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Hòa 4 và trạm Bình Hòa 6, tổ 7, ấp Phú An 2; tổ 12, ấp Bình Hòa 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Ranh Làng và trạm Ranh Làng 1, từ tổ 7 đến tổ 9, ấp Phú An 2; xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Khu nhà ở Nguyễn Hữu An, tổ 10, ấp Phước Lợi A, Phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phước Ngươn, tổ 8, ấp Phước Ngươn A, Phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú Đức, tổ 5, ấp An Thành, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt điện hoàn toàn đường dây trung thế trụ 472VLg/128/1/44/7/34/5/44 đến trụ 472VLg/128/1/44/7/34/5/84 tuyến 472 Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Hạnh B, Bờ Sao 1, Bờ Sao 2, thuộc tổ NDTQ số 4+5, ấp Mỹ Hạnh, xã Cái Nhum, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/01/2026 đến 10:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Khu Dãn Dân 2, thuộc tổ NDTQ số 3, ấp An Hương, xã Nhơn Phú, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thạnh 2, tổ NDTQ số 5 ấp Phú Thuận, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điệ trạm Thủy Thuận 7, tổ NDTQ số 5, ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 09:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điệ trạm An Phước 5, tổ NDTQ số 7, ấp Phước Thủy, xã Cái Nhum, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lộc 1, tổ NDTQ số 5, ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lộc, tổ NDTQ số 6, ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Ấp Thành Nhân, xã Tân Q\ưới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Biên, xã Tân Q\ưới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.