Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 21 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 21 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 21 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: trạm Xay Xát Sóc Dồ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/01/2026 đến 10:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Xay Xát Thuận Hả

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/01/2026 đến 12:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KH NH An Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 15:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Cty TNHH Cao Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 15:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: rạm DNTN Thành Tín

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Xay Xát Thuận Phát

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/01/2026 đến 10:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm DNTN Thượng Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/01/2026 đến 10:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Thống Nhất

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/01/2026 đến 12:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KS Quốc Hồng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/01/2026 đến 12:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm DNTN Phương Đông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/01/2026 đến 15:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Nhà Hàng Vương Pạ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/01/2026 đến 15:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Gia Huy

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm DNTN Bỉnh Lợ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: rạm Cty CP XD CTGT 75

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/01/2026 đến 10:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KH Thành Tín

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 12:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Sandtard 6

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/01/2026 đến 12:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KH DNTN Trương Bửu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/01/2026 đến 17:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Thái Quốc Hùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 10:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Hồ Văn Kiệt

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: ấp Cầu Đồn - xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 15:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 01 khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 12:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Cha6uk, một phần phường Khánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/01/2026 đến 12:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/01/2026 đến 17:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Một phần ấp 14 - xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 16:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp Đặng Thị Mến

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp Lý Khoa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 14:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp Tôn Hoa Sen

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: 1 KH (TSKH)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 09:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 KH (TSKH)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/01/2026 đến 16:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Năm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.

Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Trạm riêng của khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 12:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm riêng của khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm riêng của khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/01/2026 đến 17:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm riêng của khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/01/2026 đến 16:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.