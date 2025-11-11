Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện từ 6h sáng đến 16h chiều một số khu dân cư

Thứ ba, 11:03 11/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 11-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện từ 6h sáng đến 16h chiều một số khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Linh từ đầu đường Ngô Sĩ Liên bên phải đi đến ngã tư 3/2, Phường Tân An, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 11/11/2025

11:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

08:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần KV Yên Thuận - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:45:00 ngày 12/11/2025

09:45:00 ngày 12/11/2025

Một phần KV Yên Bình - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần KV Yên Bình - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH Trần Thái Solar - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần KV 1 ; 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần KV 5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

11:00:00 ngày 15/11/2025

Bộ Chỉ Huy Quân Sự TP Cần Thơ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng Công ty ADC, khu vực Thới Hưng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Mất điện trạm DỰ ÁN NMNĐ Ô MÔN TESPCO trụ 116/37/1-478CN, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Khu vực Rạch Sung, khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:30:00 ngày 14/11/2025

Khu vực Tân Xuân, khu vực Bình Thuận, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

KV Tân Thạnh, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/11/2025

14:30:00 ngày 14/11/2025

Ấp Tân Lợi, Xã Phong Điền, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Khu vực Bình Thuận, khu vực Tân Qui, Phường Phước Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần KV Phước Lộc, Tân An, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

09:00:00 ngày 12/11/2025

Nhà hàng Lộc Phát 1, KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 12/11/2025

10:30:00 ngày 12/11/2025

Thuộc trạm Việt Phát Nông, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 12/11/2025

13:00:00 ngày 12/11/2025

NTTS Phan Thanh Sơn, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

14:30:00 ngày 12/11/2025

Hàn tiện Hồ Thị Tám, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Giống Cây Trồng Bình Minh, KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Khu vực Rạch Sung, khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 14/11/2025

09:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần KV Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần KV Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 14/11/2025

13:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

KV, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, KCN Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, KCN Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 14/11/2025

09:00:00 ngày 14/11/2025

Tổ 9, KV Bình Phó A, Rạch Ông Kinh, P Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Đinh Công Chánh, tổ 10, 11, KV Bình Phó A, Rạch Ông Kinh, P Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 11/11/2025

09:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 11/11/2025

10:40:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 ngày 11/11/2025

11:50:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:10:00 ngày 11/11/2025

14:10:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 11/11/2025

15:20:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Đất Mới, Long Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/11/2025

09:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 13/11/2025

10:40:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:10:00 ngày 13/11/2025

14:10:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 13/11/2025

15:20:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Phụng Quới A, Thầy Ký, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 11/11/2025

15:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Tân Nhơn, xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực: Mỹ Lộc – Khu TĐC Mỹ Khánh, Phường An Bình

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần khu vực: Mỹ Lộc – Khu 14 KDC Hồng Phát, Phường An Bình

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần khu vực: Mỹ Lộc, Khu TĐC Mỹ Khánh, Phường An Bình

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

15:30:00 ngày 14/11/2025

Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

11:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

09:30:00 ngày 12/11/2025

Ấp Định Phước, Định Thành, xã Trường Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

15:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

10:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai, một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai, một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Khu vực Thới Hòa A, Thới Thuận, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

12:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần Xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần Xã Cờ Đỏ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

09:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần Phường Trung Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần Phường Trung Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

14:15:00 ngày 13/11/2025

Một phần Phường Trung Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần Phường Trung Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần Phường Trung Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần Xã Trung Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/11/2025

14:15:00 ngày 14/11/2025

Một phần Phường Trung Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Top