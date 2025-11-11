Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện từ 6h sáng đến 16h chiều một số khu dân cư

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 11-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Linh từ đầu đường Ngô Sĩ Liên bên phải đi đến ngã tư 3/2, Phường Tân An, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 11/11/2025 11:30:00 ngày 11/11/2025 Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 08:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần KV Yên Thuận - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:45:00 ngày 12/11/2025 09:45:00 ngày 12/11/2025 Một phần KV Yên Bình - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần KV Yên Bình - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH Trần Thái Solar - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần KV 1 ; 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần KV 5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/11/2025 11:00:00 ngày 15/11/2025 Bộ Chỉ Huy Quân Sự TP Cần Thơ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng Công ty ADC, khu vực Thới Hưng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Mất điện trạm DỰ ÁN NMNĐ Ô MÔN TESPCO trụ 116/37/1-478CN, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Khu vực Rạch Sung, khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Khu vực Tân Xuân, khu vực Bình Thuận, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 KV Tân Thạnh, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/11/2025 14:30:00 ngày 14/11/2025 Ấp Tân Lợi, Xã Phong Điền, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Khu vực Bình Thuận, khu vực Tân Qui, Phường Phước Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần KV Phước Lộc, Tân An, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 09:00:00 ngày 12/11/2025 Nhà hàng Lộc Phát 1, KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 12/11/2025 10:30:00 ngày 12/11/2025 Thuộc trạm Việt Phát Nông, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 12/11/2025 13:00:00 ngày 12/11/2025 NTTS Phan Thanh Sơn, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 14:30:00 ngày 12/11/2025 Hàn tiện Hồ Thị Tám, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Giống Cây Trồng Bình Minh, KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Khu vực Rạch Sung, khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần KV Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần KV Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 14/11/2025 13:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 KV, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, KCN Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, KCN Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 14/11/2025 09:00:00 ngày 14/11/2025 Tổ 9, KV Bình Phó A, Rạch Ông Kinh, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 14/11/2025 15:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần đường Đinh Công Chánh, tổ 10, 11, KV Bình Phó A, Rạch Ông Kinh, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 11/11/2025 09:30:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 11/11/2025 10:40:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 ngày 11/11/2025 11:50:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:10:00 ngày 11/11/2025 14:10:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 11/11/2025 15:20:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần ấp Đất Mới, Long Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 13/11/2025 09:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 13/11/2025 10:40:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:10:00 ngày 13/11/2025 14:10:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 13/11/2025 15:20:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Phụng Quới A, Thầy Ký, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 11/11/2025 15:30:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Tân Nhơn, xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần khu vực: Mỹ Lộc – Khu TĐC Mỹ Khánh, Phường An Bình Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần khu vực: Mỹ Lộc – Khu 14 KDC Hồng Phát, Phường An Bình Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần khu vực: Mỹ Lộc, Khu TĐC Mỹ Khánh, Phường An Bình Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 15:30:00 ngày 14/11/2025 Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 11/11/2025 11:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 09:30:00 ngày 12/11/2025 Ấp Định Phước, Định Thành, xã Trường Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 12/11/2025 15:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 10:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai, một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai, một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Khu vực Thới Hòa A, Thới Thuận, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 11/11/2025 12:30:00 ngày 11/11/2025 Một phần Xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần Xã Cờ Đỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 09:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần Phường Trung Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần Phường Trung Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 14:15:00 ngày 13/11/2025 Một phần Phường Trung Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần Phường Trung Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 09:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần Phường Trung Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần Xã Trung Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/11/2025 14:15:00 ngày 14/11/2025 Một phần Phường Trung Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

