Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện từ 6h sáng đến 16h chiều một số khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 11-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Linh từ đầu đường Ngô Sĩ Liên bên phải đi đến ngã tư 3/2, Phường Tân An, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
08:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần KV Yên Thuận - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:45:00 ngày 12/11/2025
09:45:00 ngày 12/11/2025
Một phần KV Yên Bình - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần KV Yên Bình - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH Trần Thái Solar - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần KV 1 ; 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần KV 5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
11:00:00 ngày 15/11/2025
Bộ Chỉ Huy Quân Sự TP Cần Thơ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng Công ty ADC, khu vực Thới Hưng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Mất điện trạm DỰ ÁN NMNĐ Ô MÔN TESPCO trụ 116/37/1-478CN, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Khu vực Rạch Sung, khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Khu vực Tân Xuân, khu vực Bình Thuận, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
KV Tân Thạnh, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/11/2025
14:30:00 ngày 14/11/2025
Ấp Tân Lợi, Xã Phong Điền, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Khu vực Bình Thuận, khu vực Tân Qui, Phường Phước Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần KV Phước Lộc, Tân An, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
09:00:00 ngày 12/11/2025
Nhà hàng Lộc Phát 1, KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 12/11/2025
10:30:00 ngày 12/11/2025
Thuộc trạm Việt Phát Nông, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 12/11/2025
13:00:00 ngày 12/11/2025
NTTS Phan Thanh Sơn, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
14:30:00 ngày 12/11/2025
Hàn tiện Hồ Thị Tám, KV Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Giống Cây Trồng Bình Minh, KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Khu vực Rạch Sung, khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần KV Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần KV Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 14/11/2025
13:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
KV, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, KCN Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, KCN Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 14/11/2025
09:00:00 ngày 14/11/2025
Tổ 9, KV Bình Phó A, Rạch Ông Kinh, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Đinh Công Chánh, tổ 10, 11, KV Bình Phó A, Rạch Ông Kinh, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 11/11/2025
09:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 11/11/2025
10:40:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 ngày 11/11/2025
11:50:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:10:00 ngày 11/11/2025
14:10:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 11/11/2025
15:20:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Đất Mới, Long Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/11/2025
09:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 13/11/2025
10:40:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:10:00 ngày 13/11/2025
14:10:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 13/11/2025
15:20:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Phụng Quới A, Thầy Ký, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
15:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Tân Nhơn, xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực: Mỹ Lộc – Khu TĐC Mỹ Khánh, Phường An Bình
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần khu vực: Mỹ Lộc – Khu 14 KDC Hồng Phát, Phường An Bình
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu vực: Mỹ Lộc, Khu TĐC Mỹ Khánh, Phường An Bình
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
15:30:00 ngày 14/11/2025
Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
11:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
09:30:00 ngày 12/11/2025
Ấp Định Phước, Định Thành, xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
15:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
10:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai, một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai, một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Khu vực Thới Hòa A, Thới Thuận, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần Xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần Xã Cờ Đỏ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
09:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần Phường Trung Nhứt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần Phường Trung Nhứt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
14:15:00 ngày 13/11/2025
Một phần Phường Trung Nhứt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần Phường Trung Nhứt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần Phường Trung Nhứt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần Xã Trung Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/11/2025
14:15:00 ngày 14/11/2025
Một phần Phường Trung Nhứt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
GĐXH - Xe ga Honda Spacy giờ đây đã trở lại với những nâng cấp ấn tượng, giá bán hấp dẫn hơn cả Vision, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn thay thế SH Mode.
Với xu hướng ngày càng nhiều du khách Việt lựa chọn khám phá các quốc gia Châu Á. Đại Việt Tourist nổi bật là đơn vị lữ hành uy tín, chuyên cung cấp tour Châu Á trọn gói giá tốt.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng vượt mức 150 triệu đồng/lượng.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Xe máy điện mới của Ấn Độ Numeros Motors đang gây chú ý nhờ giá chỉ 19 triệu đồng, pin di chuyển 109km và loạt công nghệ thông minh vượt tầm giá.
GĐXH - SUV hạng A của Hyundai giá bán rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng và chiếm lĩnh thị phần từ tay các đối thủ.
GĐXH - Giá xe Mazda CX-5 lăn bánh mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C bởi ưu đãi lớn, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
GĐXH - Xe máy điện giá khá mềm gây chú ý với thiết kế châu Âu, pin bền, chống nước IP67 và hơn 15 tính năng thông minh cho giới trẻ.