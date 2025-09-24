Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Thứ tư, 11:11 24/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 24-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:15:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần đường 30/4 từ ngã tư Mậu Thân đi đến ngã ba đường Quang Trung. Một phần đường Mạc Thiên Tích từ đường 30/4 vào bên tay trái đi đến đường Mậu Thân. TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần đường Trần Hưng Đạo từ đường Trần Bình Trọng đi đến hẻm 123, 93, 138 và đi đến đường Lý Tự Trọng. TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:15:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Đường Mậu Thân từ đầu đường Nguyễn Văn Trổi bên phải đi đến Cao Thắng. TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Đường Mậu Thân từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đầu đường Lê Anh Xuân TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần KDC Cty CP ĐT&XD Số 8 - KV 2 - P. Hưng Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:30:00 ngày 24/09/2025

Mất điện khách hàng KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện KV Thới Hòa, KV Hòa An A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Mất điện KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Mất điện trạm khách hàng 002/2 Ấp Thới Bình A3, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Mất điện khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Mất điện trạm khách hàng khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Mất điện khu vực Bình Lập, Bình Khánh, Phường Phước Thới, KV 12, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Mất điện trạm khách hàng khu vực Hòa Thạnh A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

09:30:00 ngày 26/09/2025

Mất điện trạm khách hàng khu vực 15, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Mất điện khu vực 5, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Mất điện khu vực Hòa Thạnh A, Hòa Thạnh B, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Mất điện khu vực Thới Trinh B, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Mất điện khu vực Thới Trinh A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Mất điện trạm khách hàng: Xí Nghiệp In Tổng Hợp Cần Thơ - KV Bình Phước, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

09:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 24/09/2025

10:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 24/09/2025

13:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 24/09/2025

15:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 24/09/2025

15:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 24/09/2025

09:30:00 24/09/2025

Tổ 18, 19, KV Bình Dương B, đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 24/09/2025

11:30:00 24/09/2025

Một phần tổ 11, 12, 14, 15, 17 Rạch Miễu Ông, KV Bình Dương B, P. Long Tuyền, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 24/09/2025

15:00:00 24/09/2025

Tổ 3, 4, 5, 10, 13, 14, KV Bình Thường A, P Long Tuyền, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 24/09/2025

17:00:00 24/09/2025

Tổ 6, 7, 8, 9, KV Bình Thường B, Rạch Chuối, P Long Tuyền, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 25/09/2025

16:30:00 25/09/2025

Khu TT Nhà Máy Điện đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 26/09/2025

09:30:00 26/09/2025

Hẻm 70 đường Lê Hồng Phong và một phần tổ 7 KV 6 đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông,TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 26/09/2025

11:30:00 26/09/2025

Hẻm 2C, 2A và một phần tổ 1, 2, 3, 4 KV 1 đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 26/09/2025

15:00:00 26/09/2025

Một phần tổ 1, 2, 3, 4 Rạch Thới Ninh, KV Thới An, P. Thới An Đông, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 26/09/2025

17:00:00 26/09/2025

Một phần Rạch Kinh Ống KV Thới Hòa, P Thới An Đông, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 24/09/2025

13:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần Ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 24/09/2025

13:30:00 ngày 24/09/2025

Một phần Ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Qui Lân 5 - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 ngày 25/09/2025

11:20:00 ngày 25/09/2025

Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 25/09/2025

14:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:10:00 ngày 25/09/2025

15:40:00 ngày 25/09/2025

Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

14:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Phụng Thạnh - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Phụng Quới A - Xã Thạnh An - TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Ấp Vĩnh Lân, Vĩnh Qui, Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Trinh - TP. Cần Thơ và Ấp Hòa Tây B - Xã Phú Hòa - Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/09/2025

08:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần Xã Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 28/09/2025

17:30:00 ngày 28/09/2025

Một phần Xã Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần các ấp: Tân Lợi – xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

16:00:00 ngày 24/09/2025

Một phần ấp Thới Bình – xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Nhơn Phú 1; Thị Tứ Vàm Xáng – xã Nhơn Ái

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Nhơn Phú 1; Nhơn Thành – xã Nhơn Ái

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – Phường An Bình; ấp Nhơn Lộc 1 – xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

12:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Đông Thắng, Đông Hiển, Xã Đông Thuận, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Thới Khánh, xã Trường Thành, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 26/09/2025

15:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Thới Phước A, Xã Thới Lai, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Trường Phú A, Trường Thắng, Thới Quan A, Trường Phú B, Xã Thới Lai và Xã Trường Xuân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:00:00 ngày 27/09/2025

07:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 27/09/2025

17:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

16:00:00 ngày 27/09/2025

Xã Thới Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 ngày 27/09/2025

17:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Top