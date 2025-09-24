Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 24-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:15:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần đường 30/4 từ ngã tư Mậu Thân đi đến ngã ba đường Quang Trung. Một phần đường Mạc Thiên Tích từ đường 30/4 vào bên tay trái đi đến đường Mậu Thân. TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần đường Trần Hưng Đạo từ đường Trần Bình Trọng đi đến hẻm 123, 93, 138 và đi đến đường Lý Tự Trọng. TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:15:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Đường Mậu Thân từ đầu đường Nguyễn Văn Trổi bên phải đi đến Cao Thắng. TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Đường Mậu Thân từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đầu đường Lê Anh Xuân TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần KDC Cty CP ĐT&XD Số 8 - KV 2 - P. Hưng Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
16:30:00 ngày 24/09/2025
Mất điện khách hàng KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện KV Thới Hòa, KV Hòa An A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Mất điện KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:00:00 ngày 25/09/2025
Mất điện trạm khách hàng 002/2 Ấp Thới Bình A3, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Mất điện khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Mất điện trạm khách hàng khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Mất điện khu vực Bình Lập, Bình Khánh, Phường Phước Thới, KV 12, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
16:30:00 ngày 25/09/2025
Mất điện trạm khách hàng khu vực Hòa Thạnh A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
09:30:00 ngày 26/09/2025
Mất điện trạm khách hàng khu vực 15, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Mất điện khu vực 5, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Mất điện khu vực Hòa Thạnh A, Hòa Thạnh B, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Mất điện khu vực Thới Trinh B, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Mất điện khu vực Thới Trinh A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Mất điện trạm khách hàng: Xí Nghiệp In Tổng Hợp Cần Thơ - KV Bình Phước, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
09:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 24/09/2025
10:30:00 ngày 24/09/2025
Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 24/09/2025
13:30:00 ngày 24/09/2025
Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 24/09/2025
15:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 24/09/2025
15:30:00 ngày 24/09/2025
Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
10:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 24/09/2025
09:30:00 24/09/2025
Tổ 18, 19, KV Bình Dương B, đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 24/09/2025
11:30:00 24/09/2025
Một phần tổ 11, 12, 14, 15, 17 Rạch Miễu Ông, KV Bình Dương B, P. Long Tuyền, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 24/09/2025
15:00:00 24/09/2025
Tổ 3, 4, 5, 10, 13, 14, KV Bình Thường A, P Long Tuyền, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 24/09/2025
17:00:00 24/09/2025
Tổ 6, 7, 8, 9, KV Bình Thường B, Rạch Chuối, P Long Tuyền, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 25/09/2025
16:30:00 25/09/2025
Khu TT Nhà Máy Điện đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 26/09/2025
09:30:00 26/09/2025
Hẻm 70 đường Lê Hồng Phong và một phần tổ 7 KV 6 đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông,TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 26/09/2025
11:30:00 26/09/2025
Hẻm 2C, 2A và một phần tổ 1, 2, 3, 4 KV 1 đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 26/09/2025
15:00:00 26/09/2025
Một phần tổ 1, 2, 3, 4 Rạch Thới Ninh, KV Thới An, P. Thới An Đông, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 26/09/2025
17:00:00 26/09/2025
Một phần Rạch Kinh Ống KV Thới Hòa, P Thới An Đông, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 24/09/2025
13:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần Ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 24/09/2025
13:30:00 ngày 24/09/2025
Một phần Ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Qui Lân 5 - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 ngày 25/09/2025
11:20:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 25/09/2025
14:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 25/09/2025
15:40:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
14:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Phụng Thạnh - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Phụng Quới A - Xã Thạnh An - TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Vĩnh Lân, Vĩnh Qui, Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Trinh - TP. Cần Thơ và Ấp Hòa Tây B - Xã Phú Hòa - Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/09/2025
08:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần Xã Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 28/09/2025
17:30:00 ngày 28/09/2025
Một phần Xã Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần các ấp: Tân Lợi – xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
16:00:00 ngày 24/09/2025
Một phần ấp Thới Bình – xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Nhơn Phú 1; Thị Tứ Vàm Xáng – xã Nhơn Ái
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Nhơn Phú 1; Nhơn Thành – xã Nhơn Ái
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – Phường An Bình; ấp Nhơn Lộc 1 – xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
12:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Đông Thắng, Đông Hiển, Xã Đông Thuận, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
11:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Thới Khánh, xã Trường Thành, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 26/09/2025
15:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Thới Phước A, Xã Thới Lai, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Trường Phú A, Trường Thắng, Thới Quan A, Trường Phú B, Xã Thới Lai và Xã Trường Xuân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 27/09/2025
07:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
16:00:00 ngày 27/09/2025
Xã Thới Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 27/09/2025
17:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
