Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 24-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:15:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần đường 30/4 từ ngã tư Mậu Thân đi đến ngã ba đường Quang Trung. Một phần đường Mạc Thiên Tích từ đường 30/4 vào bên tay trái đi đến đường Mậu Thân. TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần đường Trần Hưng Đạo từ đường Trần Bình Trọng đi đến hẻm 123, 93, 138 và đi đến đường Lý Tự Trọng. TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:15:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Đường Mậu Thân từ đầu đường Nguyễn Văn Trổi bên phải đi đến Cao Thắng. TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Đường Mậu Thân từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đầu đường Lê Anh Xuân TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần KDC Cty CP ĐT&XD Số 8 - KV 2 - P. Hưng Thạnh cũ (P. Cái Răng) - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 16:30:00 ngày 24/09/2025 Mất điện khách hàng KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện KV Thới Hòa, KV Hòa An A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Mất điện KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Mất điện trạm khách hàng 002/2 Ấp Thới Bình A3, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Mất điện khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Mất điện trạm khách hàng khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Mất điện khu vực Bình Lập, Bình Khánh, Phường Phước Thới, KV 12, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Mất điện trạm khách hàng khu vực Hòa Thạnh A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 09:30:00 ngày 26/09/2025 Mất điện trạm khách hàng khu vực 15, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Mất điện khu vực 5, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Mất điện khu vực Hòa Thạnh A, Hòa Thạnh B, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Mất điện khu vực Thới Trinh B, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Mất điện khu vực Thới Trinh A, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Mất điện trạm khách hàng: Xí Nghiệp In Tổng Hợp Cần Thơ - KV Bình Phước, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 09:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 24/09/2025 10:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 24/09/2025 13:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 24/09/2025 15:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 24/09/2025 15:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 10:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 24/09/2025 09:30:00 24/09/2025 Tổ 18, 19, KV Bình Dương B, đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 24/09/2025 11:30:00 24/09/2025 Một phần tổ 11, 12, 14, 15, 17 Rạch Miễu Ông, KV Bình Dương B, P. Long Tuyền, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 24/09/2025 15:00:00 24/09/2025 Tổ 3, 4, 5, 10, 13, 14, KV Bình Thường A, P Long Tuyền, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 24/09/2025 17:00:00 24/09/2025 Tổ 6, 7, 8, 9, KV Bình Thường B, Rạch Chuối, P Long Tuyền, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 25/09/2025 16:30:00 25/09/2025 Khu TT Nhà Máy Điện đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 26/09/2025 09:30:00 26/09/2025 Hẻm 70 đường Lê Hồng Phong và một phần tổ 7 KV 6 đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông,TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 26/09/2025 11:30:00 26/09/2025 Hẻm 2C, 2A và một phần tổ 1, 2, 3, 4 KV 1 đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 26/09/2025 15:00:00 26/09/2025 Một phần tổ 1, 2, 3, 4 Rạch Thới Ninh, KV Thới An, P. Thới An Đông, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 26/09/2025 17:00:00 26/09/2025 Một phần Rạch Kinh Ống KV Thới Hòa, P Thới An Đông, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 24/09/2025 13:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần Ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 24/09/2025 13:30:00 ngày 24/09/2025 Một phần Ấp Phụng Phụng - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Qui Lân 5 - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 ngày 25/09/2025 11:20:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 25/09/2025 14:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 25/09/2025 15:40:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp Lân Quới 1 - Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 14:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Phụng Thạnh - Xã Thạnh Quới - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Phụng Quới A - Xã Thạnh An - TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Vĩnh Lân, Vĩnh Qui, Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Trinh - TP. Cần Thơ và Ấp Hòa Tây B - Xã Phú Hòa - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/09/2025 08:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần Xã Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 28/09/2025 17:30:00 ngày 28/09/2025 Một phần Xã Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần các ấp: Tân Lợi – xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 16:00:00 ngày 24/09/2025 Một phần ấp Thới Bình – xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Nhơn Phú 1; Thị Tứ Vàm Xáng – xã Nhơn Ái Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Nhơn Phú 1; Nhơn Thành – xã Nhơn Ái Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – Phường An Bình; ấp Nhơn Lộc 1 – xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 12:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Đông Thắng, Đông Hiển, Xã Đông Thuận, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Thới Khánh, xã Trường Thành, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 26/09/2025 15:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Thới Phước A, Xã Thới Lai, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Trường Phú A, Trường Thắng, Thới Quan A, Trường Phú B, Xã Thới Lai và Xã Trường Xuân Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 07:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 16:00:00 ngày 27/09/2025 Xã Thới Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 27/09/2025 17:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện

