Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 5-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần đường Lò Mổ từ quán ăn Chị Hai đi đến hẻm nhà trọ Hương, hẻm Cầu Xẻo Lá, hẻm 379 tổ 8, Phường Tân An, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần đường Lò Mổ từ hẻm 379 tổ 8 ra hẻm liên tổ 3-4 và đi đến hẻm 385F, Phường Tân An, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
08:15:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV 1, 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 05/11/2025
09:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 05/11/2025
11:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 05/11/2025
14:15:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:15:00 ngày 05/11/2025
15:15:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Rạch Cái Tắc, Bưng Binh, Giồng Ổi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
09:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng: Trần Thanh Huy - KV Hòa Thạnh B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng Công ty ADC, khu vực Thới Hưng, phường Thới Long, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng: Cơ Sở SX Và KD Giống Cây Trồng - Hưng Phát - Ấp Thới Hòa B, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 05/11/2025
16:00:00 ngày 05/11/2025
KV Thới Trinh, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
14:30:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng: Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Thành Phố - KV Thới Hòa C, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng: Công Ty Cổ Phần Nông Trại Sinh Thái Việt - ấp Thới Hòa, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
09:00:00 ngày 07/11/2025
Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 07/11/2025
11:00:00 ngày 07/11/2025
Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
15:00:00 ngày 07/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
11:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
14:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
09:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 07/11/2025
10:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
14:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 07/11/2025
15:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
16:30:00 ngày 05/11/2025
Bình Dương A, Rạch Ông Dựa, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
KV Chợ Trà Nóc, Hẻm 29, Hẻm 44, đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 09/11/2025
11:00:00 ngày 09/11/2025
Đường Nguyễn Chí Thanh, đường Phạm Thị Ban, P. Thới An Đông, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
một phần P Thới An Đông, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
một phần P Thới An Đông, P Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Tổ 3-5-6-7 KV1 Đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 05/11/2025
09:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 05/11/2025
10:40:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Hòa Tây B, xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:10:00 ngày 05/11/2025
14:10:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 05/11/2025
15:20:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 07/11/2025
09:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 07/11/2025
12:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
14:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Đất Mới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 07/11/2025
15:40:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Đất Mới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
16:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
12:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Nhơn Bình; Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Nhơn Khánh; Nhơn Khánh A, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
09:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Trường Khương A, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 05/11/2025
11:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Thới Thanh B, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 05/11/2025
14:30:00 ngày 05/11/2025
Ấp Trường Khương A, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 05/11/2025
16:30:00 ngày 05/11/2025
Ấp Thới Thanh B, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần Khu vực Thới Bình A2, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
09:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
14:15:00 ngày 06/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
09:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
14:15:00 ngày 07/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần xã Trung Hưng - TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh sốGiá cả thị trường - 16 phút trước
GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữuGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.
Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.
Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãiBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.
Cạnh tranh gay gắt ở các ngành hot, làm sao để CV của bạn không bị "chìm"?Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhất là các ngành hot như IT, Marketing. CV ấn tượng chính là "tấm vé" đầu tiên giúp bạn chạm tới cơ hội việc làm phù hợp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 4/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫnBảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Reset cuộc sống: Khi Gen Z học cách 'giải nhiệt' bằng giấc ngủ sâu và ngụm trà xanh mát lạnhSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
Khi mệt mỏi chạm ngưỡng, Gen Z chọn du lịch không để check-in, không để săn mây — mà chỉ để… ngủ. Những chuyến xe rời thành phố mang theo đôi tai nghe, vài cuốn sách và những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Không còn là hành trình khám phá, đó là chuyến "đi xa chỉ để tắt bớt nhịp sống", tìm lại hơi thở cân bằng giữa núi rừng và gió trời.
Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.