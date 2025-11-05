Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Thứ tư, 08:35 05/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 5-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần đường Lò Mổ từ quán ăn Chị Hai đi đến hẻm nhà trọ Hương, hẻm Cầu Xẻo Lá, hẻm 379 tổ 8, Phường Tân An, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần đường Lò Mổ từ hẻm 379 tổ 8 ra hẻm liên tổ 3-4 và đi đến hẻm 385F, Phường Tân An, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 05/11/2025

08:15:00 ngày 05/11/2025

Một phần KV 1, 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 05/11/2025

09:30:00 ngày 05/11/2025

Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 05/11/2025

11:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 05/11/2025

14:15:00 ngày 05/11/2025

Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:15:00 ngày 05/11/2025

15:15:00 ngày 05/11/2025

Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Rạch Cái Tắc, Bưng Binh, Giồng Ổi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 06/11/2025

09:00:00 ngày 06/11/2025

Mất điện trạm chuyên dùng: Trần Thanh Huy - KV Hòa Thạnh B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/11/2025

11:00:00 ngày 06/11/2025

KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng Công ty ADC, khu vực Thới Hưng, phường Thới Long, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 06/11/2025

11:00:00 ngày 06/11/2025

Mất điện trạm chuyên dùng: Cơ Sở SX Và KD Giống Cây Trồng - Hưng Phát - Ấp Thới Hòa B, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 05/11/2025

16:00:00 ngày 05/11/2025

KV Thới Trinh, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

14:30:00 ngày 06/11/2025

Mất điện trạm chuyên dùng: Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Thành Phố - KV Thới Hòa C, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Mất điện trạm chuyên dùng: Công Ty Cổ Phần Nông Trại Sinh Thái Việt - ấp Thới Hòa, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

09:00:00 ngày 07/11/2025

Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 07/11/2025

11:00:00 ngày 07/11/2025

Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

15:00:00 ngày 07/11/2025

Mất điện trạm chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 05/11/2025

11:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

14:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

09:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 07/11/2025

10:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 07/11/2025

12:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

14:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 07/11/2025

15:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 05/11/2025

16:30:00 ngày 05/11/2025

Bình Dương A, Rạch Ông Dựa, P Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

KV Chợ Trà Nóc, Hẻm 29, Hẻm 44, đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 09/11/2025

11:00:00 ngày 09/11/2025

Đường Nguyễn Chí Thanh, đường Phạm Thị Ban, P. Thới An Đông, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

một phần P Thới An Đông, P Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

một phần P Thới An Đông, P Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Tổ 3-5-6-7 KV1 Đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 05/11/2025

09:30:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 05/11/2025

10:40:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Hòa Tây B, xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 ngày 05/11/2025

11:30:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:10:00 ngày 05/11/2025

14:10:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 05/11/2025

15:20:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 07/11/2025

09:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 07/11/2025

12:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

14:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Đất Mới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 07/11/2025

15:40:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Đất Mới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 05/11/2025

16:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

12:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần ấp Nhơn Bình; Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

12:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Nhơn Khánh; Nhơn Khánh A, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 05/11/2025

09:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Trường Khương A, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 05/11/2025

11:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Thới Thanh B, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 05/11/2025

14:30:00 ngày 05/11/2025

Ấp Trường Khương A, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 05/11/2025

16:30:00 ngày 05/11/2025

Ấp Thới Thanh B, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần Khu vực Thới Bình A2, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

09:30:00 ngày 06/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

14:15:00 ngày 06/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

09:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

14:15:00 ngày 07/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần xã Trung Hưng - TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025 - Ảnh 2.Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025 - Ảnh 3.Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh số

Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh số

Giá cả thị trường - 16 phút trước

GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.

Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữu

Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữu

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.

Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.

Cạnh tranh gay gắt ở các ngành hot, làm sao để CV của bạn không bị "chìm"?

Cạnh tranh gay gắt ở các ngành hot, làm sao để CV của bạn không bị "chìm"?

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhất là các ngành hot như IT, Marketing. CV ấn tượng chính là "tấm vé" đầu tiên giúp bạn chạm tới cơ hội việc làm phù hợp.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 4/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Reset cuộc sống: Khi Gen Z học cách 'giải nhiệt' bằng giấc ngủ sâu và ngụm trà xanh mát lạnh

Reset cuộc sống: Khi Gen Z học cách 'giải nhiệt' bằng giấc ngủ sâu và ngụm trà xanh mát lạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Khi mệt mỏi chạm ngưỡng, Gen Z chọn du lịch không để check-in, không để săn mây — mà chỉ để… ngủ. Những chuyến xe rời thành phố mang theo đôi tai nghe, vài cuốn sách và những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Không còn là hành trình khám phá, đó là chuyến "đi xa chỉ để tắt bớt nhịp sống", tìm lại hơi thở cân bằng giữa núi rừng và gió trời.

Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.

Xem nhiều

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Bảo vệ người tiêu dùng
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top