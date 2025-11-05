Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 5-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần đường Lò Mổ từ quán ăn Chị Hai đi đến hẻm nhà trọ Hương, hẻm Cầu Xẻo Lá, hẻm 379 tổ 8, Phường Tân An, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần đường Lò Mổ từ hẻm 379 tổ 8 ra hẻm liên tổ 3-4 và đi đến hẻm 385F, Phường Tân An, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 08:15:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV 1, 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 05/11/2025 09:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 05/11/2025 11:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 05/11/2025 14:15:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:15:00 ngày 05/11/2025 15:15:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Rạch Cái Tắc, Bưng Binh, Giồng Ổi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 09:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng: Trần Thanh Huy - KV Hòa Thạnh B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng Công ty ADC, khu vực Thới Hưng, phường Thới Long, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng: Cơ Sở SX Và KD Giống Cây Trồng - Hưng Phát - Ấp Thới Hòa B, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 05/11/2025 16:00:00 ngày 05/11/2025 KV Thới Trinh, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 14:30:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng: Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Thành Phố - KV Thới Hòa C, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 KV Thới Hòa, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng: Công Ty Cổ Phần Nông Trại Sinh Thái Việt - ấp Thới Hòa, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 09:00:00 ngày 07/11/2025 Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 07/11/2025 11:00:00 ngày 07/11/2025 Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 15:00:00 ngày 07/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 11:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 14:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 09:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 07/11/2025 10:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 14:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 07/11/2025 15:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 16:30:00 ngày 05/11/2025 Bình Dương A, Rạch Ông Dựa, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 KV Chợ Trà Nóc, Hẻm 29, Hẻm 44, đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 09/11/2025 11:00:00 ngày 09/11/2025 Đường Nguyễn Chí Thanh, đường Phạm Thị Ban, P. Thới An Đông, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 một phần P Thới An Đông, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 một phần P Thới An Đông, P Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Tổ 3-5-6-7 KV1 Đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 05/11/2025 09:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 05/11/2025 10:40:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Hòa Tây B, xã Phú Hòa, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:10:00 ngày 05/11/2025 14:10:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 05/11/2025 15:20:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 07/11/2025 09:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 07/11/2025 12:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 14:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Đất Mới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 07/11/2025 15:40:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Đất Mới, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 16:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 12:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Nhơn Bình; Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Nhơn Khánh; Nhơn Khánh A, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 09:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Trường Khương A, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 05/11/2025 11:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Thới Thanh B, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 05/11/2025 14:30:00 ngày 05/11/2025 Ấp Trường Khương A, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 05/11/2025 16:30:00 ngày 05/11/2025 Ấp Thới Thanh B, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần Khu vực Thới Bình A2, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 09:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 14:15:00 ngày 06/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 09:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 14:15:00 ngày 07/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần xã Trung Hưng - TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

