Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 16 - 22/3/2026): Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 16 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 16 - 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16 - 22/3/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Từ đầu đường Lê Lai ra đường Phan Văn Trị rẽ trái đi đến hẻm 1 đường Lý Tự Trọng, một phần hẻm 158, 162 đường Nguyễn Việt Hồng.P Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hẻm 234 đường Hoàng Quốc Việt P An Bình TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trường Đại Học Cần Thơ, Sở Giáo Dục Đào Tạo P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/03/2026 đến 18:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Trần Hưng Đạo từ đầu đường Lý Tự Trọng đi đến hẻm 138, hẻm 123 và đến đầu đường Trần Bình Trọng. P Ninh Kiều. TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 08:45:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Trần Hưng Đạo từ đầu đường Lý Tự Trọng đi đến hẻm 138, hẻm 123 và đến đầu đường Trần Bình Trọng. P Ninh Kiều. TPCT
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/03/2026 đến 11:45:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Trần Văn Khéo từ đầu đường Lê Lợi đi đến hẻm 113 . P Cái Khế. TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 14:15:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lương Định Của, Trần Đại Nghĩa và một phần đường Trần Văn Khéo. . P Cái Khế. TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/03/2026 đến 15:45:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần KV 11 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 13:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Huề - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 13:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc theo đường Võ Nguyên Giáp từ Cầu Bùng Binh đến vòng xoay Cảng Cái Cui - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 22/03/2026 đến 09:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Dọc theo đường Võ Nguyên Giáp từ Cầu Bùng Binh đến vòng xoay Cảng Cái Cui - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/03/2026 đến 11:15:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ vòng xoay Cảng Cái Cui đến Cảng Cái Cui và khu Tân Cảng Sài Gòn - KV Phú Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 22/03/2026 đến 11:15:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Bình Hưng, P Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 09:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Thuận, Thới Đông, P Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Thuận, Thới Hòa, P Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Tân Quới, phường Thới Long, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/03/2026 đến 10:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Quới, phường Thới Long, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/03/2026 đến 11:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/03/2026 đến 13:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/03/2026 đến 14:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/03/2026 đến 16:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Quới, phường Thới Long, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/03/2026 đến 13:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 12:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Đông Bình, Tân An, Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: KV Thới Hưng, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/03/2026 đến 09:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Thới Hưng, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/03/2026 đến 11:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lê Văn Bì, P Bình Thủy
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/03/2026 đến 15:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Trường, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần rạch cam, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 09:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần rạch cam, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 19/03/2026 đến 11:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần rạch cam, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng HTX DVNN Thần Nông, ấp Bờ Bao_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cán Tôn Anh Minh , ấp Phụng Hưng_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cán Tôn Anh Minh , ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:40:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/03/2026 đến 10:10:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 14:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 17/03/2026 đến 15:10:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 17/03/2026 đến 16:20:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/03/2026 đến 09:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS NTTS Lý Thị Kem Liêng, ấp Qui Lân 1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/03/2026 đến 09:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách Hàng Lò Sấy Lúa Phạm Văn Phương ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/03/2026 đến 11:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách Hàng Lò Sấy Lúa Mnh Thắng ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/03/2026 đến 14:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:10:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng TT TM Huyện Vĩnh Thạnh ấp Vĩnh Tiến_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/03/2026 đến 09:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Nước Đá Thanh Tuấn, ấp Lân Quới 1_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NM SAPA 1, ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/03/2026 đến 14:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A-xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn – phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các khu vực: Mỹ Ái; Mỹ Nhơn – phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Khu vực Thới Hòa A, P Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/03/2026 đến 09:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Thới Hòa A, P Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/03/2026 đến 11:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Thới Hòa A, P Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/03/2026 đến 14:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Thới Bình A2, P Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/03/2026 đến 16:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Thới Bình A, P Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 09:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Phước, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Thành, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 14:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Phước, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Hòa A, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 09:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Yên, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/03/2026 đến 11:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Phước 2, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/03/2026 đến 14:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Phước 2, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Phước 1, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 09:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Khánh A, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 09:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Phú , Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Hòa, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Xã thới hưng
THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 16/03/2026 đến 00:11:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline
KHU VỰC: Lò Sấy lúa Bé Tư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/03/2026 đến 09:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline
KHU VỰC: Lò sấy lúa Nguyễn Văn Thà
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/03/2026 đến 11:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline
KHU VỰC: Tại trụ 235/56/8/1 - 472VT (VH471VT)
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/03/2026 đến 15:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trụ 119/47/32P - 472VT (VH471VT)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 09:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 14:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 12:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty CP Cấp Nước Trà Nóc
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/03/2026 đến 10:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH TM&DV Vạn Sanh Phát
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/03/2026 đến 13:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh cán tol Quốc Khương
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/03/2026 đến 14:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Minh Thông
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 15:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 09:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
