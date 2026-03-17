Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 17 - 22/3/2026): Hàng loạt khu dân cư bị mất điện gần 12 tiếng/ngày

Thứ ba, 09:00 17/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 17 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 17 - 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 17 - 22/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 17 - 22/3/2026

Lịch cúp điện Bến Tre


KHU VỰC: Một phần tổ 2, 3 khu phố 2 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần tổ 9, 10 khu phố 3; tổ 11, 14 khu phố 4 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Lạc Long Quân từ Cầu Rạch Vong đến đường An Dương Vương đầu Cầu Cá Trê phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Trương Vĩnh Ký; Nguyễn Văn Nguyễn; Âu Cơ từ Cầu Mỹ Hóa đến Cầu Bến Tre; đường Lạc Long Quân đến Cầu Rạch Vong phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 5, 6 khu phố 1 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu từ Cầu Cá Lóc đến chùa Vạn Quốc phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 1, 2, 3, 4 khu phố Phú Thành phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 22/03/2026 đến 12:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần tổ 1, 2, 3, 4 khu phố Phú Thành phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 22/03/2026 đến 12:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần tổ 6,8, 10 khu phố Phú Thành phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ba Tri


KHU VỰC: Ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Tân Phước xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 18 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Phan Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 09:30:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Thị Thanh Thảo

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Dũng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 14:30:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Trần Văn Trưởng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/03/2026 đến 16:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV-TV Vinh Quang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Quí

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6 ấp Giồng Chi xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 12 ấp Giồng Lân xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 10 ấp An Hòa xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Mạc Đăng Khoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 11:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Mạc Đăng Khoa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Phước Tiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 09:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Lâm Minh Thiện

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng DNTN Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/03/2026 đến 14:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nuôi tôm Lê Văn Thảo

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 19, 20 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Bùi Kim Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Bùn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Phi Sơn, Huỳnh Trí Đức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Khách CN Cty CP Thủy Đặc Sản - Xí Nghiệp Thủy Sản Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Bảo Nguyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Phi Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Võ Minh Khoa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Mạc Đăng Khoa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Phú, An Quới, An Thuận, An Hòa, Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa; Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trung, Mỹ Lợi, Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 4 ấp An Định 1; Tổ 3 ấp An Định 2 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Quang Thị Ngọc Sương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Thanh 1, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Điểm, Mỹ Quí xã Tân Xuân; Ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 12:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Mỏ Cày


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Thành Hạ xã An Định

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Thuận xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Tây B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Minh Nghĩa xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 13:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phước; Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Sơn; Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phong xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Đại


KHU VỰC: - Ấp 1; một phần ấp 2 xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 15:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 15 ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Phan Văn Thịnh - ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Vinh Trung, Vinh Xương, Phú Hưng xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Nguyễn Hiếu Nghĩa - ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/03/2026 đến 09:20:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Xay xát Bùi Văn Thanh - ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/03/2026 đến 10:10:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: SX đồ gỗ Võ Thành Phương - ấp Vinh Xương xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 19/03/2026 đến 15:40:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Ngô Thị Nâu 2 - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 19/03/2026 đến 16:40:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 8, 9 ấp 5 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 19 ấp Bình Thới 3; tổ 16, 18 ấp Giồng Sầm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Vũ Đình Hà - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Ngô Hồng Lâm - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 20/03/2026 đến 15:10:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty CP Công Nghệ Sạch Việt Nam - ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/03/2026 đến 13:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Ấp Bình Thạnh 3; một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/03/2026 đến 07:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Ấp Bình Thạnh 3; một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 21/03/2026 đến 13:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Giồng Sầm xã Bình Đại; một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Ấp Mắc Miễu, Bình Huề 1; một phần ấp Bình Huề 2, Bình Lộc xã Thạnh Phước; một phần Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị; một phần ấp Bình Hòa xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thạnh Phú


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thành Phong ấp Thạnh Thới B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Võ Thị Thu, CSNT Lê Văn Tâm,CSNT Nguyễn Thị Kim Trinh ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Qúi Đức, Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre, Công ty CP năng lượng ECOWIN ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 19/03/2026 đến 08:40:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Huỳnh Văn Vĩnh ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Lê Văn Đương ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/03/2026 đến 15:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Lê Văn Lăng ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đại Thôn, Thạnh Hòa, Thạnh Phước, Thạnh Lợi ,Thạnh Lộc, Thạnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Giao Hiệp, Giao Tân xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 12:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cảng cá An Nhơn ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/03/2026 đến 11:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 21/03/2026 đến 08:40:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Hội B, An Điền, An Ninh, An Khương, An Phú, An Bình, An Thới, An Huề, An Thủy xã An Qui Một phần ấp An Thạnh, An Khương A, An Khương B, Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Túc


KHU VỰC: ấp Long Hội; ấp Long Hòa; ấp Long Thạnh xã Giao Long xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Phú Tân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Chánh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Mỹ Phú xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Chợ Thành Triệu; ấp Phước Hòa xã Tiên Thủy; ấp Phú Khương xã Phú Túc; ấp Phú Phong xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Tân Huề Đông, Tân Huề Tây, Tân Quới Nội, Tân Phú, An Thới A, Tân Quới Ngoại, Tân An Thị, Tân An Thượng, Tân Phong Ngoại, Tân Vinh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 1, Phú Ngãi, Phước Hòa, Quới Thạnh Đông, Phước Thới xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỪA Á CHÂU

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 11:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY TNHH MTV JACOBI CARBONS VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG AN-PHA

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MIN WIE VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 11:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY TNHH UNISOLL VINA

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 08:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Dược Nam Việt

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 22/03/2026 đến 10:15:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ ASEAN

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/03/2026 đến 12:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 14:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO XANH

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 22/03/2026 đến 16:15:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỪA ĐỊNH PHÚ MỸ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giồng Trôm


KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 6 ấp Cái Tắc xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Linh Long xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 ấp Phong Phú xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Bình An xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 9, 19, 20 ấp Bình Long xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 11:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Bình Long xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Lách


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long. Một phần ấp Phú Quới xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung


KHU VỰC: -Ấp Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Thành Hoá 1 - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Sơn Đông - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 12:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Thành Hoá 2 - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Ấp Thanh Nam -xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Ấp Thanh Nam, Xóm Gò, Giồng Xếp - xã Nhuận Phú Tân - Một phần ấp Tân Hoà, Tân Thuận - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Tổ 01 - Ấp Hoà Hưng -xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Thành Hoá 2 - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bến Xoài, Tân Nhuận, Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ; - xã Nhuận Phú Tân Ấp Phú Xuân - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Trị, Tích Phúc, Tài Đại, Tích Khánh, Tích Đức, Khánh Thạnh, Tân Hưng, Tân Lợi, Cầu Cống - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 03 - Ấp Phước Trung -xã Phước Mỹ Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 22/03/2026 đến 08:45:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top