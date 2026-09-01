Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1 – 6/9/2026: Cúp điện từ 6h30 đến 17h nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 1 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 1 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 1 – 6/9/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Thác, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 09:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/09/2026 đến 11:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/09/2026 đến 13:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/09/2026 đến 15:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Minh Thuận B, ấp Mỹ Hòa, ấp Bào Sen, ấp Rạch, ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang, một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Ấp Giồng Lớn, Trà Kháo, Giồng Dầu và một phần ấp Thông Thảo, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ô Phèn, Cây Gòn xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Cống đường xuồng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 08:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ Khí Ba Tạo.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/09/2026 đến 09:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trường THCS Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 10:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mẫu giáo Tân Sơn
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Khóm 6 Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Kim Thành Phát
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Chùa Kosla
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Chi Cục Thuế huyện Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 03/09/2026 đến 17:15:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm trạm sạc điện Vinfast 6.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 09:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nước đá Dương Phong 2.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cao Mai Yến Như
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Tập Đoàn Đèo Cả
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà thi đấu đa năng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Co.op Mart Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 13:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bào xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Đệ Nhất Ấp 4 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng DNTN Nguyễn Trình, ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ C, xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 09:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/09/2026 đến 10:30:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/09/2026 đến 12:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/09/2026 đến 14:30:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.