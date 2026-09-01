Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1 – 6/9/2026: Cúp điện từ 6h30 đến 17h nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 1 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 1 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 1 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Thác, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 09:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/09/2026 đến 11:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/09/2026 đến 13:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/09/2026 đến 15:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Một phần ấp Minh Thuận B, ấp Mỹ Hòa, ấp Bào Sen, ấp Rạch, ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang, một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Ấp Giồng Lớn, Trà Kháo, Giồng Dầu và một phần ấp Thông Thảo, xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ô Phèn, Cây Gòn xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện trạm Cống đường xuồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 08:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ Khí Ba Tạo.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/09/2026 đến 09:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Trường THCS Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 10:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Mẫu giáo Tân Sơn

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Khóm 6 Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Kim Thành Phát

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Chùa Kosla

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Chi Cục Thuế huyện Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 03/09/2026 đến 17:15:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm trạm sạc điện Vinfast 6.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 09:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nước đá Dương Phong 2.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cao Mai Yến Như

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Tập Đoàn Đèo Cả

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà thi đấu đa năng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Co.op Mart Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 13:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Đệ Nhất Ấp 4 xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng DNTN Nguyễn Trình, ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ C, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 09:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/09/2026 đến 10:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/09/2026 đến 12:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/09/2026 đến 14:30:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.