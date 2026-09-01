Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng nhẫn giảm bao nhiêu?
GĐXH - Vàng nhẫn 4 số 9 của một số công ty có giá thấp hơn hơn vàng miếng SJC lên đến 8 - 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn cả giá thế giới.
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 1/9, tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Bên cạnh đó, một số công ty khác niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn hẳn vàng miếng SJC 8 - 9 triệu đồng mỗi lượng, chẳng hạn như: Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,5 - 139,5 triệu đồng (mua vào - bán ra); công ty Kim Thành H niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,5 - 140 triệu đồng (mua vào - bán ra)…
Giá vàng miếng SJC hôm nay
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 1/9, công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,4-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,3 triệu đồng/lượng.
PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.