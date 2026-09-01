Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng nhẫn giảm bao nhiêu?

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GĐXH - Vàng nhẫn 4 số 9 của một số công ty có giá thấp hơn hơn vàng miếng SJC lên đến 8 - 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn cả giá thế giới.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 1/9, tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, một số công ty khác niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn hẳn vàng miếng SJC 8 - 9 triệu đồng mỗi lượng, chẳng hạn như: Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,5 - 139,5 triệu đồng (mua vào - bán ra); công ty Kim Thành H niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,5 - 140 triệu đồng (mua vào - bán ra)…

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng nhẫn giảm bao nhiêu? - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước ít thay đổi khi các công ty bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Dù vậy, giá vàng nhẫn của một số công ty vẫn có xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Giá vàng miếng SJC hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 1/9, công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,4-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,3 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng nhẫn giảm bao nhiêu? - Ảnh 2.Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước, vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm sâu nhất 2,5 triệu đồng/lượng và giá vàng thế giới tiếp đà giảm.

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