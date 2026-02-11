Mới nhất
Đào mini giá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026

GĐXH - Những cành đào nhỏ có giá cả phải chăng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng mua sắm trong dịp cận Tết 2026.

Hoa đào là một trong những loại hoa không thể thiếu trong những ngày Tết đến, Xuân về. Sắc hồng tươi tắn của những bông hoa đào là biểu tượng của sự may mắn, niềm tin vào một năm mới hạnh phúc và bình an.

Đào mini gá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Hoa đào là một trong những loại hoa không thể thiếu trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), cận tết Nguyên đán 2026 trên thị trường xuất hiện nhiều loại cây, hoa cảnh để phục vụ nhu cầu mua sắm trang trí nhà cửa của người tiêu dùng. Thay vì việc mua những cành, cây đào to, nhiều năm trở lại đây, các gia đình thường chọn những cành đào mini để trưng trong nhà dịp Tết. Chia sẻ từ những người bán hàng, do giá của những cành đào này tương đối phải chăng chỉ từ 50.000 – 200.000 đồng/cành (tùy loại và kích thước) nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Đào mini gá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Thay vì việc mua những cành, cây đào to, nhiều năm trở lại đây, các gia đình thường chọn những cành đào mini để trưng trong nhà dịp Tết.

"Có rất nhiều giống đào như đào bích, đào phai, đào trắng, đào rừng... tùy theo sở thích mà mỗi người lại chọn những cành hay cây đào để trang trí ngày Tết cho riêng mình. Những năm trở lại đây, thay vì chọn những cây hoa đào to thì nhiều gia đình lại chọn những cành đào Nhật Tân nhỏ xinh để trang trí trong nhà, thắp hương trên ban thờ dịp Tết. Lý do một phần bởi giá cả hợp lý, phần còn lại phù hợp với diện tích, không gian của ngôi nhà", anh Nguyễn Quang (tiểu thương tại chợ Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

Đào mini gá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Cành đào nhỏ được nhiều người dân lựa chọn bởi giá cả hợp lý, phần còn lại phù hợp với diện tích, không gian của ngôi nhà.

Hoa đào được nhiều người ưa chuộng bởi, sắc hồng của hoa đào được xem là màu sắc mang lại may mắn, sự ấm cúng, niềm vui, niềm tin, tình yêu và những hy vọng một năm mới hạnh phúc và bình an.

"Tết năm nào nhà tôi cũng phải có một cành đào trong nhà để trang trí, có đào trong nhà là thấy không khí Tết. Cả nhà quây quần dịp cuối năm vừa trò chuyện, ăn uống và ngắm đào, không khí mới ấm cúng làm sao.

Vài năm gần đây, gia đình tôi ưu tiên mua những cành đào dáng nhỏ để chơi, vì nhà chung cư nên không gian có hạn, và việc vận chuyển cây to sẽ khó khăn, vì vậy lựa chọn những loại hoa có kích thước vừa phải là hợp lý.

Đào mini gá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026 - Ảnh 4.

Hoa đào được nhiều người ưa chuộng bởi, sắc hồng của hoa đào được xem là màu sắc mang lại may mắn, sự ấm cúng.

Đào mini ngày càng được trồng nhiều và bán khá sớm, nên việc chơi một cành đào vừa túi tiền không còn khó khăn. Cuối tuần vừa rồi, tôi được một người bạn mua giúp 2 cành đào dáng huyền mini và được tặng thêm 1 cành đào tròn mini nữa nên đã nảy ra ý tưởng ghép cành hoa đào thành các kiểu khác nhau.

Nếu như cành đào to thì phải cần không gian rộng để trưng và chi phí cũng cao thì cành đào huyền mini nhỏ xinh để không gian nào cũng phù hợp, phòng khách, bếp, ban thờ... và đặc biệt là có thể sáng tạo đủ kiểu cắm mà không tốn sức", chị Thanh Nhàn (Hải Phòng) chia sẻ.

Đào mini gá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026 - Ảnh 5.

Hoa đào thường nở vào đầu đông xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở.

Cũng theo các tiểu thương, cách dưỡng cành đào mini cũng khá đơn giản, mọi người mua về cắt chéo gốc, chẻ đôi gốc lên tầm 5-10cm, pha 1 gói dưỡng và vài giọt dầu rửa bát trong nước cắm. Hàng ngày phun sương ẩm bề mặt nụ lá 1-2 lần là sẽ có bình đào tươi đẹp chơi Tết Giáp Thìn 2024.

Ý nghĩa hoa đào ngày Tết không chỉ là sắc hương hoa rực rỡ để tô điểm cho không gian ngôi nhà, mà hoa đào còn bao hàm nhiều ý nghĩa đã được gửi gắm từ bao đời nay của người Việt xưa vào ngày Tết cổ truyền.

Vẻ đẹp tươi thắm và sắc độ của hoa đào từ xưa đến nay đã được xem như tinh hoa ngũ hành của trời đất. Ý nghĩa của đào trong phong thủy chính là nó có thể giúp xua đuổi bách quỷ cùng những điều không may, từ đó mang lại cho con người một năm mới bình yên và hạnh phúc.

Hoa đào thường nở vào đầu đông xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở. Hoa đào khoe sắc cho một năm mới sẽ làm con người thêm hy vọng về một cuộc sống tốt lành hơn và sẽ gặp được may mắn hơn, mở ra một chặng đường tương lai phía trước nhiều thuận lợi.

Hoa đào còn là biểu tượng của tình nghĩa gắn kết và sự chung thủy. Hoa đào mang đầy giá trị nhân văn để gửi gắm những mong muốn cho một năm mới đầy sự gắn kết và hòa thuận giữa người với người.

Đào mini giá rẻ được nhiều tiêu dùng lựa chọn chơi Tết 2026.

GĐXH - Các giỏ quà Tết 2026 đang được tung ra thị trường với đủ các mẫu mã, giá thành để phục vụ nhu cầu mua sắm, biếu tặng của người tiêu dùng.

