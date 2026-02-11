Mới nhất
Sau 31/12 còn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Thứ tư, 08:08 11/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, khi thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhiều người nộp thuế vẫn còn băn khoăn về thời hạn đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh.

Theo các quy định hiện hành, thời hạn đăng ký người phụ thuộc không áp dụng chung cho mọi trường hợp, mà phụ thuộc vào đối tượng  người phụ thuộc và thời điểm cá nhân thực hiện quyết toán thuế.

Đăng ký người phụ thuộc: Không phải lúc nào cũng là 31/12

Căn cứ Điểm c.2.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nêu rõ:

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế, thì vẫn được tính giảm trừ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, với điều kiện thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế.

Quy định này áp dụng cho các đối tượng người phụ thuộc phổ biến, bao gồm: Con của người nộp thuế, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

Đối với các đối tượng người phụ thuộc nêu trên, người nộp thuế không bắt buộc phải đăng ký trước ngày 31/12 của năm tính thuế, mà có thể đăng ký tại thời điểm thực hiện quyết toán thuế  thu nhập cá nhân.

Trường hợp phải đăng ký chậm nhất ngày 31/12

Riêng đối với "người phụ thuộc khác" (không thuộc nhóm quan hệ gia đình trực tiếp nêu trên), pháp luật quy định chặt chẽ hơn.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với nhóm này chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế. Nếu đăng ký sau thời điểm này, người nộp thuế sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm đó.

